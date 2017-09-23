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 РФ терпит поражение за поражением на международной арене, - Волкер

волкер

Российские власти не смогли изменить расстановку сил на международной арене в свою пользу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, в интервью ZN.UA.

"За последние полтора года функционирования предыдущей американской администрации россияне немного привыкли к тому, что им многое сходит с рук. В ходе последних президентских выборов в США они не скрывали своих ожиданий: новую администрацию возглавит человек, который славится своим мастерством заключать сделки, и с ним можно будет легко договориться. Однако этого не произошло", - напомнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хотела создать на Донбассе еще одну Абхазию, но ей это не удалось, - Волкер

"Со временем они надеялись внести раскол в общую позицию США и Европы, нарушить единство ЕС. Это им также не удалось. Более того, Конгресс США ввел еще более жесткие санкции, фактически через голову Белого дома. Затем Ле Пен проиграла выборы во Франции. Позже стало ясно, что Ангела Меркель еще на одну каденцию будет избрана канцлером Германии. То есть все тарелки на столе отодвигают подальше от россиян", - добавил чиновник.
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"РФ терпит поражение за поражением на международной арене"
Це люта зрада "гнуснава шакаладнава баригі-і-і-і-і!"
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а ты хочешь, шо бы я казламодую тряпку тебе на рога нацепил?
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обожаю кацтролей - шо ни словото палево....
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пишут, там очередного контрактника замочили, в Сирии то есть
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уже года 2-3 как Кожугетович рапортовал о победе в Сирии, и выводе военных. А ихтамнетов все мочат.
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Вжик,а в Киеве перемога,под крышей дома твоего
РФ терпит поражение за поражением на международной арене, - Волкер - Цензор.НЕТ 6818
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так теперь серёжа квартирович, может ходить в это отделение сбербанка, а если кто пристанет, то будет говорить "Ой, я двери перепутал, какой же я невнимательный"
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Це ж франшиза, можеш і собі такий відкрити ))
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А паспорта гвоздями к голове прибить чтобы больше не теряли ето идея. Сами выдвинули.
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Надругательства над северной нигерией не прекращаюцца...
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ты про украину..ватавышиванка ???, так она не Нигерия, ниже Сомали и уже давно.
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Мозги, конечно, не видно, но когда их не хватает - заметно
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Рузьке, здесь вотки нет, иди дамой, чукча ты касалапая...
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***
Следующим ходом многоходовочки Путина в дипломатической войне с США
будет запрет сотрудникам МИД РФ продавать там квас и матрешки...
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Следующим ходом будет, кидок козлотроллей на з/п.
Решил уже чем дальше будешь заниматься?
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пока цена за бочку нефти не упадёт до 10 убитых енотов - кацапы продержатся..даже будут продолжать скупку европейских пи..политиков..и вливать в пропаганду..
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"... новую администрацию возглавит человек, который славится своим мастерством заключать сделки, и с ним можно будет легко договориться. Однако этого не произошло"

... а Волкер, оказывается, ещё о ж.полиз... :D
Как Конгресс заставил Дональда Трампа подписать закон о санкциях против России


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Хуйло не надо молотить

"Конгресс США ввел еще более жесткие санкции, фактически через голову Белого дома. Источник: https://censor.net.ua/n456571 " ... добавил чиновник
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сплошная русофобия...
хунта хунтит - не дать ни взять..
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Да видели мы что там у вас, у кацапов. Действительно жопа кругом.
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как же? Что-то он не то говорит. Садовой сказал, что хуйло - "образец для многих лидеров". Как образец может терпеть поражения? А? "Такая правда" (с)
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Потери РФ в Сирии множатся под завесой тайны
Sep. 22nd, 2017 at 9:47 AM

РФ терпит поражение за поражением на международной арене, - Волкер - Цензор.НЕТ 338
Вопрос о потерях в конфликтах всегда был весьма болезненным для любой страны, а в особенности той, режим которой держится на зачатках тоталитаризма и тирании. Россия как раз относится к категории именно таких стран, а потому и не удивительно, что потери на Донбассе она не признаёт, давая один бессменный ответ на все обвинения - "нас там нет", а относительно потерь в Сирии сохраняет повышенную секретность. Однако и при таком уровне таинственности, известия о 200-х и 300-х из далёкой и сакральной Сирии приходят с незавидной для Кремля регулярностью.

Как намедни стало известно, в Братске был похоронен один из "интернационалистов", Владимир Тарасюк, который погиб в ходе нападения на конвой, перевозивший высокопоставленных офицеров ВС РФ. Произошло это 16 сентября, а известно стало лишь четыре дня спустя, когда Владимир был успешно зарыт. Но, помимо Тарасюка, тогда же были ранены и высокопоставленные лица, полковник и генерал. Что известно об их судьбе, и были ли ещё раненные и убитые в тот день? МО РФ никакой информации по этому поводу не предоставляло.
Также на этой неделе произошло другое событие, ярко характеризующее, насколько ожесточённым становится противостояние в Сирии. Так, на этой неделе, в провинции Идлиб, в окружение попало 29 российских военных полицейских, деблокировать которых пришлось группе спецназа при поддержке авиации. Официально, в ходе деблокады было ранено трое спецназовцев, при этом уничтожено… 850 боевиков.РФ терпит поражение за поражением на международной арене, - Волкер - Цензор.НЕТ 338РФ терпит поражение за поражением на международной арене, - Волкер - Цензор.НЕТ 8145
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Такое чувство, что Уолкер почитал комменты на Цензоре под предыдущими своими статьями и решил выдать, ну просто убойный аргумент
А он мне всё больше и больше нравится!
Крутой мужик!!! Красава!
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Прав ли Шредер относительно невозврата Крыма Украине?
Sep. 22nd, 2017 at 8:24 AM

РФ терпит поражение за поражением на международной арене, - Волкер - Цензор.НЕТ 1055
Намедни экс-канцлер Германии Герхард Шредер сделал весьма неоднозначное заявление в интервью журналу Stern относительно Крыма. Так, известный своей пророссийской позицией политик, предположил, что ни один президент РФ в будущем "не выведет Крым из состава России".

Конечно, ничего другого от Шредера, кормящегося с руки «Газпрома» мы ожидать и не могли, но сказанное им натолкнуло на размышления, а и вправду, неужели ни один президент РФ не вернёт украденный Крым Украине по доброй воле?
Прежде всего, хотелось бы напомнить, что одним из условий снятия международных санкций против РФ является именно возвращение Крыма в состав Украины. При этом, на примере стран Балтии в период оккупации СССР, мы можем видеть насколько в этом отношении терпелив и последователен Запад.
Но, что кроме санкций может побудить будущего президента РФ вернуть оккупированный полуостров добровольно? В первую же очередь социально-общественный фактор, подстегиваемый экономическим положением в стране.
Крым как был при Украине, так остается и при оккупации России дотационным регионом, не способным себя самостоятельно прокормить. Причём, в условиях оккупации эта ситуация ещё более усугубляется фактором изоляционизма.
Согласно затратам за прошлый год, Крым вошёл в ТОП-10 дотационных регионов, уступив лишь Ингушетии, Чечне, Дагестану и Тыве. Но, по субсидиям и дотациям на сбалансированность он уверенно занял второе место! По сути, Крым является неподъемной обузой, в которую вливаются миллиарды бюджетных средств для поддержания его существования, а так ещё непомерное количество средств для обустройства его инфраструктуры, такой как мост, электростанции и т.д.
И недовольство данным фактом возникает в регионах, которые не являются дотационными, но за счет которых кормятся подобные нахлебники. Кроме того, дополнительные сборы на содержание Крыма так же мало кого радуют из тех, кто ещё вчера в экстазе орал «Крым наш!» Отношение к аннексии у населения РФ неспешно, но меняется и отнюдь не в положительную сторону.
И вот теперь, представим себе обозримое будущее, которое, с учётом нынешних перипетий в российской экономике вырисовывается отнюдь не радужным, когда новый президент РФ получит себе в наследие подобную дотационную обузу, из-за которой он не сможет зарабатывать, де-факто воровать, ещё больше чем возможно, да ещё к которой испытывают устойчивую неприязнь во многих регионах России? И в подобной ситуации важно лишь одно - чтобы такие продажные политики как Герхард Шредер не нарушали этого процесса своими пророссийскими инициативами по ослаблению и снятию санкций.
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цивилизованное общество должно предотвратить бомбу на их голову руками СК.
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Насчет тарелок хорошо сказал. В буквальном смысле
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Испанские СМИ заявили, что пророссийские интернет-пропагандисты подогревают конфликт в Каталонии
Cьогодні о 20:40 Reportero.info
"Российские интернет-пропагандисты вмешались в каталонский кризис", - сообщил сегодня, 23 сентября, испанский новостной портал El País. По информации издания, "глобальная сеть, поддерживавшая в свое время Трампа и "брэксит", сейчас обратила пристальное внимание на Испанию".
"Интернет-сайты публикуют ложные новости, которые мгновенно подхватывают и распространяют тысячи автоматизированных профилей социальных сетей, таких как Twitter. Такие сведения были получены в результате анализа информации, проведенного изданием", - пишет издание.
Портал добавляет, что к распространению этих "уток" приложили руку и такие известные личности, связанные с Россией, как Эдвард Сноуден и Джулиан Ассанж, которые на своих страницах в соцсетях говорят о начале новой гражданской войны.
Канал RT
Испанское новостное издание El País считает, что российский механизм по распространению фальшивых новостей в интернете, используемый правительством для ослабления позиций США и ЕС, начал активную деятельность в связи с событиями в Каталонии.
Такие выводы были сделаны порталом в результате тщательного анализа пророссийских веб-сайтов и профилей социальных сетей. После скрытых кампаний в пользу "брэксита", Марин Ле Пен и немецких ультраправых, Кремль увидел в каталонском стремлении к независимости следующую возможность для того, чтобы пошатнуть позиции ЕС и консолидировать свое интернациональное влияние.
По мнению El País, не является совпадением то, что информационный канал RT, финансируемый российским правительством, использует свою испанскую версию для распространения новостей о каталонском кризисе с перекосами в сторону, противоположную конституционным нормам.
С 28 августа о каталонском кризисе было опубликовано 42 новости, некоторые из которых содержали ошибочную информацию в заголовках (например, "ЕС признает независимую Каталонию, но она должна будет пройти через процесс присоединения").
Обычно RT публикует информацию и аналитику, согласующуюся с точкой зрения российского правительства. Так происходит с новостями о войне в Сирии, провокационных действиях Северной Кореи или президентстве Дональда Трампа. Кроме того, часто эта информация затем транслируется такими активистами, как Ассанж, чьи интересы совпадают с кремлевскими.
Джулиан Ассанж
12 сентября RT опубликовало новость, в которой была дана ссылка на "твит" Ассанжа, содержавший слова "рождение Каталонии как страны или гражданская война", и которым поделилось, согласно анализу издания, около 1 700 пользователей Facebook и Twitter.
Ассанж таким образом превратился в главного интернационального агитатора каталонского кризиса, выдающего мнения и полуправду за факты. Согласно данным аналитической платформы Audiense, только за сентябрь имя Ассанжа было упомянуто в Twitter 940 000 раз, и в большинстве случаев с хэштегами, связанными с темой независимости в Каталонии: Catalonia, 1oct, Catalonianreferendum, 1o, Rajoy.
Согласно данным платформы NewsWhip, анализирующей информацию в сети, в те дни, когда суд и правительство Испании заблокировали процесс подготовки референдума, самым популярным в мире стал "твит" Ассанжа, опубликованный в 18.46 15 сентября:
"Я прошу весь мир поддержать право Каталонии на самоопределение. Нельзя позволять Испании и дальше проводить репрессивные действия, призванные не допустить проведения голосования".
Сообщение, опубликованное на английском языке, получило 16 000 отметок "мне нравится", причем 2 000 из них - в течение первого часа, а 12 000 - за сутки, и им поделились 12 000 человек. Такая активность, по мнению El País, может иметь только одно объяснение: использование ботов или фальшивых профилей соцсетей, созданных специально с целью автоматического распространения определенных сообщений. В ходе выборочного анализа профилей 5 000 подписчиков Ассанжа, проведенного TwitterAudit, выяснилось, что 59% из них фальшивые.
Эдвард Сноуден
Вскоре к Ассанжу присоединился Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России. Вашингтон заверил, что Сноуден, участвовавший в конференциях по информационной безопасности и электроном шпионаже, сотрудничает на регулярной основе с российскими секретными службами.
21 сентября в 17.05 он опубликовал в Twitter следующее сообщение: "Репрессии в Испании в отношении неудобных ей заявлений, политики и манифестаций в Каталонии - это насилие над правами человека".
Менее чем за 24 часа этот пост получил 8 000 отметок "мне нравится" и столько же "ретвитов".
"Каталония - испанская площадь Тяньаньмэнь?"
Один из популярных "твитов" Ассанжа (2 200 "ретвитов" и 2 000 "мне нравится" за неделю) содержал скриншот и ссылку на статью убежденного сторонника расширения российских перспектив в ЕС, директора веб-сайта AntiWar и активиста антиглобалистского движения Джастина Реймондо, в свое время поддержавшего Трампа. Статья носила название "Каталония: испанская площадь Тяньаньмэнь?" В ней автор сравнивал события в Каталонии с теми, что произошли в Китае в 1989 году и закончились гибелью сотен (если не тысяч) человек.
"То, с чем столкнулся сейчас Запад, может стать причиной развития в самом его сердце событий, случившихся на площади Тяньаньмэнь. Реализация Мадридом актов насилия вместо законодательных реформ компрометирует испанские власти не только в глазах собственных граждан, но и в глазах всего мира. Каталония может стать воплощением "неизвестного бунтаря", стоящего без оружия перед колонной танков, а мадридские власти в таком случае будут ассоциироваться с пекинскими деспотами".
Именно Ассанж 9 сентября использовал в своем посте знаменитый снимок, сделанный во время протестов в Китае, на котором безоружный человек стоит один перед колонной танков. Фото сопровождалось фразой: "Испания, это не сработает в Каталонии".
Несколько дней спустя анонимные профили в Twitter с тысячами подписчиков, по утверждению испанского издания, используемые в целях пророссийской пропаганды, применили то же самое сравнение Барселоны с площадью Тяньаньмэнь.
Среди этих пользователей фигурируют двое с никами @Ian56789 (30.300 подписчиков) и @UncleRuthless (5.179 подписчиков), которые, по подозрению El País, являются ботами, поскольку их посты в большинстве своем представляют собой заголовки новостей, опубликованных государственными и частными российскими СМИ (RT, Sputnik), и ссылки на них.
Также сравнение Барселоны с площадью Тяньаньмэнь пришлось по душе европейскому экономисту Ричарду Уэллингсу (@RichardWellings, 16.100 подписчиков), комментатору новостей на RT и Sputnik. Он активно выступает против санкций, наложенных на Россию из-за вмешательства в украинский конфликт, и утверждает, что Запад вступает в эпоху упадка. Уэллингс поделился "твитом" Ассанжа, а затем статьей, носящей название "Степень репрессий в Каталонии сделала очевидным кризис испанского государства".
Зачем все это нужно и как все это работает?
Анализ 600 профилей соцсетей, проведенный "Альянсом за обеспечение демократии" с помощью инструмента Hamilton 68, показал, что интересы пророссийских ботов сместились в сторону сепаратистского вопроса в Испании: среди самых упоминаемых данными пользователями слов (Сирия, Россия, Украина, Трамп, Хиллари Клинтон, ИГИЛ) стало фигурировать название "Каталония" (#Catalonia).
По мнению мадридского издания, Кремль использует возможности современных цифровых технологий для распространения заведомо ложной информации в целях способствования расколу США и Европы, что укрепило бы интернациональные позиции Москвы. Для этого веб-сайты, имеющие вид серьезных новостных порталов, публикуют нужную новость, которая затем распространяется по социальным сетям.
Один из таких сайтов - DisobedientMedia.com, презентующий себя как портал исследовательской журналистики, однако фактически занимающийся продвижением ложных конспиративных теорий. Сейчас этот портал обратил пристальное внимание на каталонский кризис.
15 сентября здесь была опубликована новость, содержавшая ложные утверждения о том, что отмена референдума поставила под сомнение членство Испании в ЕС; что испанское правительство ограничило свободу прессы; что организация "Международная амнистия" высказалась против запрета проведения референдума о независимости. Новость сопровождалась фото Франциско Франко верхом на коне. Авторы статьи заявили о "непреодолимом влиянии фашистского диктатора Франциско Франко на испанскую политику".
Что касается официальной позиции Кремля, то он заявляет, что кризис в Каталонии находится в компетенции исключительно Испании, и не видит никакой возможности для России вмешаться в конфликт. Об этом заявил вчера пресс-секретарь российского правительства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы прессы, - пишет издание Испания по-русски.
- Новости Испании, новости Украины
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не хотелось бы думать, что испанцы на это поведутся, не плохой народ.
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Банковский кризис РФ - час от часу не легче!
Sep. 21st, 2017 at 2:38 PM

РФ терпит поражение за поражением на международной арене, - Волкер - Цензор.НЕТ 3323
Буквально на днях я писал о том как усугубляется банковский кризис в уверенно и стойко борющейся санкциями России и выразил сомнения о том, что одними только силами Центробанка удастся удержать ситуацию под контролем накануне президентских выборов. И вот, не прошло и суток, а из россиюшки пошла не только статистика сжигаемой на поддержку банков национальной валюты, но и известие об очередном крахе очередного банка.

Но, сначала по сливу рублёвой массы на спасение утопающих.
Так, первый слив Минфин РФ осуществил в понедельник и он составил 202 млрд рублей. Затем, казначейство РФ распределило по депозитам банков 300 млрд рублей. В среду на аукционе было размещено 250 млд рублей. А сегодня будет слито ещё 200 млрд. Итого, с начала недели на нужды страждущих было потрачено 952 млрд рублей. Но и это ещё не предел.
Дело в том, что после того как накануне о санации подал запрос БинБанк, занимающий 7-е место по активам физлиц, за помощью обратился РостБанк занимающий 16-е место по активам. И теперь ЦБ нужно будет срочно спасать и этого пациента.
Медленно и неспешно, но маленький пушной зверек, подкрадывался к своей цели.
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да, походу Фрау еще порулить, хотя я не против, сегодня она снова повторила-если кацапы будут и далее борзеть, санкции усилят
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ терпит поражение за поражением на международной арене, - Волкер
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