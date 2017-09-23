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 Политика Украины
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 Россия хотела создать на Донбассе еще одну Абхазию, но ей это не удалось, - Волкер

волкер

Российские власти не добились на Донбассе целей, которые ставили перед собой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, в интервью ZN.UA.

"Россия попыталась с помощью силы оставить Украину в сфере своих интересов. Однако вторжение и оккупация привели к обратному эффекту. Россияне получили не то, чего хотели", - сказал он.

"Россия хотела создать еще одну Абхазию. Там думали, что это им удастся довольно легко. Теперь, считаю, россияне начинают понимать, что этот сценарий также не срабатывает. Мы им демонстрируем, что это не удастся. Не только сейчас, но и в дальнейшем. И со временем все для них будет складываться еще хуже - с политической, экономической и информационной точек зрения, с точки зрения безопасности", - отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия предлагает учредить миссию ООН для охраны ОБСЕ на Донбассе, - Лавров

"Однако Москва может избежать дальнейших осложнений. Если Россия действительно хочет действовать в соответствии с ее собственными заявлениями. Согласно им, она поддерживает территориальную целостность Украины и беспокоится о защите русскоязычного населения. Если это так, можно считать, что есть основа для разговора. Просто надо найти другой способ достижения этих целей", - добавил Волкер.
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Так называемые
"цивилизованные" страны воздерживаются даже от дикарей требовать
изменения их законов, а от Украины какой-то евро-чиновник имеет наглость
требовать изменения Конституции. Это как же надо презирать нашу
страну?...
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Россия хотела Абхазию, а получила Абхезию...
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а что ему еще сказать то?что как кувейт донбасс отвоюет?.....вот и несет чушь гг
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Су-35 в обмен на пальмовое масло - гениальный менеджмент "сверхдержавы"!

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель |
Пятница , 22 сентября 2017, 18:50



Индонезия пришла к соглашению с Россией о покупке современных истребителей Су-35С за… Нет, не за доллары, а за пальмовое масло!

Итак, то во что не верили российские ура-патриоты и то, что казалось запредельным для здравого смысла и логики таки свершилось - Россия продаст Индонезии свои, "не имеющие аналогов в мире", истребители поколения 4++ Су-35С по бартеру, в обмен на пальмовое масло!
Так, намедни, министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду подтвердил, что его страна пришла к соглашению с Россией о поставках 11 истребителей Су-35 с опционом на 5 боевых самолётов для последующего формирования эскадрильи из 16 машин. Подписание контракта будет проведено в ноябре этого года в столице Индонезии, Джакарте!
А теперь о деталях. Согласно контракту, Индонезия за 11 самолетов заплатит $1,14 млрд, при этом, $570 млн, будут выплачены в виде продуктов сельского хозяйства растительного характера, в частности - пальмового масла, по производству которого Индонезия занимает первое место в мире.
В общем, дожились, истребители в обмен на еду. И даже не на еду, а на нечто, похожее на еду. Что будет дальше? Танки Т-90 Индии в обмен на бананы, а вертолёты Ка-52 Египту в обмен на верблюдов? Хорошая экспортная репутация нарабатывается "сверхдержавой", нечего сказать! Представить продажу F-35 в обмен на нечто подобное даже не могу, а потому и вправду - истребитель Су-35 "не имеет аналогов в мире"!
Кстати, Индонезия так же изъявляла желание приобрести подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», интересно, что Джакарта предложит взамен? Каучук? Како-бобы?
Фото: фотошоп zloy odessit
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Все у раши получилось, мы проиграли войну, потеряли 7 процентов территории. Наша армия полностью коррумпирована, должности, вооружение и обмундирование продаются и покупаются. Если нам достанутся джавелины на халяву, то вскоре они достанутся сепаратистам. Не совсем все пропало, но в общем жопа.
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Нулевый, ты за рассеян попереживай лучше. До подлого нападения на Украину у них было 524 млрд долларов. Теперь фонды истощились. Скрепы того, распадаются на глазах...
Дальше будет как со Славянском и Гиркиным!
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С 1 ноября будет "звездопад".Многих это сильно тревожит.Ищут пути отхода.Бродячих не будет.Билеты еще есть.Все станет на свои места. Люди этого давно ждут.
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Ну полно те..русские совсем озверели чтоли-хотели еще одну Абхазию....как можно их так называть,они же не абхазцы всеже...
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интересно,а почему Макрон в Донецк,не летит как когда то Миттеран в Сараево.блокада то что там была что тут,разве что тунель в длнр на много шире.из этого делается вывод что они лжецы,а не демократы.ды и ген сек оон мог бы последовать предшественнику Кофе Аннану.
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Кто этот много говорящий клоун?
Уже создана даунбасская абхазия))Американцам как и всем остальным,раисся гадит на головы и размазывает без последствий.
Или нет.Они выслушивают много требований.Ничем не подкрепленных
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Если барыги выполнят минский договорняк-капитуляцию - это будет еще похлеще - Украины не станет как страны,а угандонские терористы будут сидеть в зраде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия хотела создать на Донбассе еще одну Абхазию, но ей это не удалось, - Волкер
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