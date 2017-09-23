 Обслуживание госдолга в 2018 году обойдется в 130 млрд грн, что сопоставимо с расходами на экономическое развитие, - эксперт

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет глава правления Института общественно-экономических исследований Анатолий Максюта.
Автор указывает, что предельный размер государственного долга на конец года предлагается утвердить в размере 1999,3 млрд грн (61,5% ВВП), а гарантированного - 747,6 млрд грн (23,1% ВВП). Вместе это составит 84,6% ВВП.
"Расходы на обслуживание государственного долга (выплата процентов и дохода) достигнут 130 млрд грн, увеличившись на 16 млрд и составляя 4% ВВП. Эта сумма сопоставима с величиной всех расходов бюджета на экономическое развитие, включая АПК, транспорт и энергетику. А общие выплаты по государственному долгу (погашение + обслуживание) составят 306 млрд грн, или 9,4% ВВП", - говорится в статье.
Эксперт отмечает, что как государственный, так и общий (вместе с гарантированным) долг превышают установленный Бюджетным кодексом предельный размер в 60% ВВП. "По законодательству, правительству нужно подавать парламенту срочные меры по приведению его к предельному размеру. Или хотя бы, в конце концов, утвердить стратегию управления госдолгом, чтобы граждане страны знали, сколько долгов нужно будет отдать им, а сколько - их детям и внукам, и определились со своей собственной стратегией", - указывает аналитик.
Максюта при этом отмечает, что в текст бюджетного закона опять включены статьи о праве правительства превышать предельный размер госдолга с целью докапитализации банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это означает, что размер госдолга может вырасти еще больше.
Напомним, 15 сентября Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2018 год. В нем предусмотрен рост реального ВВП на 3%, увеличение номинального ВВП до 3247,7 млрд грн, индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 107%. В проекте государственного бюджета на 2018 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 30,1 грн/доллар.
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Donald J. Trump @realDonaldTrump·21 сент.
It was wonderful to have President Petro Poroshenko of Ukraine with us in New York City today. #UNGA
Дональд Дж. Трамп @ realDonaldTrump·21 сент.
Было замечательно, что сегодня у нас в Нью-Йорке есть президент Петр Порошенко из Украины.
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По итогам 2016 года состояние президента Украины Петра Порошенко составляет $589 млн, сообщает журнал "Фокус" = 15млрд.300млн гривен. Однотуровый, подсобишь, НЕ?:
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но намного ярче себя будут чувствовать наши дети!!!
само собой это никак в дальнейшем не коснется дете шокошакаладной пиз@оты и всех их прихлебателей...-они в это время уже будут далеко от Украины...
одна надежда, что будущий президент призовет к ответу всю шокобарыжную сволоту!!!
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Многие православные в Украине отмечают сейчас еврейский Новый год,
потому что при такой власти праздновать христианский будет уже не на что.
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Мы простые люди,так просто, находимся на Украине и им мешаем. Ну ничего - соевый петух уедет с прокугогом - а мы не уедем.
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