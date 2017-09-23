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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:виза (1044) Канада (1003) Порошенко (13907) визовый режим (422)

 "Договорились значительно сократить количество отказов для украинцев при получении канадских виз", - Порошенко

канада трюдо

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с Канадой о сокращении количества отказов в визах для украинцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"С канадскими друзьями договорились значительно сократить количество отказов для украинцев при получении канадских виз. А срок действия визы пролонгировать на срок действия паспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Канады Ващук о причинах отказов в визах: "Иногда фактором становится теневое существование украинцев"

Это только первый этап. Надеемся, что Канада так же откроет украинцам двери, как и Европа", - написал Порошенко.

Напоминаем, 22 сентября президент Украины прибыл в Канаду с рабочим визитом.
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А вы знаете, что у русских без мельдония нет победония ...

https://www.youtube.com/watch?v=L246JbplYI8
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А чому Канада не може надати військову допомогу Україні? Чому порошенко не просит зброю? Ще один провал на дипломатичному фронті! порошенко не може домовитись навіть з тими хто відкрито підтримує Україну в війні проти путіна! А може порошенко спеціально блокує віськову допомогу Заходу? Здається мені що буде трибунал по цій владі і всіх визнають зрадниками та засудять!
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Да,для подавляющего большинства граждан Украины,свалить в Канаду это заветная мечта !!!
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Заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадёт, тот не возвращается.
(Остап Бендер)
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- кто получит Канадские визы - счастливчик. Не будет Луценко, Порошенко, ментов-бандитов, непосильных налогов, идиотов чиновников, академика поплавского и этого беспредела в стране...
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a если кому откажут,
то к Президенту Украины, как к гаранту сокращения отказов, можно обращаться?
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Порошенко не понимает, что в нормальных странах есть ЗАКОН, и "договориться" в привычном для Украины смысле с ними не получится.
И на за какие взятки на Западе Порошенко не "договорится" сделать вид, что он не самый коррумпированный чиновник Украины.
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Слава тебе ПЭДЯ, очередной легчевиз нам добыл, мразь!
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Петя беспокоится чтобы побольше валили с Украины. Меньше народа - больше кислорода, больше бабла можно сэкономить и положить в карманы....
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Садовой вот заявил не давно, что только в Польше сейчас 7 млн украинцев... Но вот от Порошенко поступило более привлекательное предложение....- Канада! Последний уезжающий украинец, - не забудь выключить свет в аэропорту!!!
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Аслунд: последним барьером на пути восстановления экономики Украины является Порошенко https://goo.gl/7NJYhT
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а про канадский рынок сбыта для нашей продукции например
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Договорились значительно сократить количество отказов для украинцев при получении канадских виз", - Порошенко
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