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 Наемники РФ обстреляли жилые кварталы двух сел на Донетчине, - СЦКК

и центр по сцкк вопросов контролю координации линии огня прекращения разграничения совместный стабилизации сторон

Вечером 22 сентября террористы обстреляли позиции подразделений Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Зайцево-Северное. Под огонь наемников РФ также попали жилые кварталы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, которое опубликовано на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что в результате обстрела боевиков из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия повреждена крыша жилого дома по улице Майорская, 27. Никто из местных жителей не пострадал.

Отмечается, что в населенном пункте Зайцево наблюдательная группа украинской стороны СЦКК уточняет информацию о других последствиях обстрела.

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"А с 21:30 до 21:50 во время обстрела со стороны НВФ ОРДО позиций сил АТО в районе населенного пункта Гранитное (Мариупольское направление), под огонь попали жилые кварталы указанного населенного пункта. В результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов НВФ ОРДО от боеприпаса загорелся жилой дом по улице Куинджи, 18. Пожар удалось локализовать силами местных жителей. К счастью, никто из гражданского населения не пострадал", - сообщили в СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что НВФ ОРДО в очередной раз нарушили "школьное" перемирие, продемонстрировали нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное нарушение и невыполнение Минских договоренностей, и осуждает действия НВФ ОРДО, связанные с обстрелами населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения", - сказано в сообщении.

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Расія пріді!!!!!!!! Прийшла.....жуйте не обляпайтесь.
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Чому не було нанесено артударів у відповідь і не було знищено терористів? А тому що Генштаб не може наладити бойове чергування артилеристів, щоб наносити удар у відповідь миттєво. Від початку атаки до початку роботи нашої арти проходить мінімум 40 хвилин, за які терористи встигають зникнути. Потрібні ударні безпілотники в повітрі цілодобово, щоб наносити удари по терористам миттєво! Волонтери створили ударні безпілотники Командор, але ЗСУ їх не хоче закупляти! Американці хочуть, а ЗСУ не хоче, бо влада працює на путіна!
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Если бы мы узнали, на кого работает сам путин, то сильно бы удивились тем, на кого работает наша влада.
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Як можна відрізнити коли стріляли найомнікі РФ, а коли дамбаські колаборанти з маладих республік?
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Далеко не все. Если посмотреть результаты переписи населения 2001 года, то в Донецкой области украинцами себя назвали 56% населения, а Луганской - 57%. Это по памяти, может незначительно не совпадает.
А это ведь не просто перепись, а перепись после обретения независимости. Глядя на эти результаты, я не верю в то, что за Януковича голосовали 94%. Скорее, это похоже на те 54%, которые в один тур.
Я знаю многих оттуда, говорят, что способны устроить "аппиеву дорогу" для сепаров до самых кордонов маладых республик, пусть им поручат навести порядок.
Но, не поручат. Хоть бы не замели за патриотизм.
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Согласен, я тоже знаю ребят, с Донбасса, которые искренне любят Украину. Но процентов 70, это жертвы зомбоящика, тлеющая вата.
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Этот регион был отдан рыгам, которые там творили, что хотели. буквально после переписи. Была создана атмосфера нетерпимости к патриотам, настоящая травля при полном попустительстве власти. вероятно, это входило в планы на будущее, что мы и имеем.
Я сам до недавнего времени проживал в Мариуполе и уверяю, что четверть населения на выборах в 2004 году открыто высказывалась против Януковича. Может, меньше 25-ти, но за 22% ручаюсь.
А многие просто испугались тогдашнего антимайдановского разгула, и просто притихли. Но, это же не значит, что они стали голосовать за Януковича! Ведь и сейчас власть на местах на Донбассе передана ахметовцам их "Метинвеста", хоть и говорят, что их избрали. - Избрали, только перед этим ВСЕ теризбиркомы были капитально заменены новыми, ахметовскими людьми. Знали бы вы, какие уё...ки сейчас руководят госструктурами в Мариуполе! И это не в переносном смысле сказано.
Ничего в политике не происходит случайно.
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Александр Орлов. Москвич. Президент ресторанного холдинга Bulldozer group. В ЕГО КИЕВСКОМ РЕСТОРАНЕ ЛУЦЕНКО ЖЕНИЛ СЫНА. Там же в гостях была вся "элита". Орлову на Украине принадлежат ДЕСЯТКИ ресторанов. НАПРИМЕР, ЖЕЛТОЕ МОРЕ. Напомню, что Вороненкова пристрелили возле отеля Премьер Палас, который принадлежит бывшему депутату Гос Дуры, Александру Бабакову.
Ему же, Бабакову принадлежит ТРЕТЬ энергокомпаний Украины. 28% крупнейших компаний Украины - с российским капиталом. ЭТО 200 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ. Не ошибусь, если скажу, что сидя в российском ресторане Queen Country Club, его гости перезванивались с контрагентами с помощью Киевстара. А КИЕВСТАР - ЭТО ВЫМПЕЛКОМ. РОССИЯ. Гости курили сигареты, проданные крупнейшим дистрибьютором "Мегаполис-Украина", который - да-да-да!
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СЦКК - абсолютно преступная и незаконная структурка, никакими письменными документами не оформленная. Вообще нет ни одного документа. Есть только устное приглашение Генштаба Украины к корешам и собутыльникам из Генштаба РФ прислать 80 отборных офицеров, шпионить и корректировать огонь на Донбассе.
И регламент не подписывают всякие Турчиновы и Порошенки с Потораками и Муженками, по той же причине, почему лично не подписывают Минские соглашения - что бы вдруг не расстреляли за измену Родине.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли жилые кварталы двух сел на Донетчине, - СЦКК
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