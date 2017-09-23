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Все про:взрыв (4362) Донецк (7478) Тымчук (1529)

 Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим, - ИС

донецк

С целью избежать ответственности перед спецслужбами РФ за растрату выделяемых Кремлем средств так называемый "министр доходов и сборов ДНР" Тимофеев сам организовал покушение на себя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук.

Читайте также: Тимофеев пытался договориться с Кремлем о возможности занять пост главаря "ДНР", - Шкиряк

"По нашим данным, "покушение" было инициировано самим А.Тимофеевым в сговоре с должностными лицами "минобороны ДНР", с целью избежать ответственности перед спецслужбами РФ за растрату средств, выделяемых Кремлем на функционирование "1-го АК ДНР" (ревизия использования данных средств с начала 2017 г. запланирована российской стороной на октябрь с.г.)", - сообщил он.

По сообщению росСМИ со ссылкой на ресурсы "ДНР", покушение на Тимофеева было совершено в 8:30 на пересечении проспекта Мира и улице Ульриха.

Между тем, в пресс-службе "министерства" подтвердили, что был подорван автомобиль "министра": "Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что разговаривали, он жив-здоров".

Покушение на минсдоха ДНР Тимофеева инициировано им самим, - ИС 01
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сам себе підірвав !

можуть же шельми бути героями ! МОЖУТЬ же коли хочуть!
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дозу рассчитал...заряд не рассчитал после дозы
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Перемога! Мабуть скоро дострокові вибори... а без "шулера-наперсточника" Охендовського баригам буде важко кудись обратись! Справу проти голови ЦВК Охендовського призупинили: у нього не знайшли маєтку, про який...
https://www.unian.ua/politics/2148491-spravu-proti-golovi-tsvk-ohendovskogo-prizupinili-u-nogo-ne-znayshli-maetku-pro-yakiy-rozpovidali-zmi.html ….Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим, - ИС - Цензор.НЕТ 7551.
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Сложно найти чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет.
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Луценко, Шкиряк, Тымчук... Осталось услышать Геращенко и Зоряна, как я понимаю.
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Тут Шкиряк рассказывал, что тимофеев в реанимации в тяжелом состоянии. Если он в тяжёлом состоянии, то так на себя покушения не организовывают. Если он не в тяжёлом состоянии - то Шкиряк в очередной раз "ошибся"
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та ну...столько версий-и все ради какого тимофеева...сдохнет-и хрен с ним.не сдохнет-станет в очередь на вторую попытку
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Ты ж порохобот. Нельзя так про торговых партнёров.
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видишь ли...если бы ты на хуйла плевал.а то на какого то путю.
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куда там Штатам с их разведкой , у нас Зорян с Тымчуком знают все, а Шкиряк с Антониной еще больше
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Я уже не знаю что они должны еще сделать чтобы запомоиться больше, что сказать и с кем еще засветиться. Кремлевские вбросы от лени уже ретранслируют просто прямиком, даже напильником не скругляют, а че париться если пипл хавает.
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Вадим Фолькер5 ч · Сын Порошенко был минометчиком в АТО. Старший сын Луценко, как оказалось удерживал оборону Донецкого аэропорта. Где-то там же сражался и сын Авакова.И ещё есть герои АТО: сын Турчинова, Пашинского, а дочь Яценюка вынесла с поля боя 52 раненых солдатов.Но все живы и здоровы. Ни ранения, ни контузии. Руки и ноги целы.Видать есть у них какой-то волшебный амулет, который их оберегает в бою. Знающий люди говорят - это тушёнка. Когда жрешь тушёнку в штабе, глубоко в тылу - тебя никакая пуля не берет..
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"Покушение на "минсдоха ДНР" "
врачи долго боролись за жизнь солдата, но он, к сожалению, остался жив....
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"Закономерный этап в преступной карьере": в Минобороны отреагировали на подрыв авто главаря бандформирования "днр"

Подрыв автомобиля, в котором находился так называемый министр доходов и сборов террористической группировки "днр" Александр Тимофеев ("Ташкент"), - закономерный этап в его преступной "карьере".Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.По его словам, Тимофеев находится в тяжелом состоянии в больнице.
"Весной 2014 года Тимофеев присоединился к верхушке бандформирования "днр", в частности участвовал в боях за Донецкий аэропорт в рядах НЗФ "Оплот". Заняв вышеупомянутую высокую должность в оккупационный администрации, "Ташкент" стал куратором экономического блока квазигосударства", - рассказал Лысенко.
За прошедшие несколько лет Тимофеев существенно обогатился, но и нажил много врагов среди других сепаратистов, российских кураторов, а также простых граждан, ограбленных оккупантами. Таким образом, утренний инцидент - закономерный этап в длительной преступной "карьере" Александра Тимофеева", - отметил он.https://www.obozrevatel.com/crime/zakonomernyij-etap-v-prestupnoj-karere-v-minoboronyi-otreagirovali-na-podryiv-avto-glavarya-dnr.htm
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕМ СМЕЯТЬСЯ , ХИТ НЕЛЯ....https://youtu.be/B83rvhSLU4U
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Кто то из них тупит или Тымчук с этой версией или тимохффеев. Он бы ещё на форумы умалишенных зашёл почитал инфу черпать с макеевки или горловки)
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Давай уже до кучи "ташкент", захарка ответил за базар, давай истчо!, мАчи что есть мочИ!, гы! :
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круто, вот теперь дмитро пускай сам себя попробует взорвать,а мы поржем
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Сейчас версий будет... Хотя то что Ташкент почуяв перемены решил махнуть с нажитым непосильным трудом инсценировав покушение, выглядит привлекательным и логичным. Но могли и прикончить по чьему то приказу или по жадности, молодая республика как ни как.
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В статье сказано, что с этим чмырём только что разговаривали, он ЖИВ-ЗДОРОВ.
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Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим, - ИС - Цензор.НЕТ 296Сергій Власенко А ось і пояснення Пєціній позиції по миротворцях. То Пєці просто потрібні вибори на Донбасі. Щоб легалізувати захарченка і плотницького та щоб потім за їх допомогою фальсифікувати там (в Донецькій та Луганській областях) президентські та парламентські вибори.
P.s. Зверніть увагу: ця теза Волкера з'явилась одразу після "зустрічі" Пєці із президентом Трампом. Може про це Пєця всі 5 хв і розповідав Трампу? Поки президент Трамп не розповідав Пєці про його корупцію.Я би хотів сказати і пану Волкеру і Пєці вибори на окупованих сьогодні територіях можна проводити лише після повного відновлення суверенітету України над цими територіями та над українською частиною українсько-російського кордону..
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абздац бездоказательной чуши и недолугих плевков, Сирьёжа и был говноедом по жизни, а сейчас вообще унылое.
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Так я что то не понял,деньги взяли и не взорвали.Вот и имей дело с колоборантами.
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Хреново, что жив-здоров. Проходила же информация, что нежилец.
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плевать, обычный боров-хапуга который ничего на этой войне не решает, ну прижмурится он и что? потоки на которых он сидел просто частично поделят другие участники банкета по поеданию Донбасса. Сдох - хорошо одним уродом меньше. Жив, ну и ладно, это не фигура.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПокушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим, - ИС
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