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 Доходы сводного бюджета-2018 впервые превысят 1 трлн грн - с учетом девальвации и инфляции, - эксперт

бюджет

Согласно проекту государственного бюджета на 2018 год, доходы сводного бюджета в следующем году впервые превысят 1 трлн грн, достигнув 1118,8 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в статье для ZN.UA пишет глава правления Института общественно-экономических исследований Анатолий Максюта.

"Доходы сводного бюджета (государственный + местные) увеличиваются против бюджета текущего года на 14,9%, или на 144,8 млрд грн. При этом, как отмечает само правительство, они впервые превысят 1 трлн грн (1118,8 млрд)", - говорится в статье.

Эксперт также указывает, что дефицит бюджета предусмотрен на уровне 77,9 млрд грн, что практически на уровне текущего года, а по отношению к ВВП составляет 2,4%.

"Особенно восхищаться триллионом не приходится, ведь в этой величине "сидят" девальвация и высокая инфляция последних лет, что раздувало номинальный ВВП, а соответственно и бюджет при реальном его падении вместе с остальными экономическими показателями страны", - констатирует автор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доходы Госбюджета значительно выросли за счет детенизации и борьбы с коррупцией, - Порошенко. ВИДЕО

Напомним, 15 сентября Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2018 год. В нем предусмотрен рост реального ВВП на 3%, увеличение номинального ВВП до 3247,7 млрд грн, индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 107%. В проекте государственного бюджета на 2018 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 30,1 грн/доллар.
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А толку??
Якщо подивитися на проект бюджету на наступний рік, то стає все більш очевидно, що влада будує путінську модель держави, де обов'язком народу є жити в бідності, утримуючи «еліту» в розкоші. Приведу просте порівняння. Як відомо, на охорону влади наступного року планують виділити на 182 мільйони гривень більше, ніж цього року, на СБУ - на 1 мільярд, на обслуговування Адміністрації Президента - на 145 мільйонів. Натомість, на лікування важкохворих за кордоном цього року передбачено 389 мільйонів 948 тисяч гривень. В наступному році планують виділити копійка в копійку таку ж саму суму - 389 мільйонів 948 тисяч гривень. Тобто, коли писали бюджет, щоб лишній раз себе не перетруджувати, просто скопіювали красиву цифру з бюджету 2017 року. А реальну потребу в лікуванні українців за кордоном ніхто навіть не вивчав. На психологічну реабілітацію та оздоровлення ветеранів АТО на цей рік передбачили 107 мільйонів 623 тисячі 800 гривень. А на ступний - лише на 1 мільйон 398 тисяч гривень більше. Навіть якщо взяти повністю суму, яка виділяється на цю статтю, то вона все одно буде меншою за ту, на яку зросло утримання Банкової. Тобто, влада хоче одного - жити ситим життям під надійною охороною. Їм байдуже навіть на тих, хто воював за наш і їхній спокій. джерело http://pochekun.net/editor/737/
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Если перевести в купоны, будем впереди планеты всей!
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Доходы сводного бюджета-2018 впервые превысят 1 трлн грн

Источник: https://censor.net.ua/n456557

А прожиточный минимум украинцам установило правительство Гройсманв и Ко - 1700 грн/мес. т.е. $2,17 в день!!! В Анголе , Конго и Никарагуа - живут богаче, не говоря уже про Европу!
Стыда и совести вообще у барыг нет?
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То-то я смотрю,как счастливо зажили Украинцы аж воют от счастья .....
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Ну те, которые на свадьбу сына Луценко сьезжались недавно под охраной снайперов - действительно счастливо зажили. Надолго ли?
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Надеюсь,что им не то,что счастливой жизни а и просто жизни осталось кот наплакал.
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Бюджет солидный. Почти вдвое больше бюджета Масквабада.
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в масквабаде бюджет сопоставимый с бюджетом Лондона.
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Они и сами сопоставимы - крупнейшие мегаполисы Европы.
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проще сравнить бюджет (переведя в доллари) с 2010-м годом....
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Не нужно о грустном. Триллион гривен - это позитивно.
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Тогда, с учетом магии цифр, его будут принимать не одну ночь, а две.
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А че, у шЛяшка теж нє хіло-

В НАБУ установили факты незаконного обогащения Ляшко http://uainfo.org/blognews/1506149263-v-nabu-ustanovili-fakty-nezakonnogo-obogashcheniya-lyashko.html


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Один вопрос - где взять бумаги, столько денег напечатать... и какие будут цены...
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Йэх!!! Помню лихие девяностые,пять долларов и ты уже миллионер....
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Не горюй, скоро миллиардером станешь. только доллар купи...
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За такой бюджет всю верхушку АП,ВР,КМУ - на кол
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UA Игорь Мельник 1e80ecc1
Бюджет солидный. Почти вдвое больше бюджета Масквабада
========
Всё познаётся в сравнении....а бюджет самой огромной страны в мире,с её бесчисленными природными ресурсами не дотягивает до бюджета Нью- Йорка
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Выделили бюджет на новую галактику, оказалось на черную дыру.


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повна цинічна брехня ....перерахуйте ВСЕ по курсу 50-ть ...- ще більше буде
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Так там так и написано - "сидят" девальвация и высокая инфляция последних летИсточник: https://censor.net.ua/n456557
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єто констатирует автор т-експерт.....- бЫрыги же это преподносят что это пЕремога, та великі досягнення - зі слів гРосі...
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Е Р У Н Д А.
в 90ё. бюджеты в КВАНТИЛЛИОНАХ были.
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в 2008 доход до бюджету склали 28,875 млрд. , а в 2018!!! завдяки черговій "перемозі" - $26,52 млрд.
клоуни.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДоходы сводного бюджета-2018 впервые превысят 1 трлн грн - с учетом девальвации и инфляции, - эксперт
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