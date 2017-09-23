 Террористы "ЛНР" сознательно нагнетают ситуацию на КПВВ "Майорск", - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет штаб АТО.
По словам военных, террористы хорошо знают, что с украинской стороны КПВВ работает до 18:30. "Пропуск в вечернее время со стороны не подконтрольной правительству Украины территории по подготовленному сценарию в "серую" зону КПВВ большого количества гражданских лиц и автомобилей является заранее спланированной провокацией", - подчеркивает штаб.
"Использование НВФ ОРЛО гражданских лиц преследует определенную цель: во-первых, создать условия для обвинений украинской стороны, и, прежде всего, Госпогранслужбы. Во-вторых, после того как люди окажутся в "серой" зоне, начать обстрел позиций Вооруженных сил Украины в районах, расположенных вблизи от КПВВ "Майорск". И, в-третьих, обвинить в обстрелах подразделения ВС Украины, а гражданским лицам, которые вынуждены будут вернуться обратно на территорию ОРЛО, показать, что они не имели возможности пересечь границу по вине украинской стороны", - пояснили в штабе.
491 16
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Приговор журналисту Семене - нарушение свободы выражения мнений, - ЕС(20)
СБУ пресекла многомиллионные поставки продуктов питания в "ДНР/ЛНР". ФОТО(64)
В оккупированном Луганске просроченную "гумпомощь" из РФ направили в школы: пятеро детей с сальмонеллезом в больнице, - ИС(32)
Количество зачисленных в новом учебном году в школу оккупированной Горловки детей уменьшилось на 70%, - ОБСЕ(37)
Узнать о загруженности пунктов пропуска на границе теперь можно онлайн(0)
Порошенко обсудил с генсеком ООН Гуттерешем миротворцев для Донбасса и нарушения прав человека в оккупированном Крыму(60)
ЮНЕСКО готовит механизм для старта прямого мониторинга в оккупированном Крыму(2)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить