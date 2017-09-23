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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:взрыв (4362) Донецк (7478) покушение (725) Шкиряк (534)

 Тимофеев пытался договориться с Кремлем о возможности занять пост главаря "ДНР", - Шкиряк

шкиряк

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили факт покушения на так называемого "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook советника главы МВД Украины Зорян Шкиряка.

Читайте также: Взрыв в Донецке: глава "миндоходов ДНР" Тимофеев (Ташкент) в тяжелом состоянии, Захарченко усилил охрану, - "Новости Донбасса"

"Мы подтверждаем факт покушения на так называемого "министра доходов и сборов" российско-террористической банды "ДНР" Тимофеева, произошедшего сегодня утром во временно оккупированном Донецке", - написал он.

Шкиряк отметил, что по оперативной информации, в результате взрыва пострадали 8 человек - все находятся в тяжелом состоянии.

"Сам так называемый "министр" жив, но находится в реанимации в критическом состоянии", - сообщил советник главы МВД.

По его словам, Тимофеев пытался проводить кулуарные переговоры с Кремлем относительно возможности занять пост главаря "ДНР" вместо Александра Захарченко.

"Вероятно, речь идет о попытке ликвидации возможного конкурента со стороны верхушки этой преступной организации, то есть со стороны самого Захарченко. Впрочем, не исключено, что это может быть и запущенный российскими спецслужбами очередной "бешеный лифт" в рамках спецопераций ГРУ-ФСБ по зачистке главарей террористических группировок "Л/ДНР"", - написал Шкиряк.

Читайте также: В оккупированном Донецке взорвали машину "министра доходов и сборов ДНР"

По сообщению росСМИ со ссылкой на ресурсы "ДНР", покушение на Тимофеева было совершено в 8:30 на пересечении проспекта Мира и улице Ульриха.

Между тем, в пресс-службе "министерства" подтвердили, что был подорван автомобиль "министра": "Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что разговаривали, он жив-здоров".

Тимофеев пытался договориться с Кремлем о возможности занять пост главаря ДНР, - Шкиряк 01
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Наворовал бабла и хотел купить должность Захерченко?

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...а куриному маршалу - видать кто то настучал))))
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Звідки у Шкіряка така інформація? Йому в Москві розповіли? Чи влада вела переговори з Москвою про заміну Захарченка на іншого лідера терористів? Тобто влада таки веде таємні переговори з агресором!
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министр доходов и сборов ДНР ? хотя эшелоны с углём через Славянск на Запад всё время идут, переезда закрыты чаще чем до войнухи. мабудь, по документам будет американским
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Биомусор не поделил пару супермаркетов между собой а шкирякам заговоры видяться
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а шкиряк у корыта еще? думал, что этот "незаменимый специалист" дворником работает уже
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работает? этот трутень никогда честно работать не будет
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Ну как же без эксперта во всем... Как писал здесь ранее уважаемы человек: Пиво с помидорами то є люкс...
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Вы лучше наши дела на нормальной территории расследуйте, а не тратьте время на дэнээрский обезьянник. Тут криминалитет, взрывы, памятники воинам оскверняют и много чего
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"Мы подтверджаем" и остальное все с новостных ресурсов,начиная с лента сру и донецкими пабликами,антоху уже запинали в ФБ за брехню та косяки,теперь это лезет,пиара хочется,хотя найдутся щас хомячки утолить его самолюбия,то зорян из шкиряком сделали это и оно будет бальдеть от всего этого и своей значимости
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Нет чтобы как люди, одного взорвать,так они половину улицы взорвали.
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мало ли кого Педофильная РАБссия в очередной раз отправит кого с братанам Гиви или Мотодрылла выполнять Минские Угоды
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Полиция отпустила «смотрящего» по Первомайску и членов его группировки, задержанных в Кропивницком



ФОТО ЗАДЕРЖАННЫХ



Полиция Кропивницкого отпустила «смотрящего» за городом Первомайском Петра Чалого (он же «Петя Малый»), который был задержан во время «сходки» представителей криминального мира.
Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из достоверных источников в Главном управлении Национальной полиции Кировоградской области.
Напомним, что всего во время «сходки» в одном из ресторанов задержали 27 человек из Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областей, которые относятся к организованной преступности. У них нашли шесть пистолетов и два автомата.
Среди задержанных кроме Чалого было еще девять членов его группировки. Их также отпустили на свободу. При задержании у одного из них нашли травматический пистолет, на который было разрешение. Целью «сходки» был передел сфер влияния в местах лишения свободы.
Отметим, что ранее Чалый был судим за вымогательство у земельного барона, а ныне народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Аркадия Корнацкого.

((

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А здесь следа мацквы никто не видит?! "Александр Орлов. Москвич. Президент ресторанного холдинга Bulldozer group. В ЕГО КИЕВСКОМ РЕСТОРАНЕ ЛУЦЕНКО ЖЕНИЛ СЫНА. Там же в гостях была вся "элита". Орлову на Украине принадлежат ДЕСЯТКИ ресторанов. НАПРИМЕР, ЖЕЛТОЕ МОРЕ. Напомню, что Вороненкова пристрелили возле отеля Премьер Палас, который принадлежит бывшему депутату Гос Дуры, Александру Бабакову. Ему же, Бабакову принадлежит ТРЕТЬ энергокомпаний Украины. 28% крупнейших компаний Украины - с российским капиталом. ЭТО 200 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ. Не ошибусь, если скажу, что сидя в российском ресторане Queen Country Club, его гости перезванивались с контрагентами с помощью Киевстара. А КИЕВСТАР - ЭТО ВЫМПЕЛКОМ. РОССИЯ. Гости курили сигареты, проданные крупнейшим дистрибьютором "Мегаполис-Украина", который - да-да-да!"
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Бряхня всё принадлежит Украинским Олехархам
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Редакторы... Напишите, что по этому вопросу думает Зорян...
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Этот лопоухий всегда всё знает, всё комментирует и всегда выпрыгивает, как тот чёрт из табакерки!
Бля! Скоко ещё таких трутней кормится из общего корыта!!! - воспроизводя на свет Божий свои глупые лица, глупые речи - позорясь и опускаясь!
Я понимаю, шо подобные фрики есть во всех странах и обществах. Но свои сильнее злят.
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Ну, да... Особенно на лондонском и исландском. Там мы отступили...
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Очень достоверная версия. В духе поведения оплаченцев.
Добавлю предположение, что не совсем той башне кремля деньги пошли, наворованные на "должности", вот и накладка...
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Дебилы и ублюдки. В своей жажде наживы даже не могут просчитать своё будущее. Не,ну реально-о чем думают эти кретины? Что побеспределят,нашинкуют бабла и будут жить,как ни в чем не бывало? Тем более куча примеров ликвидации себе подобных. Ну не е@ланы ли?
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Они еще и плавают: как танки ВСУ форсируют реку. ВИДЕО https://milnavigator.tv/ony-eshhe-y-plavayut-kak-tanky-vsu-forsyruyut-reku/
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А что, Ташкент еще не сдох..... задерживается, ублюдок, задерживается.....
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Бандитская система управления РАБссией была создана задолго до Кобы Джугашвили и сраного ВЧК.вы совсем плохо знаете Ысторию сраной Вампирии,вернее совсем не знаете.Для начала надо прочесть роман БЕСЫ Достоевского разов 5
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Уверен, что это Шкуряк договаривался с Кремлем о возможности занять пост главаря "ДНР". А, чтоб отвести подозрение, гахнул Тимохвеева. Кстати, говорят, что лично Шкуряк гахает через заднее выходное отверстие на уровне 120 гр в тротиловом эквиваленте, чего вполне хватит для любой диверсии.
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А не один ли хрен, что несет Шкиряк? До сих пор он всегда бредил...
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Плотницкий тоже по "оперативной информации" был в "критическом состоянии" после взрыва машины.
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Жаль, что "Ташкент" выжил.
В Донецком Оперном уже и сцену подметать начали. И веночки после Гиви с Моторолой подновили. Давненько у них аншлага не было.
Хотя, наверное не долго ждать.
Что в случае, если "Ташкента" валил "Дикий", то у последнего не много вариантов, кроме как завершить начатое.
Что в случае, если это русня начала вторую волну зачистки. В первую зачистили буйных. Всяких там Гиви с Моторолами и Мозговыми. А теперь походу начали чистить тех, кто знает слишком много. Например - куда девается то неслабое бабло, что Россия качает в Дыру.
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конкуренція мордорців за хлібне місто........
всі бажають їсти...багато і смачно...щоб хліборезка була як у гросмойши та офшоренка
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Тимофеев пытался договориться с Кремлем о возможности занять пост главаря "ДНР . В клубе самоубийц прибыло, гы :Тимофеев пытался договориться с Кремлем о возможности занять пост главаря "ДНР", - Шкиряк - Цензор.НЕТ 9102
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Треба Рашке,почаще бюджет пересматривать,для недоросликов.Мае положительный эффект для Украины
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимофеев пытался договориться с Кремлем о возможности занять пост главаря "ДНР", - Шкиряк
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