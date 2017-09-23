 "Договорились значительно сократить количество отказов для украинцев при получении канадских виз", - Порошенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.
"С канадскими друзьями договорились значительно сократить количество отказов для украинцев при получении канадских виз. А срок действия визы пролонгировать на срок действия паспорта.
Это только первый этап. Надеемся, что Канада так же откроет украинцам двери, как и Европа", - написал Порошенко.
Напоминаем, 22 сентября президент Украины прибыл в Канаду с рабочим визитом.
395 18
Порошенко: В канадском Эдмонтоне, где проживают 330 тыс. украинцев, откроется новое генконсульство(32)
Порошенко: Украина подаст заявку на проведение Invictus Games(163)
Для укрепления украино-канадских отношений будет создана Стратегическая комиссия на высшем уровне, - Порошенко(293)
Благодарен за поддержку наших реформ, - Порошенко проводит встречу с премьер-министром Канады Трюдо. ФОТОрепортаж(157)
Последний соцопрос: Тимошенко и партия "Батькивщина" по-прежнему лидеры электоральных рейтингов(0)
"Трамп сказал, что США готовы поддержать Украину в сфере военно-технического сотрудничества", - Порошенко(115)
Порошенко отправляется в Канаду с рабочим визитом(36)
https://www.youtube.com/watch?v=L246JbplYI8
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадёт, тот не возвращается.
(Остап Бендер)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
то к Президенту Украины, как к гаранту сокращения отказов, можно обращаться?
Ответить
И на за какие взятки на Западе Порошенко не "договорится" сделать вид, что он не самый коррумпированный чиновник Украины.
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_KQZsfFPB94
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить