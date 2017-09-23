 Поджигатель машин задержан в Херсоне

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, около 1:20 в "call-центр 102" поступило сообщение о том, что в Таврическом микрорайоне произошло возгорание Daewoo Lanos. Через полчаса в полицию позвонил 33-летний мужчина и заявил о возгорании еще одного автомобиля - Geely, который был припаркован неподалеку от места первого события.
Мужчина видел, как от Geely отходит неизвестный. После этого на машине загорелся брызговик переднего колеса. Херсонец срочно погасил огонь.
В нескольких кварталах от места происшествия патрульные заметили похожего по описанию человека и задержали его. Задержанным оказался 32-летний житель областного центра, который находился в нетрезвом состоянии. По словам мужчины, он недоволен своей жизнью и решил выплеснуть злость путем поджога автомобилей.
Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
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Задница ему понадобится на зоне
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Конкретная формулировка.
Накормить обогреть мужика дать проститутку за счет полиции,денег тыщ так триста на первое время ,квартиру новую и отпустить.Больше он так делать не будет.
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А то сразу не разобравшись в тюрьму!!
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бедняга...
отдайте его на поруки (по ноги) тем водителям...
они его обнимут и простят...
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Жопу ему обсмалить,паяльной лампой
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- Свободу Юрию Деточкину!
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По этой логике я должен уже начинать сжигать вторую тысячу авто
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а можно было всего навсего снять миниатюрную проститутку с бантиками и в гольфиках. ну как то так.
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ах да, сначала печень подлечить.
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