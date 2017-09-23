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 Общество
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Все про:задолженность (179) зарплата (1764) медицина (1637) Саенко (27)

 Задолженность по зарплате медиков будет выплачена в конце месяца, - Саенко

саенко

Задолженность по заработной плате перед медицинскими работниками будет погашена до конца сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр Кабинета Министров Александр Саенко в интервью ZN.UA, комментируя недавнюю акцию медиков.

"Буквально на днях я говорил с замминистра финансов, уточнял информацию по задолженностям. Он мне сказал, что как таковая задолженность вся текущая и она будет выплачена в конце месяца. Все необходимые ресурсы, чтобы до конца года в полном объеме выплачивать зарплаты с учетом повышения минимальной зарплаты, есть. Акция - это, скорее, дискуссия разных мнений вокруг медреформы, а не задолженностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розенко о зарплате медиков: Проблема возникновения задолженности в конце года не нова

Напомним, по состоянию на 13 сентября задолженность по зарплатам медработников составляла 81,7 млн. грн.


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Ситуацію може виправити тільки всеукраїнський загальний безстроковий страйк медиків...
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ЭТУ задолженность может и выплатят, а после нее сразу начнется следующая задолженность.
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нужно просто перекрыть дорогу депутатам в Феофанию.
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в аэропорты, вокзалы, пропускные пункты, переходы и переползы...
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***
-Оказывается, государство задолжало медикам зарплату в 82 млн. гривен.
-А! Так вот в чем суть медицинской реформы - уволить всех нах, кому должны…
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проведено 144 реформы!!! а зарплаты все равно не выплачивают)))
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как в старом анекдоте - "так ведь в пути никто кормить не обещал")))
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еще не все реформы проведены.

Українців очікує суттєве зростання тарифів у жовтні

http://vgolos.com.ua/news/ukraintsiv_ochikuie_suttieve_zrostannya_taryfiv_u_zhovtni_283456.html
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Останньою. Після неї інших робити вже ні на кому буде
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Странно, что у депутатов нет задержки, не хотят они страдать вместе со своим народом.
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Когда прогонят американскую пиарщицу - санитарку?...
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не погонят..она поголовье пенсов уменьшает..да и в целом популяцию..
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а что у нее не получиться - рева второй фронт ей в помощь открыл...
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да..жруть много..вон первый дотационный аграрий страны уже начал борьбу с этим паскудным явлением..куртина по цене свинины..яйца + 30% в цене..
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Вона принаймі має якесь відношення до медицини, а наш Югік навіть фахової освіти немає.
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министр Кабинета Министров Александр Саенко Источник: https://censor.net.ua/n456570

очередное юное дарование..?
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Откуда воно взялось и чем в своей жизни отличилось... этот зам...?
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Пушкін саєнко олександр сергіович
вчився в більш ))) крутому "вузі"
і взагалі може госю замінити льогко!
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гросю любой гамадрил из киевского зоопарка заменить может..
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достаточно обучить примата основам хуцпы..
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Это юное дарование - победитель конкурса ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СВИСТ.
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ну от виплатять 82 лімона)грн, а далі вже таких проблем не буде?!
все буде гуд та ок? і так само з рехформою?
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UA smith & wesson
Странно, что у депутатов нет задержки, не хотят они страдать
===========
По всякому бывает,у тех,кто помоложе задержки случаются,а вот у бабушки с бубликом это наврядли может случиться
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Ах вон оно в чём дело, у Вас деньги закончились и транш нужен, поэтому вы и двигаете эти тупорые реформы.
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Хех, ну як тут лікарю прожити без хабара ? Держава сама штовхає на кримінал. )
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- напечатать денег и всем раздать - кто сколько хочет...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗадолженность по зарплате медиков будет выплачена в конце месяца, - Саенко
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