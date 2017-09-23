 Запах гари в центре Киева вызван метеорологической дымкой, - ГСЧС

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Предварительно - никакого возгорания не было... Причина запаха дыма в центре Киева - метеорологическая дымка", - прокомментировал ситуацию начальник дежурной смены ГСЧС. Он пояснил, что такая дымка возникает из-за накопления и удержания вредных примесей в приземном слое воздуха.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки пожарные в четырех районах Киевской области тушили возгорание травяного настила.
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Надевайте
намордникимаски и радуйтесь, радуйтесь!
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комаров, то в России мотыль будут разводить специально и возить
диппочтой на Запад ...
https://www.youtube.com/watch?v=LWHtfQO9M_U
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скотовозмаршрутку или автобус не говорю уже про метро которое нужно затопить так как там скапливается самая нищета... Верно я говорю товарисчь Бляхер?
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Аркадий Бабченко
3 ч ·
Полиция задержала рабочих, спиливавших с памятника Калашникову схему автомата Шмайсера.
Я не могу уже ни ржать, ни комментировать.
Жизнь опережает мечту.
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Надевайте
намордникимаски и радуйтесь, радуйтесь!
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По народному-засраный воздух.
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-Мабуть костры палив.
-Дымка,мае пахнуть дымкой,а не гарью.
-А ты знаешь,як пахне дымка?
-Нi.
-От и я,не знаю
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этот - тоже приказом назначен, проффесором метеорологии
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