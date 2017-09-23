 Кабмин одобрил создание исполнительной службы, которая будет управлять тюрьмами, - Саенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA сообщил министр Кабинета Министров Александр Саенко.
Таким образом министр прокомментировал вопрос журналиста о реформировании Министерства юстиции, в состав которого ранее вошли несколько департаментов ликвидированной пенитенциарной службы. Сейчас Минюст выполняет несвойственные ему функции: непосредственно управляет сотнями тюрем; предприятий, на которых работают заключенные; медучреждений, в которых они лечатся, и т. п.
"На позапрошлом Кабмине мы приняли решение о создании исполнительной службы. Думаю, ей и будут переданы все эти полномочия, которые вы абсолютно правильно считаете несвойственными. Это будет отдельное юридическое лицо, которое будет решать весь комплекс задач, кроме формирования политики в сфере пенитенциарной службы", - указал Саенко.
Напомним, 13 сентября правительство одобрило разработанную Минюстом концепцию дальнейшего реформирования пенитенциарной системы, которая предусматривает значительные изменения украинского законодательства.
В частности в системе исполнения наказаний будут созданы три ведомства, призванные выполнять специфические функции, не свойственные Минюсту: "Администрация государственной уголовно-исполнительной службы", "Центр пробации" и "Центр здравоохранения".
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