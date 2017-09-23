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 Политика Украины, За рубежом
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 Сенцов уже неделю на этапе, его место нахождения неизвестно, - адвокат

сенцов

Украинского режиссёра Олега Сенцова, незаконно осуждённого в России, отправили по этапу из колонии в Якутии, и его место нахождения до сих пор неизвестно.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, информирует Цензор.НЕТ.

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"Олег находится на этапе, его место нахождения мне неизвестно. В конечной точке пути должны проинформировать адвокатов или родственников. Пока информации нет", - сказал защитник.

Отвечая на вопрос, чем может быть вызвано его перемещение по России и возможна ли подготовка к обмену, Динзе сказал: "Гадать не буду".

По его словам, Сенцова начали этапировать неделю назад.

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в подготовке терактов в Крыму.
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