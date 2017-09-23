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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1226) Шкляр (78)

 Уровень исполнения судебных решений в Украине составляет 31%, - Минюст

шкляр

В Украине выносится большое количество судебных решений, которые не могут быть исполнены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр

"Все его (уровень исполнения судебных решений) считают по-разному. Есть разные методики подсчета - завершенные производства, по сумме и т.д. и т.п. Завершенных исполнительных производств у нас 31%", - сказал он.

В то же время, по его словам, выносится большое количество судебных решений, которые не могут быть исполнены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине намерены ужесточить ответственность за неуплату алиментов и неучастие в воспитании детей

Например, если должник находится в состоянии банкротства, если по закону установлен мораторий, когда существует рассрочка или отсрочка исполнения судебного решения.

Также много производств невозможно исполнить, потому что у должника нет активов, которые можно взыскать, например, у "алиментщиков".

Также высокий процент неисполнения по производствам, касающихся задолженности банкам.

Кроме того, 7% решений отменяются судами, к примеру, по нововыявленным обстоятельствам.
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- иски до 50 тыс. грн. выносятся более или менее законные решения. Свыше 50 тыс - кто как заплатит.
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Деяким унікумам поясню- для мене той бізнесмен що він займається виробництвом. Інші бариги.
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а порошенко как - он вроде канфеты выпускает и тортики))
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один хер барыга, у нас все кто грошы заробляе барыги, кто под забором валяется в жопу пьяный или бурштын тырит тот роботяга-молодэць
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Наверное не от хорошей жизни бурштын добывают?
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конечно , нахера как я дЫбил на заводе в#бывать за 5500, если можно в разы больше и не пиши муйню типа -" воны там кпийкы заробляют", оставь для приезжих
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а нахера ты на украинском заводе вьебуешь если можно на таком же заводе в Польше вьебывать за другие деньги.
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А вы знаете, что если весь мир решит уничтожить комаров, то в России мотыль будут разводить специально и возить диппочтой на Запад ...
https://www.youtube.com/watch?v=LWHtfQO9M_U
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- производство практически невозможно в силу налоговой нагрузки, беспредела ментов, высокой % ставки по кредиту, множества контролирующих органов и еще 100500 преград. Можно вести бизес только олигархам - они не платят налоги и получают дотации от государства.
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Привіт , Друже ! Радий тебе бачити ! А у нас сьогодні ох як гаряче.Тролі сьогодні немов показились.Чи премію пеця обіцяв дати , а може наганяя дав
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и наухо тогда нужна эта система? быстрей улица разберется с казнокрадами, чем продажные твари...... суки на суках сидят и суками погоняют нас....
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Уровень исполнения судебных решений в Украине составляет 31%, - Минюст.

По отношению к кому?,к простым людям или к рыгаАналам?, сепарам?, соевым ворюгам, депутуткам? Пруфы ф студию! И накуй такой "минюст31%" ?
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фулиж,самая продвинутая явропейська дяржава,это вам не в шаровары сцать
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оттудова пишешь? силен,бобер
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Мафія отримала тотальний контроль над судовою системою і тепер хоче організувати чітке виконання своїй замовних та неправоскдних рішень.
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фигня, абы зарплаты у испрлнителей были по несколько лямов, жыты по-новому !
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Чего? Процент со взысканного. Вот найдут у Вашей скромной персоны неуплату налогов в офигенном размере, типа 1700 грн. - 10% в карман. Ну и так далее...
А найдут же. Даже если всё честно уплОчено на год вперёд.
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Десять старушек - уже рупчик.
Хотя да, сам такой. Хрен достанут.
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В общем весь 31% исполненных судебных решений - мелкая уголовка и особо тяжкие, где взятки не кАнают.
Жуть и пиздец! - так бы оценил их работу.
Панове! Взад, во времена хряка(а може и похуже) ебашим под полными парусами!!! За шо боролись?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУровень исполнения судебных решений в Украине составляет 31%, - Минюст
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