 Движение на Южном мосту в Киеве будет частично ограничено в ночь на 24 и 25 сентября, - КГГА

"В связи с ремонтом деформационных швов на эстакаде Южного мостового перехода в направлении с Московского шоссе на проспект Николая Бажана частично ограничат движение транспорта:
- с 21:00 23 сентября до 8:00 24 сентября;
- с 21:00 24 сентября до 8:00 25 сентября, " - говорится в сообщении.
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Вся страна мечтала в ночь на 24 и 25 сентября проехаться по мосту, а тут такой облом...
Придется теперь всем украинцам под мостом на лодках...
И как жила бы Украина без этой новости???
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