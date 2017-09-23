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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2040) Киев (18230) мост (416) ремонт (851)

 Движение на Южном мосту в Киеве будет частично ограничено в ночь на 24 и 25 сентября, - КГГА

ремонт дорог

В Киеве в ночь на 24 и 25 сентября по эстакаде Южного моста будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В связи с ремонтом деформационных швов на эстакаде Южного мостового перехода в направлении с Московского шоссе на проспект Николая Бажана частично ограничат движение транспорта:
  • с 21:00 23 сентября до 8:00 24 сентября;
  • с 21:00 24 сентября до 8:00 25 сентября, " - говорится в сообщении.

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В понедельник и весь месяц организовать затор.
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Вот спасибо!!! Суперновость!!!
Вся страна мечтала в ночь на 24 и 25 сентября проехаться по мосту, а тут такой облом...
Придется теперь всем украинцам под мостом на лодках...
И как жила бы Украина без этой новости???
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДвижение на Южном мосту в Киеве будет частично ограничено в ночь на 24 и 25 сентября, - КГГА
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