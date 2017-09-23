 Германия и Франция обсуждают предложения по миротворцам ООН на Донбассе, - немецкий МИД

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил уполномоченный по странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Андреас Пешке.
"Что касается нашего участия… Мы обсуждаем сейчас этот вопрос с партнерами. Прежде всего, с нашими французскими партнерами, потому как мы тесно сотрудничаем в "нормандском формате". Я думаю, что после этого последует обсуждение конечного варианта с украинскими партнерами и российской стороной", - сказал он, отвечая на вопрос о том, намерена ли немецкая сторона подавать свои предложения по мандату миротворческой миссии.
Вместе с тем он не уточнил, будут ли это совместные предложения немецкой и французской сторон. "Я бы так четко не говорил, но у нас проходит диалог по этому вопросу. В конце концов, это должны быть совместные усилия", - уточнил дипломат.
Пешке отметил, что необходимо внимательно рассмотреть вопрос размещения такой миссии на Донбассе.
"Есть предложения Путина (президента России Владимира Путина. - Ред.), есть предложения украинской стороны, и мы думаем, что стоит внимательно рассмотреть этот вопрос", - добавил он.
Немецкий дипломат предположил, что такая миссия будет способствовать выполнению Минских договоренностей, "если удастся определить взаимно приемлемые параметры для сторон".
Пешке допустил возможность нахождения компромисса по мандату миротворческой миссии ООН на Донбассе в ближайшее время.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Предлагают Вовану сохранить лицо.
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А остальные территории, похоже, оккупировали вот эти. Тихой сапой, посредством этих правителей, которые на них работают.
Теперь в ЕС будут всё решать за нас. Ротшильды, с их слепыми наблюдателями и слепыми трастами.
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шоха редактор, а когда ты с таким благоговением уточнял имя своего кумира, ты произнёс три раза "ку", и ударялся лбом о пол при этом?!!!
НЕ?!!
И как ты, смердный прыщ, посмел отчество опустить?!!
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а вот для миссии ООН в самый раз=)_)
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Северная Корея отказывается принимать гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение, ссылаясь на опыт "Будапештского меморандума" АFT
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