 Нацполиция: В 2017 году 16,6 тыс взрослых привлечены к админответственности за доведение детей до состояния алкогольного опьянения. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.
Отмечается, что во время проведения рейдов ювенальная полиция задокументировала почти 2 тысячи случаев продажи детям алкогольных напитков.
"Следует отметить, что треть подростков, совершивших преступления в 2017 году, находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.
В течение нынешнего года полиция обнаружила и привлекла к административной ответственности за доведение несовершеннолетних до состояния алкогольного опьянения 16,6 тысяч взрослых.
Во время рейдов в 2017-м работники ювенальной превенции обнаружили 1707 случаев продажи алкогольных напитков подросткам. За эти неправомерные действия предусмотрена административная ответственность по ст. 156 КУоАП (Нарушение правил торговли алкогольными напитками и табачными изделиями ). Штраф придется заплатить не только владельцу или администрации магазина, но и продавцу, который непосредственно продал запрещенный товар детям. Кроме того, субъекту хозяйствования аннулируется ранее выданная лицензия на право розничной торговли алкогольными напиткам. Так, в этом году по материалам отделов ювенальной превенции полиции территориальные органы ГФС аннулировали 427 лицензий торговли спиртным и применили финансовых и штрафных санкций на сумму около 4 миллионов гривен.
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