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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10583) кадры (455) Саенко (26)

 Кабмин намерен сократить более восьми тысяч чиновников, - Саенко

саенко

Очередной этап реформы государственного управления предусматривает сокращение по меньшей мере восьми тысяч чиновников, работающих в министерствах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA рассказал министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко.

"В принятом 1 мая решении мы заложили сокращение не мене 5% от действующей численности (около 8 тыс. человек). Я считаю, что по результатам года мы можем выйти на намного больший процент сокращений", - отметил он.

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По словам Саенко, реформа не преследует глобальной цели уменьшить бюрократический аппарат - более важной ему кажется задача разобраться и изменить задачи и механизмы работы аппарата.

"Сейчас в аппаратах, особенно во вспомогательных функциях, есть большой резерв для оптимизации. Более четкие показатели мы будем иметь к концу 2018-го", - заключил он.

Ранее сообщал Цензор.НЕТ, что Кабинет министров намерен набрать на конкурсной основе около 900 госслужащих, которые будут работать в 40-50 новых директоратах реформируемых министерств. Директораты должны будут составить основу новой структуры Министерства.
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Так вод куда они деваются. Чуркин тоже гдето в них?


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В Пенсійному фонді 150 тис. працівників серед яких тільки керівників 30 тис. осіб! А Пенсійний Фонд це лідер корупції та криміналу - пенсійний туризм в АТО приносить мафії мільярдні доходи, бо з пенсіонерів з окупованих територій беруть третину від їх виплат в якості хабара! Великий штат - велика корупція!
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А сколько еще специалистов в отделах субсидии.? Помещения с евроремонтами, оргтехника, содержание всего добра - сколько денег просто на ветер. Надо только упорядочить тарифы и убрать все субсидии., оставив льготы участникам АТО и семьям погибших в АТО. А за освободившиеся деньги можно поднять зарплаты и пенсии.
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Взагалі всіх чиновників потрібно скоротити! Взагалі посади чиновників ліквідувати! Україна має зробити сміливий крок і передати функції чиновників - приватним підприємцям, які будуть вигравати тендер і ставати керівниками ОДА чи РДА і наймати свою команду яка буде працювати 24 години на добу! Кожному підприємцю будуть давати бюджет на виконання функції представництва держави в регіоні і підприємець вже сам буде визначати на що витрачати той бюджет! Має бути план по виконанню звернень громадян, видачі довідок та дозволів, які має виконати підприємець і він ще зможе надавати платні послуги населенню, по допомозі у оформленні документів та дозволів. Так ми знищимо корупцію, бо вже не буде хабарів, а буде офіційна оплата послуг ОДА чи РДА у сприянні в оформленні документів і будуть зобов'язання ОДА чи РДА перед замовниками послуг! Так ми наповнимо державний бюджет без МВФ та США, бо продаж ліцензій на такий вид діяльності дозволить нам зібрати з підприємців мільярди доларів платежів!
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Та уже одному пидприемцу дали поруководить государством...
Даже двум.

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Так у нас только такие пидприемцы и выживают
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а набрати 25 тисяч прохфесіоналів з дипломами мауп?!
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сократят уборщиц,.... убирать будут приезжать деффочки по вызову, это реформа однозначно
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"Приватизация должна быть открытой и публичной для всех. Она не может быть для избранных. Мы этот путь уже проходили в начале 90-х. Сегодня важно, чтобы процесс приватизации привел к нескольким вещам. Во-первых, мы должны продать все предприятия, которые не являются стратегически важными для Украины. Во-вторых, через эту приватизацию мы должны достичь две цели: создание качественных рабочих мест и процесс инвестирования в новый национальный продукт Украины. Мы хотим, чтобы на место коррупции в государственные предприятия пришел инвестиционный успех", - заявил Гройсман.
Премьер отметил, что в стране есть большие предприятия, которые не нужно продавать полностью.
"Мы можем продавать только часть и привлекать ведущие современные компании стать совладельцами на наших предприятиях. Это значит, что предприятия, имеющие стратегически важное значение и работающие сегодня только на рынок Украины, имея в партнерах мировых лидеров в производстве профильной продукции, они могут объять весь мировой рынок", - отметил Гройсман.
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и поэтому у нас не первом месте , не стратегический ОПЗ развалюха ..
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и где вы видел людей которые работаю на комерсов чтобы они просили выдать зарплату за х месяцев а кто работает на гос пред много зато делки от имени государства шо авто шо дом как в успешного комерса а иго предприятие в рецесси и несколько лет( ворует площадь в аренду,бабки себе авто дачи дома и тд А зарплату лолжно государсво ) и что бывает когда приватизируют мы все видели и знаем как оно бывает,да нужен суд.закон и тд пусть работают на государство а не жируют за счет государства за деньги людей которые платят налог
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Все выступления гройсмана напоминают речи бывших провинциальных комсомольских вожаков - много лозунгов и пустых обещаний, но полное отсутствие предметной и деловой информации. Особенно ярко это проявилось при представлении им бюджета в раде.
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Тигипко-комсомолец был хорош Состояние: $495 млн После слияния с Универсал Банком, Таскомбанк может войти в топ-20 банков страны В августе 1989 года Тигипко был избран на должность первого секретаря днепропетровского облкомитета: (после избрания Тигипко он занял пост завотдела пропаганды и агитаци На этой должности Тигипко помог Юлии Тимошенко открыть её бизнес
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Как всегда коснётся это сокращение только рядовых клерков... А толстопузы так и останутся у соски...
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намерен сократить - понятие растяжимое
тем более если подобние заявления исодят от Гройсмана или Яценюка
єта шайка воров может сократить только зарплату учителям и отобрать пенсию у старушек
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А себе на содержание, с учетом псевдосокращения, добавляют на 2018 год 500 лимонов.
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тысяч 100 еще туда-сюда..а это показуха для люмпена
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Вот так ведет торговлю с крымом эта бандитская властью.


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"Мироновский хлебопродукт" Косюка хочет купить польскую компанию Exdrob
Компания "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка хочет войти на польский рынок покупая компанию Exdrob, которая в последнее время испытывал большие убытки.
Об этом со ссылкой на Польское радио сообщает БизнесЦензор.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3033038
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Надо начинать с того, чтобы Кабмин прекратил давать поручения министерствам по каждому входящему в Кабмин письму. Аппараты министерств надо ориентировать на создание проектов нормативно-правовых актов. После этого можно рассматривать вопрос сокражения госслужащи
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Кабмин намерен сократить более восьми тысяч чиновников :
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ПРостая арифметика показывает что их там всего 160 тысяч! Сколько у нас министерств?10, 20? Если 10 - то в каждом по 16 тысяч, если 20 - по 8. Заводы есть с меньшим штатом А ме-естных? А спроси, что они делают? Сами не знают
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В Японии всего семь министерств , всего СЕМЬ .
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Будет, будет,
будет...Намерен, намерен, намерен...
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Та ви хоч би пенсіонерів трухлявих позвільняли з керівних посад!
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КИТАЙСЬКІ ІНВЕСТОРИ ПОБУДУЮТЬ НА МИКОЛАЇВЩИНІ НАЙБІЛЬШУ ВІТРОВУ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЮ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ http://uprom.info/news/energy/kitayski-investori-pobuduyut-na-mikolayivshhini-naybilshu-vitrovu-elektrostantsiyu-v-shidniy-yevropi/
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Сокращают обычно тех у кого нет крыши.
Очень удобно избавляться от чужаков.
Потом, немного изменив название должности, наберут из деток, крестных и партнеров.
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У нас как обычно: сократят 8000,а наплодят 16000.Чиновников тьма,а в стране- бардак.Не путан менять. Кровати уберите!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин намерен сократить более восьми тысяч чиновников, - Саенко
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