 Пьяные российские моряки посадили на мель грузовое судно у берегов Швеции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.
37-летний капитан и 50-летний штурман задержаны, заявил представитель пресс-службы управления полиции Мальме.
Оба задержанных подозреваются в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения. Штурман, который, по предварительным данным, является виновником инцидента, также подозревается в халатности и грубом нарушении правил судоходства.
В топливных баках судна находится 44 тыс. литров дизельного топлива. В настоящий момент, как сообщили Шведскому радио в Службе береговой охраны, предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить утечки топлива.
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Жить в Ханты-Мансийске плохо!
Хочешь вдаль стремись, а хочешь - вширь.
Есть там речка Хольненгпухырьёхан,
В переводе - Ёханый Пухырь.
Кто под мухой после вечеринки
Или же с утра с похмелья плох,
Выговорит вряд ли без запинки,
Эту речку, пух её разъёх.
Мысль пришла, неведомо, откуда,
Но зато стройна и глубока:
Конкурент Эйяфьятлайокудлю
Эта, хуль не пох её, река.
***Орлуша***
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- При взлете каждый мог взять с собой на борт полтора килограмма личных вещей. Так на станцию попала целая фляжка коньяка. Правда, были проблемы с его распитием в невесомости: половину фляжки употребили, но при этом сильно ее помяли, «выжимая» коньяк, - так, что потом даже трубочка не проходила. В общем, они его оставили в качестве издевательства для другого экипажа. И следующим космонавтам сообщили о «подарке». Через полгода возвращается экипаж: «Отличный коньяк!» Те понять не могут, как они выпили. А оказалось - просто: один космонавт берет фляжку в зубы, второй дает подзатыльник, вы и фляжка летите, а жидкость остается в той же точке и смещается в рот.
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умницы.....
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https://www.youtube.com/watch?v=Dr8r6HjTkgc
на 5.57
В полночь с 22 на 23 сентября, на Рязанской ГРЭС произошел мощный взрыв, в результате которого был ранен один работник. Об этом сообщило Минэнерго РФ.
"В соответствии с графиком энергоблок №1 Рязанской ГРЭС выводился в текущий ремонт, при отключении котла энергоблока в 00:28 по Москве в угольной мельнице котлотурбинного цеха произошел взрыв угольно-воздушной смеси с последующим тлением угольной пыли", - сообщили в министерстве.
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после пожара и хрен насос...
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если кто не в курсе.
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Видел сотни разных рек.
Никогда я врать не буду,
Не такой я человек.
Да, да, да! Я врать не буду,
Не такой я человек.
Мастер нужен в каждом деле.
Я на каждой на реке
Сосчитать могу все мели,
Словно пальцы на руке.
Да, да, да! Могу все мели
Счесть по пальцам на руке!
- Что ж ты, старый чёрт, говорил, что все мели знаешь?
- Конечно, знаю! Вот это - первая!
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многАстаночники..
-Так капитан, вы едите в Париж, будете изображать миллионера, сорите деньгами...Минуточку, звонок
-Так точно! (в трубку)
-Так легенда меняется, вы нищий на Курском вокзале
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Они топливо пили?.....пока морды морякам не залепят,утечка будет продолжаться
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выпьем за раззиюжку
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кацы сами себя на нет сведут.
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В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели, которые рассказали, что уже около месяца назад образовалась фекальное озеро. По их словам, с каждым днем озеро становится все больше.
«На обращения жильцов руководители города, водоканала, тюрьмы не реагируют и ликвидировать чрезвычайную ситуацию не пытаются и не хотят.
«Вопрос к выше поименованным руководителям: «Сколько времени мы будем дышать и травиться ядовитыми испарениями ? Совесть у вас есть?
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Информационно-аналитическая система «Медиалогия» составила рейтинг регионов России по упоминаемости в контексте «счастье».
Согласно рейтингу, самыми счастливыми субъектами стали Москва, Санкт-Петербург и Крым, пишет Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.
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