 Задолженность по зарплате медиков будет выплачена в конце месяца, - Саенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр Кабинета Министров Александр Саенко в интервью ZN.UA, комментируя недавнюю акцию медиков.
"Буквально на днях я говорил с замминистра финансов, уточнял информацию по задолженностям. Он мне сказал, что как таковая задолженность вся текущая и она будет выплачена в конце месяца. Все необходимые ресурсы, чтобы до конца года в полном объеме выплачивать зарплаты с учетом повышения минимальной зарплаты, есть. Акция - это, скорее, дискуссия разных мнений вокруг медреформы, а не задолженностей.
Напомним, по состоянию на 13 сентября задолженность по зарплатам медработников составляла 81,7 млн. грн.
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-Оказывается, государство задолжало медикам зарплату в 82 млн. гривен.
-А! Так вот в чем суть медицинской реформы - уволить всех нах, кому должны…
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Українців очікує суттєве зростання тарифів у жовтні
http://vgolos.com.ua/news/ukraintsiv_ochikuie_suttieve_zrostannya_taryfiv_u_zhovtni_283456.html
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очередное юное дарование..?
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Пушкінсаєнко олександр сергіович
вчився в більш ))) крутому "вузі"
і взагалі може госю замінити льогко!
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все буде гуд та ок? і так само з рехформою?
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Странно, что у депутатов нет задержки, не хотят они страдать
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По всякому бывает,у тех,кто помоложе задержки случаются,а вот у бабушки с бубликом это наврядли может случиться
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