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Все про:арест (10411) взятка (4560) залог (310) Салий (25) Холодницкий (384)

 Взятка Холодницкому: Суд взял под стражу главу Кировского суда Днепра с правом залога в 5 млн грн. ФОТО

Печерский суд удовлетворил ходатайство ГПУ и арестовал на 2 месяца главу Кировского суда г. Днепр Геннадия Подберезного.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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В качестве альтернативы суд определил залог в сумме 5 млн грн.

Взятка Холодницкому: Суд взял под стражу главу Кировского суда Днепра с правом залога в 5 млн грн 01

Ранее суд арестовал на 60 дней экс-судью Овчаренко, предлагавшую вместе с Подберезным $300 тыс. Холодницкому, с альтернативой залога в 5 млн грн.

Как известно, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этой суммы - 50 тысяч долларов.
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От себе халепу судья *приобрёл*
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Та ему пофиг, теперь то что хотел дать взяткой - погасит залог, и еще пару лямов останется даже. Потом все решится.. может другие люди придут к власти, может эти станут по сговорчивее. Так и живем.
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Это неслыханно. Предлагать главному антикоррупционэру страны какие-то жалкие 300 штук.
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Расследуйте ещё взятки ВОны. Эта кучминская отрыжкас 90х активно подкупала чиновников во времена газовых афёр с Лазаренко.Муж её по случайному совпадению мультимилионер.И партия финансируеца с Кремля за путинские деньги.
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и гідранта нехай теж перевірять...бо теж финансируется за кремлевские деньги разом з партиею.і єго папу пєнсіонера-мілліонера
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Ой не рви сердце шлюхоботам, это их последняя надежда. Нет Воны нет Украины!
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Ну и шо до сих пор никто ничего не доказал? Потому что главное не выйти на себя.
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честнейший человек, мастер своего дела ,на таких как он вся Петина реформа держится , наговорили оболгали, оказался в не то время в не том месте
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5 млн = 195.000$ ... взятка - 300.000$ Это дешевле чем дать взятку.... Они там екнулись все? ! !
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В гривнах бы взятку в 300000 долларов и не дотащили бы.Пора бы начать печатать 1000 купюры,а то народ у нас старенький,болезненький.
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Щось в лісі здохло, що суддю взято під варту. Це під**бка?
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ты че, можеть намекаешь, что порошенку проверить , офшорчики обналичить, фабрички в рассе расскрыть?
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Фундя, ты чего приперся к нам из своей расеи? Займись подстрекательством у себя против своего х#йла. Посмотрим, долго после этого ты будешь гулять на свободе.

А тут мы и без тебя разбермся.
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Нужно вообще отменять право залога. На общих основаниях на койку возле параши. Что это еще за право такое откупиться от содеянного преступления, причем как правило, добытым незаконным путем.

Наказание по полной ставке должно быть неотвратимым.
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емм.
то есть при взятке 300 000$ разрешили выйти под залог 200 000$ ?
Задержали при предоплате 50 000$. Осталось 250 000. 200 000$ залога. Еще 50 осталось. Хотя их там двое было...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВзятка Холодницкому: Суд взял под стражу главу Кировского суда Днепра с правом залога в 5 млн грн. ФОТО
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