 Наемники РФ обстреляли жилые кварталы двух сел на Донетчине, - СЦКК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, которое опубликовано на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Украинская сторона СЦКК сообщает, что в результате обстрела боевиков из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия повреждена крыша жилого дома по улице Майорская, 27. Никто из местных жителей не пострадал.
Отмечается, что в населенном пункте Зайцево наблюдательная группа украинской стороны СЦКК уточняет информацию о других последствиях обстрела.
"А с 21:30 до 21:50 во время обстрела со стороны НВФ ОРДО позиций сил АТО в районе населенного пункта Гранитное (Мариупольское направление), под огонь попали жилые кварталы указанного населенного пункта. В результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов НВФ ОРДО от боеприпаса загорелся жилой дом по улице Куинджи, 18. Пожар удалось локализовать силами местных жителей. К счастью, никто из гражданского населения не пострадал", - сообщили в СЦКК.
"Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что НВФ ОРДО в очередной раз нарушили "школьное" перемирие, продемонстрировали нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное нарушение и невыполнение Минских договоренностей, и осуждает действия НВФ ОРДО, связанные с обстрелами населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения", - сказано в сообщении.
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А это ведь не просто перепись, а перепись после обретения независимости. Глядя на эти результаты, я не верю в то, что за Януковича голосовали 94%. Скорее, это похоже на те 54%, которые в один тур.
Я знаю многих оттуда, говорят, что способны устроить "аппиеву дорогу" для сепаров до самых кордонов маладых республик, пусть им поручат навести порядок.
Но, не поручат. Хоть бы не замели за патриотизм.
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Я сам до недавнего времени проживал в Мариуполе и уверяю, что четверть населения на выборах в 2004 году открыто высказывалась против Януковича. Может, меньше 25-ти, но за 22% ручаюсь.
А многие просто испугались тогдашнего антимайдановского разгула, и просто притихли. Но, это же не значит, что они стали голосовать за Януковича! Ведь и сейчас власть на местах на Донбассе передана ахметовцам их "Метинвеста", хоть и говорят, что их избрали. - Избрали, только перед этим ВСЕ теризбиркомы были капитально заменены новыми, ахметовскими людьми. Знали бы вы, какие уё...ки сейчас руководят госструктурами в Мариуполе! И это не в переносном смысле сказано.
Ничего в политике не происходит случайно.
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Ему же, Бабакову принадлежит ТРЕТЬ энергокомпаний Украины. 28% крупнейших компаний Украины - с российским капиталом. ЭТО 200 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ. Не ошибусь, если скажу, что сидя в российском ресторане Queen Country Club, его гости перезванивались с контрагентами с помощью Киевстара. А КИЕВСТАР - ЭТО ВЫМПЕЛКОМ. РОССИЯ. Гости курили сигареты, проданные крупнейшим дистрибьютором "Мегаполис-Украина", который - да-да-да!
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И регламент не подписывают всякие Турчиновы и Порошенки с Потораками и Муженками, по той же причине, почему лично не подписывают Минские соглашения - что бы вдруг не расстреляли за измену Родине.
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