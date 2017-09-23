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 Общество
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Все про:Луганщина (4191) терроризм (20576) пункт пропуска (365)

 Террористы "ЛНР" сознательно нагнетают ситуацию на КПВВ "Станица Луганская", - штаб АТО (исправлено)

жебривский пункт пропуска кпвв

Обвинения со стороны террористов "ЛНР" в нарушении регламента работы КПВВ "Станица Луганская" (Луганская область) не имеют под собой никаких оснований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет штаб АТО.

По словам военных, террористы хорошо знают, что с украинской стороны КПВВ работает до 18:30. "Пропуск в вечернее время со стороны не подконтрольной правительству Украины территории по подготовленному сценарию в "серую" зону КПВВ большого количества гражданских лиц и автомобилей является заранее спланированной провокацией", - подчеркивает штаб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старики и женщины с детьми искали убежища на позициях ВСУ: террористы осуществили провокацию на КПВВ "Майорск", - штаб

"Использование НВФ ОРЛО гражданских лиц преследует определенную цель: во-первых, создать условия для обвинений украинской стороны, и, прежде всего, Госпогранслужбы. Во-вторых, после того как люди окажутся в "серой" зоне, начать обстрел позиций Вооруженных сил Украины в районах, расположенных вблизи от КПВВ "Станица Луганская". И, в-третьих, обвинить в обстрелах подразделения ВС Украины, а гражданским лицам, которые вынуждены будут вернуться обратно на территорию ОРЛО, показать, что они не имели возможности пересечь границу по вине украинской стороны", - пояснили в штабе.
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Якось не дуже логічно названо, терористи і свідомість поняття не сумісні.
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Майорск это пункт пропуска в ДурНР,а не ЛохНР.
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Какая разница кто там ездит,это Донецкая область,а не Луганская.
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Васячебурашкин, где в статье упоминается слово"майорск"?
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Главное донести эту Инфу до ЛОХОВ, а там пусть сами решают.
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Так ОТГНЕТИТЕ! Чего барыгу празднуете. Или погибнуть не за нюх табака хотите?
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Значит в остальных случаях кацапо-сепартные твари офигенные пацаны и сознательные ? .Вы там в штабе,твари,вообще уже обожрались хуйловско-рошеновских таблеток?
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закрыть все КПВВ, пока не введут миротворцев ООН - нельзя подвергать опасности жизнь граждан !!!!!!
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З географією хто не дружить??? Майорськ - це днр, а не лнр. Хоча нутро одне і теж. Най би повиздихали!!!
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Кликни по Лінку на Штаб АТО,посміємося разом!
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В "штабе АТО" не унижаются, им что Луганск, что Лубны... С каких это пор Майорск переместился с окраины Горловки в Луганскую область? Ребята, вам таки лучше не воевать!
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Молодці в редакції.А комент не вони видалили,а я сам
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Не буду про окупантів... А той народ, що вештається туди-сюди чи не знають часи пропуску? Якого милого проти ночі пхатись до "хунти"?
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Есть идея. Если пошлем туда Саакашвили, офшорный сразу пошлет туда нацгвардию и новенькие БТР-ы с с бронетранспортерами, что очень поможет пограничникам отбивать атаки. Вобшем лозунг такой - даешь каждому опорному пункту с террористами по Саакашвили!!!
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та вони з Мишою навіть у Лівівській області облажалися
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Нетаньяху, а краще Моше Даяна.
А ще краще Голду Мейер, вона «із наших, із киянок, із слов'ян» (с)
Починай ТАМ збір підписів.
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Хочу чтоб педро бомбил терров в дыре как Нетаньяху с Сирии )))
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переименуйте уже штаб АТО... антитерорристы.... вы никакие не анти... скорее кооператоры
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тю дурний Андрій!Штаб усе вірно написав!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТеррористы "ЛНР" сознательно нагнетают ситуацию на КПВВ "Станица Луганская", - штаб АТО (исправлено)
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