 Террористы "ЛНР" сознательно нагнетают ситуацию на КПВВ "Станица Луганская", - штаб АТО (исправлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет штаб АТО.
По словам военных, террористы хорошо знают, что с украинской стороны КПВВ работает до 18:30. "Пропуск в вечернее время со стороны не подконтрольной правительству Украины территории по подготовленному сценарию в "серую" зону КПВВ большого количества гражданских лиц и автомобилей является заранее спланированной провокацией", - подчеркивает штаб.
"Использование НВФ ОРЛО гражданских лиц преследует определенную цель: во-первых, создать условия для обвинений украинской стороны, и, прежде всего, Госпогранслужбы. Во-вторых, после того как люди окажутся в "серой" зоне, начать обстрел позиций Вооруженных сил Украины в районах, расположенных вблизи от КПВВ "Станица Луганская". И, в-третьих, обвинить в обстрелах подразделения ВС Украины, а гражданским лицам, которые вынуждены будут вернуться обратно на территорию ОРЛО, показать, что они не имели возможности пересечь границу по вине украинской стороны", - пояснили в штабе.
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А ще краще Голду Мейер, вона «із наших, із киянок, із слов'ян» (с)
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