 Волкер: Участие США в "нормандском формате" нецелесообразно

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью DT.UA заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Важно, чтобы Германия и Франция оставались ведущими участниками этого процесса. Это удобно. Берлин и Париж используют свои возможности в рамках минского процесса, чтобы обсуждать конкретные детали: где должна проходить линия прекращения огня; как, когда и куда отводить тяжелое вооружение; как противодействовать обострению в конкретных горячих точках и прочее. Это - безусловно важные вещи. Но в решении этих вопросов непосредственное участие США, думаю, не добавило бы ничего", - отметил дипломат.
По его мнению, США могут сыграть важную роль в том, чтобы сфокусировать виденье президента РФ Владимира Путина на стратегическом измерении проблемы, с которой он столкнулся в Украине.
"США могут сказать Путину: если хотите - мы можем помочь, если не хотите - мы можем гарантировать, что вам станет хуже", - добавил Волкер.
Ранее сообщалось, что Госдеп США изучает варианты присоединения к "нормандскому формату" и переговорам по имплементации Минских договоренностей с целью урегулирования ситуации в Украине.
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а как же "это вина Пороха, что не привлек США к переговорам"!!
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> не хотите - мы можем гарантировать, что вам станет хуже.
А Путин ответит: если хотите - можем повторить. И сразу всем расхочется повторения.
Источник: https://censor.net.ua/n456532
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Только сплоченность нации и желание бороться за свою свободу смогут изменить ситуацию. А это может прийти точно не с нынешними барыгами у власти.
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Мне не стыдно это говорить, поскольку я защищал свою Родину.
А вот почему ты спрятался за флагом другой страны, не понятно. Не уж то стыдишься своего происхождения?
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А флаг другой потому что в России сайт Цензор заблокирован из-за разжигания межнациональной розни из-за которой и идёт война.
ЗЫ: Если правду сказал и не трус - молодец.
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Народ сам все видит, и сам решает, что когда делать или не делать.
Уважение тебе, что ты защищал нас на фронте.
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