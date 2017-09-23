 Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук.
"По нашим данным, "покушение" было инициировано самим А.Тимофеевым в сговоре с должностными лицами "минобороны ДНР", с целью избежать ответственности перед спецслужбами РФ за растрату средств, выделяемых Кремлем на функционирование "1-го АК ДНР" (ревизия использования данных средств с начала 2017 г. запланирована российской стороной на октябрь с.г.)", - сообщил он.
По сообщению росСМИ со ссылкой на ресурсы "ДНР", покушение на Тимофеева было совершено в 8:30 на пересечении проспекта Мира и улице Ульриха.
Между тем, в пресс-службе "министерства" подтвердили, что был подорван автомобиль "министра": "Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что разговаривали, он жив-здоров".
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В оккупированном Луганске просроченную "гумпомощь" из РФ направили в школы: пятеро детей с сальмонеллезом в больнице, - ИС(32)
В "ЛНР" активно готовятся к выпуску платежных карт местного "госбанка", - ИС(19)
Террористы проводят рейды в школах и райотделах образования на Донбассе, - ИС(7)
За прошедшую неделю на Донбассе были ликвидированы 16 террористов, - ИС(1)
В рядах террористов курсируют слухи, что командование "ДНР" составляет "списки на эвакуацию" в РФ на случай наступления ВСУ, - Тымчук(26)
"Военкоматы" "ДНР" были подняты по тревоге: отрабатывали действия в "условиях широкомасштабного наступления ВСУ", - ИС(25)
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можуть же шельми бути героями ! МОЖУТЬ же коли хочуть!
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https://www.unian.ua/politics/2148491-spravu-proti-golovi-tsvk-ohendovskogo-prizupinili-u-nogo-ne-znayshli-maetku-pro-yakiy-rozpovidali-zmi.html …..
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врачи долго боролись за жизнь солдата, но он, к сожалению, остался жив....
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Подрыв автомобиля, в котором находился так называемый министр доходов и сборов террористической группировки "днр" Александр Тимофеев ("Ташкент"), - закономерный этап в его преступной "карьере".Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.По его словам, Тимофеев находится в тяжелом состоянии в больнице.
"Весной 2014 года Тимофеев присоединился к верхушке бандформирования "днр", в частности участвовал в боях за Донецкий аэропорт в рядах НЗФ "Оплот". Заняв вышеупомянутую высокую должность в оккупационный администрации, "Ташкент" стал куратором экономического блока квазигосударства", - рассказал Лысенко.
За прошедшие несколько лет Тимофеев существенно обогатился, но и нажил много врагов среди других сепаратистов, российских кураторов, а также простых граждан, ограбленных оккупантами. Таким образом, утренний инцидент - закономерный этап в длительной преступной "карьере" Александра Тимофеева", - отметил он.https://www.obozrevatel.com/crime/zakonomernyij-etap-v-prestupnoj-karere-v-minoboronyi-otreagirovali-na-podryiv-avto-glavarya-dnr.htm
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P.s. Зверніть увагу: ця теза Волкера з'явилась одразу після "зустрічі" Пєці із президентом Трампом. Може про це Пєця всі 5 хв і розповідав Трампу? Поки президент Трамп не розповідав Пєці про його корупцію.Я би хотів сказати і пану Волкеру і Пєці вибори на окупованих сьогодні територіях можна проводити лише після повного відновлення суверенітету України над цими територіями та над українською частиною українсько-російського кордону..
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