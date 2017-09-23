Уровень исполнения судебных решений в Украине составляет 31%, - Минюст.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр
"Все его (уровень исполнения судебных решений) считают по-разному. Есть разные методики подсчета - завершенные производства, по сумме и т.д. и т.п. Завершенных исполнительных производств у нас 31%", - сказал он.
В то же время, по его словам, выносится большое количество судебных решений, которые не могут быть исполнены.
Например, если должник находится в состоянии банкротства, если по закону установлен мораторий, когда существует рассрочка или отсрочка исполнения судебного решения.
Также много производств невозможно исполнить, потому что у должника нет активов, которые можно взыскать, например, у "алиментщиков".
Также высокий процент неисполнения по производствам, касающихся задолженности банкам.
Кроме того, 7% решений отменяются судами, к примеру, по нововыявленным обстоятельствам.
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https://www.youtube.com/watch?v=LWHtfQO9M_U
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По отношению к кому?,к простым людям или к рыгаАналам?, сепарам?, соевым ворюгам, депутуткам? Пруфы ф студию! И накуй такой "минюст31%" ?
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А найдут же. Даже если всё честно уплОчено на год вперёд.
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Хотя да, сам такой. Хрен достанут.
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Жуть и пиздец! - так бы оценил их работу.
Панове! Взад, во времена хряка(а може и похуже) ебашим под полными парусами!!! За шо боролись?
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