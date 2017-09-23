 Антикоррупционный активист Лисичкин: Избившие меня утверждают, что инсценировали нападение, а я якобы был предупрежден

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом активист пишет на Facebook.
"В этот понедельник, 18 сентября, во дворе моего дома на меня напали двое неизвестных. Нападение выглядело довольно странно: оба нападавших попали на несколько камер видеонаблюдения, нападавшие не использовали хоть какую-то конспирацию, более того - один из нападавших держал букет цветов, что, согласитесь, привлекало к нему дополнительное внимание. Машина нападавших и номера также зафиксированы несколькими видеокамерами. Зафиксирован момент приезда и отъезда нападавших. Кроме ушиба височной части, левого уха и 4-5 синяков, ссадин, я физически пострадал не сильно. Во время нападения была произнесена в мой адрес реальная угроза: "Хоть куда-то еще полезешь - убьем". Нападавшие более 40 минут, не скрываясь, ждали меня во дворе - попали в поле зрения десятков людей, которые проходили в это время во дворе", - рассказал он.
"Вчера вечером меня попросили подойти в Холодногорский райотдел полиции. При этом меня не предупредили четко, по какому поводу. Уже в полиции я узнал, что в райотдел пришло двое возможных преступников, которые написали чистосердечное признание о своем участии в событиях 18 сентября. Но это еще не все. С их слов, они не нападали, а инсценировали нападение. Я якобы был заранее об этом предупрежден", - пишет Лисичкин.
"Еще более нелепо выглядит мотивация потенциальных преступников. Кто-то пообещал им, что в результате полученного от нападения пиара мы (кто "мы", до конца непонятно: то ли ХАЦ, то ли "ДемАльянс", то ли еще кто-то) придем к власти и устроим нападавших на работу в горсовет. Собственно, люди так захотели работать в горсовете, что согласились "инсценировать нападение" на ранее незнакомого им человека. А потом их замучила совесть, и они пришли в полицию писать чистосердечное признание", - отметил активист.
"Избиение Дмитрия Булаха (депутат облсовета, глава ХАЦ. - ред.), дело на контроле, нет никаких результатов. Через 20 дней избиение меня: куча странных обстоятельств. А теперь вот чистосердечное признание с обвинениями в инсценировке для политического пиара. Не смогли запугать - решили дискредитировать? Кто же задумал всю эту "комбинацию"? Кому это выгодно? И чего ожидать от завтрашнего дня?" - пишет он.
Напомним, на коллегу Евгения Лисичкина, депутата Дмитрия Булаха было совершенно нападение 30 августа возле подъезда его дома. Нацполиция открыла по данному факту уголовное производство: "Скорее всего, была задача напугать Дмитрия Булаха. Это будет основной версией следствия". Врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы.
Отметим, что Дмитрий Булах активно занимался расследованием фактов коррупции и злоупотреблений среди чиновников региона, народных депутатов, директоров коммунальных предприятий. В частности, Цензор.НЕТ публиковал статью с материалами Булаха: "КООПЕРАТИВНОЕ ДЕЛО. ЗА ЧТО ЛУЦЕНКО ХОЧЕТ ПОСАДИТЬ ДОБКИНА И КЕРНЕСА?".
(Скриншот со страницы Євген Лісічкін)
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