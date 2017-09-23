 Сегодня на Донбассе зафиксировано 2 обстрела: погиб боец ВСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, около 4:00 враг открыл огонь из стрелкового оружия у Новоалександровки на луганском направлении. Бойцы ВСУ симметрично ответили противнику.
Кроме того, на мариупольском направлении около 13:00 оккупанты применяли крупнокалиберный пулемет. Военнослужащие сил АТО ответным огнем заставили врага соблюдать режим тишины.
Один украинский воин получил смертельное пулевое ранение.
Напомним, за минувшие сутки (22 сентября) российско-террористические группировки 27 раз нарушили перемирие.
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Новий військовий прокурор сил АТО не служив та прославився п'яним водінням, - ЗМІ (ВІДЕО)
Новий керівник Військової прокуратури сил АТО Олег Ціцак задекларував будинок на https://www.depo.ua/ukr/politics/noviy-viyskoviy-prokuror-sil-ato-ne-sluzhiv-ta-proslavivsya-p-yanim-vodinnyam-zmi-video-20170923645567
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https://www.youtube.com/watch?v=0_78iKJoYrQ
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Гады власть - пируют на костях...
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хЕнаралы убийцы строят виллы за счёт смертей патриотов.
вЫ мразь у власти понимаете , что вЫ Матерями погибших патриотов будете прокляты до 7 колена ?
вАм не жаль своих детей - внуков и т.д. ?
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Не его заслуга , шо кацапы нас не сожрали в 2014 году, а заслуга сильных стран, которые припугнули хуйла и , тем самым, спасли нас.
Это дрожащее чудовище, вместо того, шобы стать грудью на сторону Украины, продолжало торговать с вражиной и закармливать врагов своей "сладкой" продукцией!!!
Вот так оно и будет тянуться вечно, если порохоботы сумеют протянуть это уёбище на второй срок... Мы - глубже и глубже будем погружаться в совок, орду, панщину... Какая там нах Европа!
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https://www.youtube.com/watch?v=MyYi8pbviy0
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