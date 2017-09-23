 Девять взрослых и один ребенок попали в больницу после употребления копченой рыбы, - Львовская ОГА

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"22.09.2017 года во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о том, что во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 6 человек (взрослых) с диагнозом: острая кишечная инфекция. Все пострадавшие употребляли в пищу рыбу горячего копчения, которую приобрели в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове", - говорится в сообщении.
При поступлении в больницу состояние отравившихся было близко к тяжелому. На утро 23.09.2017 года были госпитализированы 10 человек, из них 1 ребенок.
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хіба що до країни агрессора їхати за ліками....
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https://www.youtube.com/watch?v=LWHtfQO9M_U
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А какая счас цена бычков на Привозе и как она влияет на курс акций ньюйоркской
биржи??
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пятилетний мальчик угнал машину и попал в ДТП Позднее выяснилось, что автомобиль принадлежал постороннему мужчине, оставившему его открытым с ключами в замке зажигания.
. 13 сентября в полицию обратилась местная жительница, назвавшаяся крестной пятилетнего виновника ДТП. Она рассказала, что у мальчика особенности развития, он не умеет говорить и нуждается в лекарствах и постоянном уходе.
В тот же день 47-летнюю родительницу задержали и допросили. Она рассказала, что ребенок растет без отца, а воспитывать его ей помогают пожилые родители. В день происшествия, по словам женщины, она повезла сына в Борисоглебск на прием в коррекционный центр. Однако перед визитом она решила отдохнуть на детской площадке, предварительно купив спиртное.
«Мальчик играл на площадке, а женщина принялась распивать алкоголь и не заметила, как и куда пропал ребенок. Поискав немного сына, подозреваемая расстроилась, но при этом обращаться в полицию не стала, а пошла в компанию своих знакомых, ведущих аморальный образ жизни, где и осталась на два дняhttp://www.msn.com/ru-ru/news/russia/%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%b4%d1%82%d0%bf/ar-AAso3VY
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Коптят обычно рыбу уже ПОСЛЕ того, как она испортилась... - способ продать ее хоть как-то.
Всем ЗОЖ. (С)
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Раньше её запивали пивом и никто не жаловался. А щас, прям "эпидемия" на рыбу какая-то! Так шо вдруг случилось?
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https://www.youtube.com/watch?v=_KQZsfFPB94
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