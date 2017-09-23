Российские военные провели учения в оккупированной Абхазии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Всего в учениях принимали участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А, новейшие танки Т-72Б3, машины связи на базе БТР-80, а также вездеходы КамАЗ", - сообщили в Минобороны РФ.
Учения стартовали в начале недели, когда "подразделения соединения были подняты по тревоге и совершили 120 км марш в назначенные районы полигона".
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сбросить контейнеры с бесплатными ножами и топорами, все остальное
доделает менталитет русских ...
https://www.youtube.com/watch?v=LWHtfQO9M_U
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вот и дергаются как как свинья на веревке
не помогут им уже учения
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Там и так жопа полная, кацапам ужо некуй там бомбить, (Воронеж ждёт, если только) :
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Минобороны РФ: с начала операции ВКС от ИГ освобождено почти 90% территории Сирии.
Воздушно-космические силы России нанесли 92 тыс. ударов по боевикам, уничтожив почти 97 тыс. объектов.
https://www.youtube.com/watch?v=8HPpZO1qOKU
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По его мнению, США могут сыграть важную роль в том, чтобы сфокусировать виденье президента РФ Путина на стратегическом измерении проблемы, с которой он столкнулся в Украине.
"США могут сказать Путину: если хотите - мы можем помочь, если не хотите - мы можем гарантировать, что вам станет хуже", - добавил Волкер.
"Я думаю, что президент Трамп готов выстроить сильную позицию. Эта позиция базируется на трех факторах - поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США", - отметил дипломат.
Волкер, в то же время, отметил, что за последние полтора года функционирования предыдущей американской администрации российская власть немного привыкла к тому, что ей многое сходит с рук.
После переговоров с Трампом Порошенко заявил, что США поддерживают введение международного миротворческого контингента на Донбасс, а также положительно отозвался об уровне двустороннего сотрудничества, в частности в сфере безопасности и обороны.
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Утьорла нос кацапчегам??
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город Абхазии во власти природы
https://www.youtube.com/watch?v=lvNqdnejWCc
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Вскоре Совбез ООН будет решать судьбу миротворцев на Донбассе. Учитывая это, возникает вполне закономерный вопрос - что в Совбезе ООН делает Россия? Такой вопрос очень остро стоит после откровенного интервью президента Украины Порошенко американским СМИ, наш гарант заявил, что «... введение миротворческих сил ООН на Донбасс станет возможным через согласие пяти постоянных членов Совета Безопасности. Включая Россию». При этом не мешало бы вспомнить, как именно та самая Россия получила свое место в Совбезе ООН.
Журналист Андрей Цаплиенко отмечает, что на самом деле Россия никогда не была правопреемницей СССР, чтобы унаследовать права любого союза, федерации или конфедерации, надо получить согласие на это всех участников государственного образования. Если кто-то не согласен, правопреемника нет. Это работает, как, кстати, и право вето в Совбезе, которое регулярно применяет Россия. «Не засиделась ли Россия в Совбезе ООН? В статье двадцать третьей (пункт 1) Устава ООН перечислены постоянные члены Совета Безопасности. Российской Федерации там нет. И некоторые будут удивлены, узнав, что там до сих пор указан Союз Советских Социалистических Республик и никакой России», - написал Цаплиенко.
По его словам, теплое местечко в СБ ООН Россия выбила себе в конце 91-го, когда взяла на себя долги несуществующего СССР в обмен на отказ от зарубежных активов со стороны остальных «республик-сестер». Это обмен обязательствами, а не правопреемство. 24 декабря 1991 тогдашний президент РФ Борис Ельцин направил Генсеку ООН письмо, в котором сообщил, что членство Советского Союза в ООН и в его Совете Безопасности будет продолжено Российской Федерацией, но при условии согласия одиннадцати стран-членов СНГ. Трюк состоит в том, что Российская Федерация занимает место СССР только временно пока бывшие республики Союза не получат свои собственные представительства в ООН. Именно так было зафиксировано в Алма-Атинской декларации, которая узаконила конец СССР. «А что, если хотя бы одна из одиннадцати стран, которые подписали Алма-Атинскую декларацию, поставит вопрос о прекращении этого временного представительства? А что, если это будет не одна страна? Думаю, найдутся желающие. Украина, Молдова, Азербайджан. Может, пришло время России перестать пользоваться правом вето, которое ей не принадлежит?», - резюмировал Андрей Цаплиенко.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=Ko2X34sN8BI
Пилоты истребителя ВВС США VFA-31 опубликовали видео уничтожения российско-сирийского Су-22.
Согласно информации, самолет был сбит в районе Табки 18 сентября, поскольку угрожал силам вооруженной оппозиции.
В Сирии же уверяют, что хотели нанести удар по террористам "Исламского государства".
На опубликованных кадрах видно, как в сирийский самолет попадает ракета, после чего он терпит крушение, падает на землю и взрывается.
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https://www.youtube.com/watch?v=L246JbplYI8
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