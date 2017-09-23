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 Сегодня на Донбассе зафиксировано 2 обстрела: погиб боец ВСУ

обстрел боевик белое

С начала суток до 18:00 зафиксировано два обстрела украинских позиций на Донбассе со стороны российско-террористических войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, около 4:00 враг открыл огонь из стрелкового оружия у Новоалександровки на луганском направлении. Бойцы ВСУ симметрично ответили противнику.

Кроме того, на мариупольском направлении около 13:00 оккупанты применяли крупнокалиберный пулемет. Военнослужащие сил АТО ответным огнем заставили врага соблюдать режим тишины.

Один украинский воин получил смертельное пулевое ранение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли жилые кварталы двух сел на Донетчине, - СЦКК

Напомним, за минувшие сутки (22 сентября) российско-террористические группировки 27 раз нарушили перемирие.
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дЭбил ты порохобот . Их поддерживает ЕС . А тебя просто надо в бан мразь.
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Пулевое - это нормально,граждане, это Петя разрешает. Все в рамках Минска.
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пусть теперь соевая свинья рассказывает родственникам погибшего что это был провокационный обстрел и из разрешенного оружия, а стрелять первыми низзя потому что пуйло нападёт.
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военный прокурор за этим следит.

Новий військовий прокурор сил АТО не служив та прославився п'яним водінням, - ЗМІ (ВІДЕО)
Новий керівник Військової прокуратури сил АТО Олег Ціцак задекларував будинок на https://www.depo.ua/ukr/politics/noviy-viyskoviy-prokuror-sil-ato-ne-sluzhiv-ta-proslavivsya-p-yanim-vodinnyam-zmi-video-20170923645567
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А вы знаете глядя на то, что в Крыму делают русские, становится непонятной конечная цель анекcсии полуострова ...
https://www.youtube.com/watch?v=0_78iKJoYrQ
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Шо, тваринка сурковська, дочекалася "гарної" новини, щоб сбльованути про "соєву свиню"? Майже тиждень чекало, нервувалося, сопіло і пихтіло перед компом... і таки дочекалося. Шоб тебе заціпило худоба..
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пшло вон,порохловая сопля! высрался? сдохни! и рак твоим детям!
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- за что погиб? За свободу Украины, - или за свадьбы сына Луценко и прибыль олигархов...
Гады власть - пируют на костях...
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Жаль парня! А эти новости уже как насморк преподносят. Вроде так и надо.
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БаРыгам у власти такое положение дел выгодно и вполне их ВСЁ устраивает !!!
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Самое страшное , что наши патриоты погибают , а мразь у власти пирует.
хЕнаралы убийцы строят виллы за счёт смертей патриотов.
вЫ мразь у власти понимаете , что вЫ Матерями погибших патриотов будете прокляты до 7 колена ?
вАм не жаль своих детей - внуков и т.д. ?
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И так будет продолжаться долго, пока барыга в президентах.
Не его заслуга , шо кацапы нас не сожрали в 2014 году, а заслуга сильных стран, которые припугнули хуйла и , тем самым, спасли нас.
Это дрожащее чудовище, вместо того, шобы стать грудью на сторону Украины, продолжало торговать с вражиной и закармливать врагов своей "сладкой" продукцией!!!
Вот так оно и будет тянуться вечно, если порохоботы сумеют протянуть это уёбище на второй срок... Мы - глубже и глубже будем погружаться в совок, орду, панщину... Какая там нах Европа!
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Порошенко может максимум сделать дежурную скорбную рожу и продолжать талдычить про медведчуковский Минск. Кто- то защищат родину, а кто- т пилит бабло. Кто- то сегодня погиб, а кто- то барыга и получает дивиденды и окаты со все тех же схем овоща. Скорей бы уже тебя поменяли, кучерявое брехло, уже даже Турчинов был лучше тебя в сто раз.
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А вы знаете, что в России, комплекс неполноценности называется - духовность ...
https://www.youtube.com/watch?v=MyYi8pbviy0
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Царство Небесне Герою. Щіре співчутяя рідним і близьким.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня на Донбассе зафиксировано 2 обстрела: погиб боец ВСУ
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