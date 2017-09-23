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 Чиновница Нацполиции Харьковщины Данилина купила новый Land Cruiser стоимостью 40 годовых зарплат, - Харьковский антикоррупционный центр

авто

Начальник приемника-распределителя для детей Главного управления национальной полиции в Харьковской области Ирина Данилина приобрела автомобиль Toyota Land Cruiser 200 этого года выпуска.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский антикоррупционный центр, об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в декларации полицейского, которое опубликовано в Едином государственном реестра деклараций.

Как отмечается в сообщении ХАЦ, с тоимость автомобиля составила 2,44 млн грн - зарплата Данилиной за 39 лет. В декларации за 2016 начальник распределителя указала свой годовой доход в сумме 62 257 грн. Ее муж указал годовой доход - 22 097 грн. Прочие доходы не указаны.

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При этом в собственности семьи Данилиных были автомобили Тoyota Аvensis 2013 и Lexus GX 2007 года.

По мнению юриста "Харьковского антикоррупционного центра" подобная декларация имеет признаки незаконного обогащения со стороны чиновницы.

Также в сообщении отмечается, что ХАЦ составил рейтинг чиновников, которые стали владельцами новых ценных автомобилей в течение августа 2017 года и указали эти данные на сайте НАПК.

Чиновница Нацполиции Харьковщины Данилина купила новый Land Cruiser стоимостью 40 годовых зарплат, - Харьковский антикоррупционный центр 01



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