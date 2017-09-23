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 Поджигатель машин задержан в Херсоне

пожар поджог автомобиль

В Херсоне полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который подозревается в поджоге двух легковых автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, около 1:20 в "call-центр 102" поступило сообщение о том, что в Таврическом микрорайоне произошло возгорание Daewoo Lanos. Через полчаса в полицию позвонил 33-летний мужчина и заявил о возгорании еще одного автомобиля - Geely, который был припаркован неподалеку от места первого события.

Мужчина видел, как от Geely отходит неизвестный. После этого на машине загорелся брызговик переднего колеса. Херсонец срочно погасил огонь.

В нескольких кварталах от места происшествия патрульные заметили похожего по описанию человека и задержали его. Задержанным оказался 32-летний житель областного центра, который находился в нетрезвом состоянии. По словам мужчины, он недоволен своей жизнью и решил выплеснуть злость путем поджога автомобилей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое несовершеннолетних угнали и сожгли машину в Донецкой области, - полиция. ФОТО

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
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Передницу разве что
Задница ему понадобится на зоне
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Причина преступления опасна -.Не злость на соседа , Не ссора на парковке а именно злость на жизнь . -опасные прецеденты .
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это классическая пролетарская классовая ненависть. комуняки все такие. завидуют.
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и ссут - паджеро-то он не палил, ланосы да джили
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ну да, там дядя из ружья, прям из окна своей квартиры завалить может насмерть, если увидит ситуацию и поймает на горячем.
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Ну теперь то у него в жизни все будет отлично! )))
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По словам мужчины, он недоволен своей жизнью и решил выплеснуть злость путем поджога автомобилей.

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Конкретная формулировка.
Накормить обогреть мужика дать проститутку за счет полиции,денег тыщ так триста на первое время ,квартиру новую и отпустить.Больше он так делать не будет.
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ээээ зачем давать ? пусть просто примут на работу в полицию, желательно в дорожную, и пусть сам крутится ))))))
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А во Франции за ночь по тысяче машин сжигают - тоже кацапы?
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ненавижу две вещи : расизм и негров (С) не помню кто сказал
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Направить человека надо! Привести на стоянку к АП и пусть действует.
А то сразу не разобравшись в тюрьму!!

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тю! так это все оправдывает!
бедняга...
отдайте его на поруки (по ноги) тем водителям...
они его обнимут и простят...
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Знаю одного шизіка який каже: оні єздіют на мерседесах, а я должен платіть за ЖКХ?
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Так он нормальный - не лапух - знает если заплатит то на его деньги чиновник и олигарх купит мерседес .
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А на пригнаных из Европы б/у Мерседесах тоже олигархи ездят?
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Облить керосином и подпалить. Как чумного. дабы подобная зараза не распространялась.
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- У Деточкина есть очень много всяких болезненных родственников в разных городах бывшего Советского Союза
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Крокодил Гена
Жопу ему обсмалить,паяльной лампой
========

- Свободу Юрию Деточкину!
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цензор ахеревший постит фото в контакте может еще на сру ресурсы добавитса в группы?
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кризис среднего возраста, в нестандартной форме выразился ?
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Не беда, Ляшко в этом бюджете, что принимает Рада выделили пол миллиарда гривен на пожарные машины. Потушем все, пусть гады поджигают.

Поджигатель машин задержан в Херсоне - Цензор.НЕТ 1730
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Нипуя себе причина!!!
По этой логике я должен уже начинать сжигать вторую тысячу авто
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нормальные люди когда у них не сильно хорошо в жизни, не машины палят а ищут новую работу/жену/делают ремонт дома/меняют профессию... вобщем устраняют причину недовольства более цивилизованными способами, меняют что то в своей жизни.
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Та не скажи - нормальность у каждого своя и по разному можна смотреть на нормальность .
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это понятно. но помимо нормальности есть морально этические нормы и уголовный кодекс. это все равно что оправдывать насильника-педофила, рассказывая что он насиловал детей, потому что недоволен жизнью, что у него толстая страшная жена, которая его не возбуждает, что у него плохо стоящий маленький член, и что это все в комплексе привело к тому что он нашел выход своей сексуальной энергии и не реализованным фантазиям в насилии над слабыми несовершеннолетними.

а можно было всего навсего снять миниатюрную проститутку с бантиками и в гольфиках. ну как то так.
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Разница между вами в том что ты должен и не сделал .а он взял и сделал .
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ну психанул человек...кстати может комуто жызнь спас-джелли это кетайский самоходный гробик..
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почему жег?
ах да, сначала печень подлечить.
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Ущербный явно.Не джипы дорогие палил,где надо,а народный Ланос.Идиот.
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Ну теперь когда заплатит хозяевам авто то жизнь у него ссука наладится, мля....
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