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 Обслуживание госдолга в 2018 году обойдется в 130 млрд грн, что сопоставимо с расходами на экономическое развитие, - эксперт

долг

Согласно проекту государственного бюджета на 2018 год, расходы на обслуживание государственного долга в следующем году достигнут 130 млрд грн, увеличившись на 16 млрд грн по сравнению с уровнем текущего года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет глава правления Института общественно-экономических исследований Анатолий Максюта.

Автор указывает, что предельный размер государственного долга на конец года предлагается утвердить в размере 1999,3 млрд грн (61,5% ВВП), а гарантированного - 747,6 млрд грн (23,1% ВВП). Вместе это составит 84,6% ВВП.

"Расходы на обслуживание государственного долга (выплата процентов и дохода) достигнут 130 млрд грн, увеличившись на 16 млрд и составляя 4% ВВП. Эта сумма сопоставима с величиной всех расходов бюджета на экономическое развитие, включая АПК, транспорт и энергетику. А общие выплаты по государственному долгу (погашение + обслуживание) составят 306 млрд грн, или 9,4% ВВП", - говорится в статье.

Эксперт отмечает, что как государственный, так и общий (вместе с гарантированным) долг превышают установленный Бюджетным кодексом предельный размер в 60% ВВП. "По законодательству, правительству нужно подавать парламенту срочные меры по приведению его к предельному размеру. Или хотя бы, в конце концов, утвердить стратегию управления госдолгом, чтобы граждане страны знали, сколько долгов нужно будет отдать им, а сколько - их детям и внукам, и определились со своей собственной стратегией", - указывает аналитик.

Максюта при этом отмечает, что в текст бюджетного закона опять включены статьи о праве правительства превышать предельный размер госдолга с целью докапитализации банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это означает, что размер госдолга может вырасти еще больше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговый долг предприятий перед государством достиг рекордных 77,4 млрд грн: среди наибольших должников компании олигархов и нардепов. Список

Напомним, 15 сентября Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2018 год. В нем предусмотрен рост реального ВВП на 3%, увеличение номинального ВВП до 3247,7 млрд грн, индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 107%. В проекте государственного бюджета на 2018 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 30,1 грн/доллар.
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Трамп под..бал порошенка))
Обслуживание госдолга в 2018 году обойдется в 130 млрд грн, что сопоставимо с расходами на экономическое развитие, - эксперт - Цензор.НЕТ 334
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та да






Donald J. Trump @realDonaldTrump·21 сент.

It was wonderful to have President Petro Poroshenko of Ukraine with us in New York City today. #UNGA

Дональд Дж. Трамп @ realDonaldTrump·21 сент.

Было замечательно, что сегодня у нас в Нью-Йорке есть президент Петр Порошенко из Украины.
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Всё разворовывается в секунду а платить должны лохи ....
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а я ниче не брал и ничем не буду обслуживать - хай платят кто набирал и натырил
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хотите Вы того или нет - но уже обслуживаете - через тарифы на энергоносители, цены в магазинах и пр....
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в супермаркетах, на базарах, в маршрутках - тоже?)))
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бслуживание госдолга в 2018 году обойдется в 130 млрд грн, что сопоставимо с расходами на экономическое развитие.

По итогам 2016 года состояние президента Украины Петра Порошенко составляет $589 млн, сообщает журнал "Фокус" = 15млрд.300млн гривен. Однотуровый, подсобишь, НЕ?:
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Это и есть те самые международные "инвестиции" и "помощь", про которые постоянно гундят соевые
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херня...: обслуживание госдолга станет намного ярче всем гражданам Украины в 2018 году...
но намного ярче себя будут чувствовать наши дети!!!
само собой это никак в дальнейшем не коснется дете шокошакаладной пиз@оты и всех их прихлебателей...-они в это время уже будут далеко от Украины...
одна надежда, что будущий президент призовет к ответу всю шокобарыжную сволоту!!!
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***
Многие православные в Украине отмечают сейчас еврейский Новый год,
потому что при такой власти праздновать христианский будет уже не на что.
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- пускай работают менты, чиновники, правительство, проверяющие бизнес - они создают совокупный экономический доход.
Мы простые люди,так просто, находимся на Украине и им мешаем. Ну ничего - соевый петух уедет с прокугогом - а мы не уедем.
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У сои это перемога.Не качайте свиньям корыто.Пьютин нападе ,на тех кто против.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОбслуживание госдолга в 2018 году обойдется в 130 млрд грн, что сопоставимо с расходами на экономическое развитие, - эксперт
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