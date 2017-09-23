 Взятка Холодницкому: Суд взял под стражу главу Кировского суда Днепра с правом залога в 5 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
В качестве альтернативы суд определил залог в сумме 5 млн грн.
Ранее суд арестовал на 60 дней экс-судью Овчаренко, предлагавшую вместе с Подберезным $300 тыс. Холодницкому, с альтернативой залога в 5 млн грн.
Как известно, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этой суммы - 50 тысяч долларов.
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От себе халепу судья *приобрёл*
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А тут мы и без тебя разбермся.
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Наказание по полной ставке должно быть неотвратимым.
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то есть при взятке 300 000$ разрешили выйти под залог 200 000$ ?
Задержали при предоплате 50 000$. Осталось 250 000. 200 000$ залога. Еще 50 осталось. Хотя их там двое было...
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