 Тимофеев пытался договориться с Кремлем о возможности занять пост главаря "ДНР", - Шкиряк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook советника главы МВД Украины Зорян Шкиряка.
"Мы подтверждаем факт покушения на так называемого "министра доходов и сборов" российско-террористической банды "ДНР" Тимофеева, произошедшего сегодня утром во временно оккупированном Донецке", - написал он.
Шкиряк отметил, что по оперативной информации, в результате взрыва пострадали 8 человек - все находятся в тяжелом состоянии.
"Сам так называемый "министр" жив, но находится в реанимации в критическом состоянии", - сообщил советник главы МВД.
По его словам, Тимофеев пытался проводить кулуарные переговоры с Кремлем относительно возможности занять пост главаря "ДНР" вместо Александра Захарченко.
"Вероятно, речь идет о попытке ликвидации возможного конкурента со стороны верхушки этой преступной организации, то есть со стороны самого Захарченко. Впрочем, не исключено, что это может быть и запущенный российскими спецслужбами очередной "бешеный лифт" в рамках спецопераций ГРУ-ФСБ по зачистке главарей террористических группировок "Л/ДНР"", - написал Шкиряк.
По сообщению росСМИ со ссылкой на ресурсы "ДНР", покушение на Тимофеева было совершено в 8:30 на пересечении проспекта Мира и улице Ульриха.
Между тем, в пресс-службе "министерства" подтвердили, что был подорван автомобиль "министра": "Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что разговаривали, он жив-здоров".
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ФОТО ЗАДЕРЖАННЫХ
Полиция Кропивницкого отпустила «смотрящего» за городом Первомайском Петра Чалого (он же «Петя Малый»), который был задержан во время «сходки» представителей криминального мира.
Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из достоверных источников в Главном управлении Национальной полиции Кировоградской области.
Напомним, что всего во время «сходки» в одном из ресторанов задержали 27 человек из Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областей, которые относятся к организованной преступности. У них нашли шесть пистолетов и два автомата.
Среди задержанных кроме Чалого было еще девять членов его группировки. Их также отпустили на свободу. При задержании у одного из них нашли травматический пистолет, на который было разрешение. Целью «сходки» был передел сфер влияния в местах лишения свободы.
Отметим, что ранее Чалый был судим за вымогательство у земельного барона, а ныне народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Аркадия Корнацкого.
((
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Бля! Скоко ещё таких трутней кормится из общего корыта!!! - воспроизводя на свет Божий свои глупые лица, глупые речи - позорясь и опускаясь!
Я понимаю, шо подобные фрики есть во всех странах и обществах. Но свои сильнее злят.
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Добавлю предположение, что не совсем той башне кремля деньги пошли, наворованные на "должности", вот и накладка...
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В Донецком Оперном уже и сцену подметать начали. И веночки после Гиви с Моторолой подновили. Давненько у них аншлага не было.
Хотя, наверное не долго ждать.
Что в случае, если "Ташкента" валил "Дикий", то у последнего не много вариантов, кроме как завершить начатое.
Что в случае, если это русня начала вторую волну зачистки. В первую зачистили буйных. Всяких там Гиви с Моторолами и Мозговыми. А теперь походу начали чистить тех, кто знает слишком много. Например - куда девается то неслабое бабло, что Россия качает в Дыру.
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всі бажають їсти...багато і смачно...щоб хліборезка була як у гросмойши та офшоренка
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