 Доходы сводного бюджета-2018 впервые превысят 1 трлн грн - с учетом девальвации и инфляции, - эксперт

"Доходы сводного бюджета (государственный + местные) увеличиваются против бюджета текущего года на 14,9%, или на 144,8 млрд грн. При этом, как отмечает само правительство, они впервые превысят 1 трлн грн (1118,8 млрд)", - говорится в статье.
Эксперт также указывает, что дефицит бюджета предусмотрен на уровне 77,9 млрд грн, что практически на уровне текущего года, а по отношению к ВВП составляет 2,4%.
"Особенно восхищаться триллионом не приходится, ведь в этой величине "сидят" девальвация и высокая инфляция последних лет, что раздувало номинальный ВВП, а соответственно и бюджет при реальном его падении вместе с остальными экономическими показателями страны", - констатирует автор.
Напомним, 15 сентября Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2018 год. В нем предусмотрен рост реального ВВП на 3%, увеличение номинального ВВП до 3247,7 млрд грн, индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 107%. В проекте государственного бюджета на 2018 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 30,1 грн/доллар.
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Якщо подивитися на проект бюджету на наступний рік, то стає все більш очевидно, що влада будує путінську модель держави, де обов'язком народу є жити в бідності, утримуючи «еліту» в розкоші. Приведу просте порівняння. Як відомо, на охорону влади наступного року планують виділити на 182 мільйони гривень більше, ніж цього року, на СБУ - на 1 мільярд, на обслуговування Адміністрації Президента - на 145 мільйонів. Натомість, на лікування важкохворих за кордоном цього року передбачено 389 мільйонів 948 тисяч гривень. В наступному році планують виділити копійка в копійку таку ж саму суму - 389 мільйонів 948 тисяч гривень. Тобто, коли писали бюджет, щоб лишній раз себе не перетруджувати, просто скопіювали красиву цифру з бюджету 2017 року. А реальну потребу в лікуванні українців за кордоном ніхто навіть не вивчав. На психологічну реабілітацію та оздоровлення ветеранів АТО на цей рік передбачили 107 мільйонів 623 тисячі 800 гривень. А на ступний - лише на 1 мільйон 398 тисяч гривень більше. Навіть якщо взяти повністю суму, яка виділяється на цю статтю, то вона все одно буде меншою за ту, на яку зросло утримання Банкової. Тобто, влада хоче одного - жити ситим життям під надійною охороною. Їм байдуже навіть на тих, хто воював за наш і їхній спокій. джерело http://pochekun.net/editor/737/
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Источник: https://censor.net.ua/n456557
А прожиточный минимум украинцам установило правительство Гройсманв и Ко - 1700 грн/мес. т.е. $2,17 в день!!! В Анголе , Конго и Никарагуа - живут богаче, не говоря уже про Европу!
Стыда и совести вообще у барыг нет?
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В НАБУ установили факты незаконного обогащения Ляшко http://uainfo.org/blognews/1506149263-v-nabu-ustanovili-fakty-nezakonnogo-obogashcheniya-lyashko.html
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Бюджет солидный. Почти вдвое больше бюджета Масквабада
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Всё познаётся в сравнении....а бюджет самой огромной страны в мире,с её бесчисленными природными ресурсами не дотягивает до бюджета Нью- Йорка
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в 90ё. бюджеты в КВАНТИЛЛИОНАХ были.
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клоуни.
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