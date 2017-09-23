 Судья Подберезный: Деньги были в папке, которую я принес из машины по просьбе Холодницкого

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
"4 месяца назад в моей жизни появился Валентин и настойчиво предлагал познакомить с Холодницким", - сказал Подберезный.
Его адвокат Евгений Солодко допустил, что Валентин мог быть агентом, а сам Подберезный заявил, что не был заинтересован в передаче взятки.
Прокурор ГПУ посчитал подозрительным, что судьи Подберезный и Овчаренко не жаловались на вымогательство в правоохранительные органы.
В результате суд взял под стражу главу Кировского суда Днепра Подберезного с правом внесения залога в 5 млн грн.
Ранее суд арестовал на 60 дней экс-судью Овчаренко, предлагавшую вместе с Подберезным $300 тыс. Холодницкому, с альтернативой залога в 5 млн грн.
Как известно, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этой суммы - 50 тысяч долларов.
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Взятка Холодницкому: Суд взял под стражу главу Кировского суда Днепра с правом залога в 5 млн грн. ФОТО(20)
Судья Овчаренко уволена и на ее арест не требуется согласие Высшего совета правосудия(40)
Высший совет правосудия разрешил арестовать главу Кировского суда Подберезного за дачу взятки Холодницкому(47)
Высший совет правосудия вечером будет согласовывать арест судей, которые предложили взятку Холодницкому(40)
В чем обвиняется задержанный экс-депутат Мартыненко(0)
Это самая крупная в истории Украины взятка прокурору, который при этом ее не взял, а организовал задержание, - журналист о взятке судей Холодницкому(51)
Расследование дела Охендовского еще не возобновлено, - Холодницкий(32)
Да! Судьям мы не верим абсолютно.
Так шо - вешать! Без залогов и с "болезнями сердца"! "ТАМ" - поправится...
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