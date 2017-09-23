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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10583) пенитенциарная служба (168) Саенко (26)

 Кабмин одобрил создание исполнительной службы, которая будет управлять тюрьмами, - Саенко

саенко

Кабинет Министров принял решение о создании исполнительной службы, которой будут переданы полномочия по управлению пенитенциарной системой Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA сообщил министр Кабинета Министров Александр Саенко.

Таким образом министр прокомментировал вопрос журналиста о реформировании Министерства юстиции, в состав которого ранее вошли несколько департаментов ликвидированной пенитенциарной службы. Сейчас Минюст выполняет несвойственные ему функции: непосредственно управляет сотнями тюрем; предприятий, на которых работают заключенные; медучреждений, в которых они лечатся, и т. п.

"На позапрошлом Кабмине мы приняли решение о создании исполнительной службы. Думаю, ей и будут переданы все эти полномочия, которые вы абсолютно правильно считаете несвойственными. Это будет отдельное юридическое лицо, которое будет решать весь комплекс задач, кроме формирования политики в сфере пенитенциарной службы", - указал Саенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На всю пенитенциарную систему выделяют всего 44% от потребности, - Минюст

Напомним, 13 сентября правительство одобрило разработанную Минюстом концепцию дальнейшего реформирования пенитенциарной системы, которая предусматривает значительные изменения украинского законодательства.

В частности в системе исполнения наказаний будут созданы три ведомства, призванные выполнять специфические функции, не свойственные Минюсту: "Администрация государственной уголовно-исполнительной службы", "Центр пробации" и "Центр здравоохранения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин намерен сократить более восьми тысяч чиновников, - Саенко
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Ще більше чиновників, ще більше керівників, ще більше мерседесів!
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Одним днём пишут о сокращении гос служащих, а другим днём пишут о создании десяти новых служб, комиссий, комитетов, куда сокращённых(якобы) ранее хуивалятелей принимают на работу! Так их ещё и не хватает(как оказывается) для "успешного воплощения" реформ!
Круговорот говна в Украине.
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Тільки і роблять шо плодять нові посади для нашілюді.
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КОМПАНІЯ «НІБУЛОН» ПОБУДУЄ ПОРТОВИЙ ТЕРМІНАЛ НА ХЕРСОНЩИНІ http://uprom.info/news/other/infrastruktura/kompaniya-nibulon-pobuduye-portoviy-terminal-na-hersonshhini/
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Есть четкое определение понятия "тюрьма". И нет в Украине тюрем, есть исправительные учреждения (колонии), разбитые на уровни безопасности по тяжести преступлений, совершенными заключенными. И есть следственные изоляторы со своей спецификой. И читать подобную "новость"... Типа- нате вам че нить, один хрен сожрете, зачем заморачиваться с точностью формулировок...
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Умеет Гройсман топить сало из комаров. Даром, что у него никакого образования нет. Зато какой талант. Всех нас в голом виде в Африку пустит.
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от перемены мест слагаемых сумма не изменяются, тока появляются расчлененные
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин одобрил создание исполнительной службы, которая будет управлять тюрьмами, - Саенко
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