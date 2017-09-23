 Кабмин намерен сократить более восьми тысяч чиновников, - Саенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA рассказал министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко.
"В принятом 1 мая решении мы заложили сокращение не мене 5% от действующей численности (около 8 тыс. человек). Я считаю, что по результатам года мы можем выйти на намного больший процент сокращений", - отметил он.
По словам Саенко, реформа не преследует глобальной цели уменьшить бюрократический аппарат - более важной ему кажется задача разобраться и изменить задачи и механизмы работы аппарата.
"Сейчас в аппаратах, особенно во вспомогательных функциях, есть большой резерв для оптимизации. Более четкие показатели мы будем иметь к концу 2018-го", - заключил он.
Ранее сообщал Цензор.НЕТ, что Кабинет министров намерен набрать на конкурсной основе около 900 госслужащих, которые будут работать в 40-50 новых директоратах реформируемых министерств. Директораты должны будут составить основу новой структуры Министерства.
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Даже двум.
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Премьер отметил, что в стране есть большие предприятия, которые не нужно продавать полностью.
"Мы можем продавать только часть и привлекать ведущие современные компании стать совладельцами на наших предприятиях. Это значит, что предприятия, имеющие стратегически важное значение и работающие сегодня только на рынок Украины, имея в партнерах мировых лидеров в производстве профильной продукции, они могут объять весь мировой рынок", - отметил Гройсман.
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тем более если подобние заявления исодят от Гройсмана или Яценюка
єта шайка воров может сократить только зарплату учителям и отобрать пенсию у старушек
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Компания "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка хочет войти на польский рынок покупая компанию Exdrob, которая в последнее время испытывал большие убытки.
Об этом со ссылкой на Польское радио сообщает БизнесЦензор.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3033038
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Будет, будет,
будет...Намерен, намерен, намерен...
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Очень удобно избавляться от чужаков.
Потом, немного изменив название должности, наберут из деток, крестных и партнеров.
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