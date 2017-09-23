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 Киевские новости, Здоровье
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 Запах гари в центре Киева вызван метеорологической дымкой, - ГСЧС

гсчс

Причиной запаха гари, который ощущается в субботу, 23 сентября, в центре Киева, является метеорологическая дымка.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предварительно - никакого возгорания не было... Причина запаха дыма в центре Киева - метеорологическая дымка", - прокомментировал ситуацию начальник дежурной смены ГСЧС. Он пояснил, что такая дымка возникает из-за накопления и удержания вредных примесей в приземном слое воздуха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине горит 70 га леса, для тушения задействован пожарный самолет, - ГСЧС

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки пожарные в четырех районах Киевской области тушили возгорание травяного настила.


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Ты хотел сказать - шесть миллиардов, а те кто останется позавидуют мёртвым...
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Киевляне радуются Режиму Пораженки, а всех протестующих записывают в "агенты кремля" = вот вам и дымка с запахом серы, скоты!
Надевайте намордники маски и радуйтесь, радуйтесь!
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_Фактически это сценарий "пиздец человечеству". И кошмар в том, что именно к этому всё уверенно движется, что становится всё более очевидно на каждой очередной развилке событий, после того, как из нескольких возможных исходов развилки воплощается один из них. В конечном итоге не выживет никто. Ядерная зима, радиоактивные осадки + АЭС по всей планете. Так что никто не будет обижен тем, что про него забыли. Никто не останется в стороне. Увы нам.
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А вы знаете, что если весь мир решит уничтожить
комаров, то в России мотыль будут разводить специально и возить
диппочтой на Запад ...

https://www.youtube.com/watch?v=LWHtfQO9M_U
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ето что то новенькое в метеорологических определениях,а может ето пуканы взраде сразу все сдетонировали?,
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ВОт и дай дешовый бензин и растаможку на халяву. Киев же станет в обш=щей большой пробке и дышать будет не возможно. Поднимайте цены на растаможку повыше. АТо щас любой нищеброд накупит старых мерсов бмв и мало того что не проедешь, так ещё будешь травица этими выхлопами.
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и цену на жрачку нужно подымать. Ато нажрутся нищеброды и пердят что аж смог над Киевом. А лучше у нищебродов забрать паспорта и выгнать с Украины потому как я заметил воздух портят в основном они, можно даже проверить зайти в скотовоз маршрутку или автобус не говорю уже про метро которое нужно затопить так как там скапливается самая нищета... Верно я говорю товарисчь Бляхер?
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в цивилизованном мире это называется смогом и только в ГСЧС Киева - метеорологическая дымка
Запах гари в центре Киева вызван метеорологической дымкой, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1921
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не, ничего не горит, это просто метеорологическая дымка
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Вообще-то эта дымка смог называется. С переходом автотранспорта на электричество это явление исчезнет.
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дурак думкою богатіє....
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ну а шо? =))) оно же лишнехромосомное=))

Аркадий Бабченко
3 ч ·

Полиция задержала рабочих, спиливавших с памятника Калашникову схему автомата Шмайсера.
Я не могу уже ни ржать, ни комментировать.
Жизнь опережает мечту.
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ЧТО в Киевской ГСЧС курят ? Дымка - это визуальный эффект, а запах это из другой оперы.
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это, что за новая терминология? Где они берут этих "специалистов"? Такое ощущение, что у нас специально назначают на должности каких-то дебилов
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У дебилов родственники дебилы, генетика однако.
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Боже, откуда такие дураки берутся, как этот пожарный?
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метеопрогноз у нас тоже гибридный- это какой-то вирус
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"Запах гари в центре Киева вызван метеорологической дымкой" ---- Что за ахинею и бред я только что прочитал ??!!!!!
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Окуенная! формулировочка, а вот истчо более лутшая, Запах гари ? :Запах гари в центре Киева вызван метеорологической дымкой, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7058 и никакой гари!
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Да блин. Фигня всё это, сущая фигня. В "городе яблонь", который Сеул, как только март - так и жопа, все в намордниках ходят. Из Китая туда несётся мелкодисперсная пыль - почти незаметная глазу, но если этим надышаться, отходить придётся с неделю. Симптомы, что самое поганое, похожие на грипп - но соответствующие средства, внезапно так, не работают. Работают другие, очень по местным меркам недешёвые; за пять капсул какой-то неведомой хрени заплатил 30 баксов, попустило. А поутру корейские коллеги сочувственно-ехидно так: ну что, зажал 2000 вон за намордник?
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И тем ни менее Республика Корея, средняя продолжительность жизни 82,16 года (2015 г.) , Беларусь -73,62 года (2015 г.) , Украина -71,19 года (2015 г.), сраша -70,91 года (2015 г.) с учётом ни у чём и никада ниуинаффатых каукасцефф и прочих аксакалафф .Никуянифпадлубля, береги себя, а кЕтайцы всем срут, так или иначе!, карма такая :Запах гари в центре Киева вызван метеорологической дымкой, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9261
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Это в администрации президента уже жгут документы.
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А чё им бояЦа? Срать они хотели на свободных украинцев.
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я б этим ублюдкам эту думыку в анус затолкал бы....в частности возле Печерских Липок горел частный дом ..часа 4
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Как романтично! Маленькая дымка. Виталик бы сказал прямо, что не прозрачный воздух.
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С Киевского моря , или какого? Басня греческого баснописца Эдопа: Как барыги море подпалили!
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Кмевляне радуются Режиму Пораженки, а всех протестующих записывают в "агенты кремля" = вот вам и дымка с запахом серы, скоты!
Надевайте намордники маски и радуйтесь, радуйтесь!
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четвертый год "перемог", горящих поп, последствия
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Ненавижу, когда нагло врут прямо в глаза. Так и хочется дать по иплищу.
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Это явление,называется смог!
По народному-засраный воздух.
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А чому Дымка,пахне гарью?
-Мабуть костры палив.
-Дымка,мае пахнуть дымкой,а не гарью.
-А ты знаешь,як пахне дымка?
-Нi.
-От и я,не знаю
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прокомментировал ситуацию начальник дежурной смены ГСЧС
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этот - тоже приказом назначен, проффесором метеорологии
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