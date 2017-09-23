EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  8353  114
Все про:взятка (4560) судья (1916) Холодницкий (384)

 Судья Подберезный: Деньги были в папке, которую я принес из машины по просьбе Холодницкого

подберезный

Глава Кировского суда Геннадий Подберезный на уточняющий вопрос судьи, откуда взялись деньги, сказал, что они были в папке котрорую он принес из машины по просьбе главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Читайте также: Адвокатом судьи Подберезного оказалась бывшая судья Кировского суда

"4 месяца назад в моей жизни появился Валентин и настойчиво предлагал познакомить с Холодницким", - сказал Подберезный.

Его адвокат Евгений Солодко допустил, что Валентин мог быть агентом, а сам Подберезный заявил, что не был заинтересован в передаче взятки.

Прокурор ГПУ посчитал подозрительным, что судьи Подберезный и Овчаренко не жаловались на вымогательство в правоохранительные органы.

В результате суд взял под стражу главу Кировского суда Днепра Подберезного с правом внесения залога в 5 млн грн.

Читайте также: Судья Овчаренко уволена и на ее арест не требуется согласие Высшего совета правосудия

Ранее суд арестовал на 60 дней экс-судью Овчаренко, предлагавшую вместе с Подберезным $300 тыс. Холодницкому, с альтернативой залога в 5 млн грн.

Как известно, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этой суммы - 50 тысяч долларов.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Тока посмотреть на фотографию этого судьи! - его уже можно заподозрить в чём-то. Ибо, честные лица - ТАК не выглядят.
Да! Судьям мы не верим абсолютно.
Так шо - вешать! Без залогов и с "болезнями сердца"! "ТАМ" - поправится...
 показать весь комментарий
Ответить
 
досить глянути на свинське рило цього судді, щоб зрозуміти - він не бере взятки, він їх гребе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
оболгали и подставили честного человека.... работал-работал, добра наживал, а тут явились какие-то негодяи и стали требовать взятку...., а он, как отзывчивый человек, не смог отказать...и попался, как последний лох...Голливуд отдыхает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Холодницкому простить агента Катерину не могут.Суддейский корпус решил сыграть с ним, в такую же гру, походу.Але ворожка не все передбачила
 показать весь комментарий
Ответить
 
2017. Київ у час російсько-української війни. Рошен і Сбєрбанк.Судья Подберезный: Деньги были в папке, которую я принес из машины по просьбе Холодницкого - Цензор.НЕТ 1759.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не знаю, так ли это было, но то, что спектакль разыграли для лохтората (НАБУ ни одного дела до ума не довело) - в этом я не сомневаюсь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из данного ,уточняющего вопроса ,ничего толком не понять ,чьи деньги просил принести Холодницкий? из чьего автомобиля ,почему просил принести Геннадия Подберезного,а не пошел за деньгами сам ??? Генадий что лакей у Холодницкого ,или Машка на побегушках??? Пистит Подберезный ,как сивий мерин ,за ложные показания (даже адвоката ) и того можно привлекать к ответственности ,даже нужно ,что бы желание пи-деть у него отпало навсегда и другим не повадно было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кожен має бути на СВОЄМУ місці. Тоді в країні буде порядок..Судья Подберезный: Деньги были в папке, которую я принес из машины по просьбе Холодницкого - Цензор.НЕТ 2714.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Треба на тень на стене,рожки дофотошопить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не могу понять одного. Почему такие огромные деньги дают наличкой - это ведь очень опасно. Есть куча способов давать взятки. Например один судья использует для этого счета букмекерских контор. Он просто дает номер игрового счета в английской William Hill или Pinacle, и клиент переводит туда деньги. Счета зарегистрированы на кого угодно, только не на него. И хрен потом докажешь что он что-то брал и у кого-то. Если надо он это бабло поставил как спортивную ставку...... Кароче есть кучас прособов как себя обезопасить от подобного попадалова........ А наши идиоты все равно несут деньги в папках и авоськах. Мне их не жалко.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудья Подберезный: Деньги были в папке, которую я принес из машины по просьбе Холодницкого
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти