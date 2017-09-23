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 Происшествия, За рубежом
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Все про:корабль (931) пьянство (820) Россия (72380) Швеция (496)

 Пьяные российские моряки посадили на мель грузовое судно у берегов Швеции

судно

В Швеции к югу от порта Оскарсхамн село на мель грузовое судно. Капитан и штурман судна — граждане России, по данным полиции Швеции, находились в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

37-летний капитан и 50-летний штурман задержаны, заявил представитель пресс-службы управления полиции Мальме.

Оба задержанных подозреваются в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения. Штурман, который, по предварительным данным, является виновником инцидента, также подозревается в халатности и грубом нарушении правил судоходства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия не пустила российский корабль с кадетами на борту в свой порт

В топливных баках судна находится 44 тыс. литров дизельного топлива. В настоящий момент, как сообщили Шведскому радио в Службе береговой охраны, предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить утечки топлива.

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если моряки российские- то могли б и не писать "пьяные" . это по умолчанию всегда))
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Шведы сами виноваты, думать надо, когда острова называете. Пьяный кацапский капитан не смог выговорить команду - обойти Оскарсхамн.
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вам мокшанам не угодишь - да и ваша рускоговорящая челюсть и правда не выговаривает такого...
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Вот, как бывает: достаточно рАсеянину "Vo-Vo", который сейчас "Игорь Мельник №", написать кацапский, как в спаме уже не он, а ты... Да уж, не все его еще здесь знают, хотя он и называет себя "легендой"
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***
Жить в Ханты-Мансийске плохо!
Хочешь вдаль стремись, а хочешь - вширь.
Есть там речка Хольненгпухырьёхан,
В переводе - Ёханый Пухырь.

Кто под мухой после вечеринки
Или же с утра с похмелья плох,
Выговорит вряд ли без запинки,
Эту речку, пух её разъёх.

Мысль пришла, неведомо, откуда,
Но зато стройна и глубока:
Конкурент Эйяфьятлайокудлю
Эта, хуль не пох её, река.


***Орлуша***

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Не много не правильный перевод , Оскаршам , не большой городок . Интересно с берега видно этих придурков , поехать поселфится .
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Каапитан, капитан, улыбнитес! Ведь улыбка - это флаг кора...Бля!!!
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Капитан,капитан, похмелитесь!Только пьяным покоряется эрзя
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Эти шведы ещё и острова передвигают, чтобы ватникам навредить .
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Трындык! А космонавты у их на орбите не бухают?
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Бухают.

- При взлете каждый мог взять с собой на борт полтора килограмма личных вещей. Так на станцию попала целая фляжка коньяка. Правда, были проблемы с его распитием в невесомости: половину фляжки употребили, но при этом сильно ее помяли, «выжимая» коньяк, - так, что потом даже трубочка не проходила. В общем, они его оставили в качестве издевательства для другого экипажа. И следующим космонавтам сообщили о «подарке». Через полгода возвращается экипаж: «Отличный коньяк!» Те понять не могут, как они выпили. А оказалось - просто: один космонавт берет фляжку в зубы, второй дает подзатыльник, вы и фляжка летите, а жидкость остается в той же точке и смещается в рот.
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надеются попросить убежища и попасть в шведскую тюрьму?...
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нарываюсь на бан, но в пятницу на цензоре делать нечего - банят весь "актив" на выходные..
умницы.....
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а чему здесь удивляться? быть постоянно пьяным это нормальное состояние роззиянина. а водка это их национальное достояние и самосознание
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Украина вышла из СССР и здесь перестали взрываться энергообъекты. В РФ же все по прежнему...
https://www.youtube.com/watch?v=Dr8r6HjTkgc
на 5.57
В полночь с 22 на 23 сентября, на Рязанской ГРЭС произошел мощный взрыв, в результате которого был ранен один работник. Об этом сообщило Минэнерго РФ.
"В соответствии с графиком энергоблок №1 Рязанской ГРЭС выводился в текущий ремонт, при отключении котла энергоблока в 00:28 по Москве в угольной мельнице котлотурбинного цеха произошел взрыв угольно-воздушной смеси с последующим тлением угольной пыли", - сообщили в министерстве.
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Да, с этим сейчас строго. Первое что- тест на алкоголь, после случившегося. Ну и трындец им, как морякам.
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Ветер!!! Уже двое суток. У меня во дворе- дерево снес. Чудом никто не пострадал.
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"после случившегося" :D
после пожара и хрен насос...
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Они все мели пересчитали. Это не пересчитанная попалась.
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российские моряки не пьяными не бывают....
если кто не в курсе.
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Я, моряк, бывал повсюду,
Видел сотни разных рек.
Никогда я врать не буду,
Не такой я человек.
Да, да, да! Я врать не буду,
Не такой я человек.

Мастер нужен в каждом деле.
Я на каждой на реке
Сосчитать могу все мели,
Словно пальцы на руке.
Да, да, да! Могу все мели
Счесть по пальцам на руке!

- Что ж ты, старый чёрт, говорил, что все мели знаешь?
- Конечно, знаю! Вот это - первая!

Пьяные российские моряки посадили на мель грузовое судно у берегов Швеции - Цензор.НЕТ 5696
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многАстаночники..
-Так капитан, вы едите в Париж, будете изображать миллионера, сорите деньгами...Минуточку, звонок
-Так точно! (в трубку)
-Так легенда меняется, вы нищий на Курском вокзале
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В топливных баках судна находится 44 тыс. литров дизельного топлива. В настоящий момент, как сообщили Шведскому радио в Службе береговой охраны, предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить утечки топлива
=========
Они топливо пили?.....пока морды морякам не залепят,утечка будет продолжаться
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традиция такая есть... вспоминаем историю с "шведским комсомольцем"..на коврах стоять,с должностей сниматься...
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Пьяные российские моряки посадили на ... жо (йух) на мель грузовое судно : А чо? ну посадили и посалили, за ... епись , что не затопили!Пьяные российские моряки посадили на мель грузовое судно у берегов Швеции - Цензор.НЕТ 901Ну, за то то что не затопили! :
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нато - катализатор.....
кацы сами себя на нет сведут.
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В Керчи образовалось фекальное озеро.

В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели, которые рассказали, что уже около месяца назад образовалась фекальное озеро. По их словам, с каждым днем озеро становится все больше.

«На обращения жильцов руководители города, водоканала, тюрьмы не реагируют и ликвидировать чрезвычайную ситуацию не пытаются и не хотят.
«Вопрос к выше поименованным руководителям: «Сколько времени мы будем дышать и травиться ядовитыми испарениями ? Совесть у вас есть?

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Крым вошел в тройку самых счастливых регионов в России.

Пьяные российские моряки посадили на мель грузовое судно у берегов Швеции - Цензор.НЕТ 34 Информационно-аналитическая система «Медиалогия» составила рейтинг регионов России по упоминаемости в контексте «счастье».
Согласно рейтингу, самыми счастливыми субъектами стали Москва, Санкт-Петербург и Крым, пишет Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяные российские моряки посадили на мель грузовое судно у берегов Швеции
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