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 Антикоррупционный активист Лисичкин: Избившие меня утверждают, что инсценировали нападение, а я якобы был предупрежден

лисичкин

Двое людей, избившие сотрудника Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) Евгения Лисичкина в Харькове, утверждают, что инсценировали нападение, а сам пострадавший был об этом предупрежден.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом активист пишет на Facebook.

"В этот понедельник, 18 сентября, во дворе моего дома на меня напали двое неизвестных. Нападение выглядело довольно странно: оба нападавших попали на несколько камер видеонаблюдения, нападавшие не использовали хоть какую-то конспирацию, более того - один из нападавших держал букет цветов, что, согласитесь, привлекало к нему дополнительное внимание. Машина нападавших и номера также зафиксированы несколькими видеокамерами. Зафиксирован момент приезда и отъезда нападавших. Кроме ушиба височной части, левого уха и 4-5 синяков, ссадин, я физически пострадал не сильно. Во время нападения была произнесена в мой адрес реальная угроза: "Хоть куда-то еще полезешь - убьем". Нападавшие более 40 минут, не скрываясь, ждали меня во дворе - попали в поле зрения десятков людей, которые проходили в это время во дворе", - рассказал он.

"Вчера вечером меня попросили подойти в Холодногорский райотдел полиции. При этом меня не предупредили четко, по какому поводу. Уже в полиции я узнал, что в райотдел пришло двое возможных преступников, которые написали чистосердечное признание о своем участии в событиях 18 сентября. Но это еще не все. С их слов, они не нападали, а инсценировали нападение. Я якобы был заранее об этом предупрежден", - пишет Лисичкин.

"Еще более нелепо выглядит мотивация потенциальных преступников. Кто-то пообещал им, что в результате полученного от нападения пиара мы (кто "мы", до конца непонятно: то ли ХАЦ, то ли "ДемАльянс", то ли еще кто-то) придем к власти и устроим нападавших на работу в горсовет. Собственно, люди так захотели работать в горсовете, что согласились "инсценировать нападение" на ранее незнакомого им человека. А потом их замучила совесть, и они пришли в полицию писать чистосердечное признание", - отметил активист.

"Избиение Дмитрия Булаха (депутат облсовета, глава ХАЦ. - ред.), дело на контроле, нет никаких результатов. Через 20 дней избиение меня: куча странных обстоятельств. А теперь вот чистосердечное признание с обвинениями в инсценировке для политического пиара. Не смогли запугать - решили дискредитировать? Кто же задумал всю эту "комбинацию"? Кому это выгодно? И чего ожидать от завтрашнего дня?" - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У меня не было личных конфликтов. Это точно антикоррупционная деятельность, - Лисичкин о нападении

Напомним, на коллегу Евгения Лисичкина, депутата Дмитрия Булаха было совершенно нападение 30 августа возле подъезда его дома. Нацполиция открыла по данному факту уголовное производство: "Скорее всего, была задача напугать Дмитрия Булаха. Это будет основной версией следствия". Врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы.

Отметим, что Дмитрий Булах активно занимался расследованием фактов коррупции и злоупотреблений среди чиновников региона, народных депутатов, директоров коммунальных предприятий. В частности, Цензор.НЕТ публиковал статью с материалами Булаха: "КООПЕРАТИВНОЕ ДЕЛО. ЗА ЧТО ЛУЦЕНКО ХОЧЕТ ПОСАДИТЬ ДОБКИНА И КЕРНЕСА?".




Антикоррупционный активист Лисичкин: Избившие меня утверждают, что инсценировали нападение, а я якобы был предупрежден 01

(Скриншот со страницы Євген Лісічкін)
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Вас идиотов не бить надо! С фотокамерами придурки лезли. Нет что бы взять гранотомет и пулимет с снайперской винтовкой!
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Та як кому выгодно?!Тем хто Тойоты Крузеры на экслуатации детей,себе покупает.Шерше ля фам,як то кажуть
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Похоже, что избивавшие еще и бывшие менты. Их методы.
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Избивавшие мечтали работать в Горсовете под предводительством самого Адольфовича? Им там место - они с Гепой одной породы...Как обидно, что такие достойные люди не могут пробиться на работу в Горсовет...
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