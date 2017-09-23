 Чиновница Нацполиции Харькова купила новый Land Cruiser стоимостью 40 годовых зарплат, - Харьковский антикоррупционный центр

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский антикоррупционный центр, об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в декларации полицейского, которое опубликовано в Едином государственном реестра деклараций.
Как отмечается в сообщении ХАЦ, с тоимость автомобиля составила 2,44 млн грн - зарплата Данилиной за 39 лет. В декларации за 2016 начальник распределителя указала свой годовой доход в сумме 62 257 грн. Ее муж указал годовой доход - 22 097 грн. Прочие доходы не указаны.
При этом в собственности семьи Данилиных были автомобили Тoyota Аvensis 2013 и Lexus GX 2007 года.
По мнению юриста "Харьковского антикоррупционного центра" подобная декларация имеет признаки незаконного обогащения со стороны чиновницы.
Также в сообщении отмечается, что ХАЦ составил рейтинг чиновников, которые стали владельцами новых ценных автомобилей в течение августа 2017 года и указали эти данные на сайте НАПК.
31 0
Материалы по теме: Борьба с коррупцией
Украина ждёт решения Молдовы о возможности экстрадиции судьи Чауса, - Холодницкий(77)
"Луценко сознательно вводит в заблуждение общественность", - в НАБУ отрицают незаконную прослушку чиновников(28)
У Депутатов "Оппоблока" самый большой "индекс коррупционности, - Борислав Береза(39)
За прочтение платной лекции НАПК вручило нардепу Добродомову протокол об административном правонарушении(45)
Почему отставка иностранцев из наблюдательного совета "Нафтогаза" – это очень плохо(0)
Дайте мне 50 антикоррупционных судей в этом году - и мы вернем страну к нормальной жизни, - Луценко(261)
Гройсман: Не важно, будет создан Антикоррупционный суд или палата, главное - создать их быстрее(109)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума