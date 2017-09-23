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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (2974) миротворцы (474) Франция (1995) Донбасс (16163)

 Германия и Франция обсуждают предложения по миротворцам ООН на Донбассе, - немецкий МИД

андреас пешке

Французская и немецкая стороны обсуждают свои предложения относительно мандата миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил уполномоченный по странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Андреас Пешке.

"Что касается нашего участия… Мы обсуждаем сейчас этот вопрос с партнерами. Прежде всего, с нашими французскими партнерами, потому как мы тесно сотрудничаем в "нормандском формате". Я думаю, что после этого последует обсуждение конечного варианта с украинскими партнерами и российской стороной", - сказал он, отвечая на вопрос о том, намерена ли немецкая сторона подавать свои предложения по мандату миротворческой миссии.

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Вместе с тем он не уточнил, будут ли это совместные предложения немецкой и французской сторон. "Я бы так четко не говорил, но у нас проходит диалог по этому вопросу. В конце концов, это должны быть совместные усилия", - уточнил дипломат.

Пешке отметил, что необходимо внимательно рассмотреть вопрос размещения такой миссии на Донбассе.

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"Есть предложения Путина (президента России Владимира Путина. - Ред.), есть предложения украинской стороны, и мы думаем, что стоит внимательно рассмотреть этот вопрос", - добавил он.

Немецкий дипломат предположил, что такая миссия будет способствовать выполнению Минских договоренностей, "если удастся определить взаимно приемлемые параметры для сторон".

Пешке допустил возможность нахождения компромисса по мандату миротворческой миссии ООН на Донбассе в ближайшее время.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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это хорошо что обсуждают Франция и Германия
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Решено убрать с памятника Калашникову все немецкое. Теперь он будет держать в руках балалайку.Германия и Франция обсуждают предложения по миротворцам ООН на Донбассе, - немецкий МИД - Цензор.НЕТ 8331
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акурат к зиме поставили, до весны должен достоять а потом потечет=))
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Ну , если сама Германия и Франция , то мне сразу полегчало .
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Ну , если сама Германия и Франция , то мне сразу полегчало .

Предлагают Вовану сохранить лицо.
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Да, нах... этому Вовану какое-то там сохранение! Все они партнёры по ротшильдовскому цеху - все четверо. Плюс Трамп, который через говорящего Уокера сказал, что Германия и Франция, при непосредственном участии друга Германии и Франции, сами решают, во что превратить со временем Украину.
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Це для них як розвага. Війна ж не в їхніх країнах.
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Германия и Франция обсуждают предложения по миротворцам ООН на Донбассе :
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Похоронят и это. Путлер их пошлет куда подальше,так они пэцю будут напрягать.
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Крым и часть Донбасса Россия оккупировала. Военным путём.
А остальные территории, похоже, оккупировали вот эти. Тихой сапой, посредством этих правителей, которые на них работают.
Теперь в ЕС будут всё решать за нас. Ротшильды, с их слепыми наблюдателями и слепыми трастами.
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""Є пропозиції Путіна (президента Росії Володимира Путіна. - Ред.), є пропозиції... "

шоха редактор, а когда ты с таким благоговением уточнял имя своего кумира, ты произнёс три раза "ку", и ударялся лбом о пол при этом?!!!
НЕ?!!

И как ты, смердный прыщ, посмел отчество опустить?!!
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,,Идею ограничить право вето для постоянных членов Совета Безопасности ООН в данный момент поддерживают 114 стран, нужно найти всего 16 голосов, проголосовать 2/3 и тогда представитель России сможет наложить лишгь в собственные штиблеты... "-передает РИА Новости.
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или ты думаешь, то что Америка и Канада направили в Европу , достаточно для ее защиты?
а вот для миссии ООН в самый раз=)_)
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А в Ярославлі стоять на плаформах пофарбовані білим з символікою ООН БТРи.https://www.facebook.com/myrotvorets.center/photos/pcb.1587702471291902/1587702367958579/?type=3
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бггггг
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Германия и Франция обсуждают предложения по миротворцам ООН на Донбассе, - немецкий МИД - Цензор.НЕТ 4612
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания и Франция обсуждают предложения по миротворцам ООН на Донбассе, - немецкий МИД
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