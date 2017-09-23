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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:США (13468) Минск (1151) Волкер Курт (82)

 Волкер: Участие США в "нормандском формате" нецелесообразно

волкер

Ключевыми участниками "нормандского формата" должны оставаться Германия и Франция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью DT.UA заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Важно, чтобы Германия и Франция оставались ведущими участниками этого процесса. Это удобно. Берлин и Париж используют свои возможности в рамках минского процесса, чтобы обсуждать конкретные детали: где должна проходить линия прекращения огня; как, когда и куда отводить тяжелое вооружение; как противодействовать обострению в конкретных горячих точках и прочее. Это - безусловно важные вещи. Но в решении этих вопросов непосредственное участие США, думаю, не добавило бы ничего", - отметил дипломат.

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По его мнению, США могут сыграть важную роль в том, чтобы сфокусировать виденье президента РФ Владимира Путина на стратегическом измерении проблемы, с которой он столкнулся в Украине.

"США могут сказать Путину: если хотите - мы можем помочь, если не хотите - мы можем гарантировать, что вам станет хуже", - добавил Волкер.

Ранее сообщалось, что Госдеп США изучает варианты присоединения к "нормандскому формату" и переговорам по имплементации Минских договоренностей с целью урегулирования ситуации в Украине.
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не по методичке как то!
а как же "это вина Пороха, что не привлек США к переговорам"!!
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В Ростовском, или там Воронежском (по аналогии с Нюрнбергом).
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По Будапештскому меморандуму главные гаранты-заверители Вашингтон и Лондон
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> США могут сказать Путину: если хотите - мы можем помочь, если
> не хотите - мы можем гарантировать, что вам станет хуже.

А Путин ответит: если хотите - можем повторить. И сразу всем расхочется повторения.
Источник: https://censor.net.ua/n456532
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повторить похорны совка ,без единого выстрела??? он ужо это сделал...повторение приближается...
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Без выстрелов и тогда не обошлось, но в целом да. Именно на развал эрэфии оно и работает.
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Ты опасайся как бы "совок" не повторили. Сам же первый за партбилетом побежишь. Но тебе его не дадут. Поедешь БАМ модернизировать, абсолютно добровольно.
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Что повторить? Наср@ть в подъезде? Или взорвать дома на Каширке?)))
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что то пока им не сильно хуже а рейтинговое агентство фитч сказало что им даже лучше стало
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"Нормандский формат", "Минский формат" - все это пустышки, которые позволяют барыгам торговать на крови. Эти форматы не вернут Украине потерянные земли, а самое главное, потерянные жизни героев Украины.
Только сплоченность нации и желание бороться за свою свободу смогут изменить ситуацию. А это может прийти точно не с нынешними барыгами у власти.
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Ты на фронте был? Или с дивана сплочаешься?
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3-я волна мобилизации. 30 омбр. УБД.

Мне не стыдно это говорить, поскольку я защищал свою Родину.
А вот почему ты спрятался за флагом другой страны, не понятно. Не уж то стыдишься своего происхождения?
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Стыдиться родного города Запорожье? С чего бы?

А флаг другой потому что в России сайт Цензор заблокирован из-за разжигания межнациональной розни из-за которой и идёт война.

ЗЫ: Если правду сказал и не трус - молодец.
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"Как оккупационная держава и сторона конфликта российская педерация не имеет ни законного, ни морального права высказываться в отношении Украины в этом зале, по крайней мере, пока она не вернет Крым Украине, не покинет территорию Донбасса и не заплатит сполна за свою агрессию", - Об этом заявила украинская делегация на заседании Генассамблеи в ответ на выступление лошади рф.
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Поешивому фюреру США объяснят, что "коридоры кончаются стенками, а туннели выводят на свет" (с)
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Идею ограничить право вето для постоянных членов Совета Безопасности ООН в данный момент поддерживают 114 стран, нужно найти всего 16 голосов, проголосовать 2/3 и тогда представитель России сможет наложить лишгь в собственные штиблеты...
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и пецины мячты развеялись в дыму,как плавилась в огне та плитка шоколада
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США похожп решили заморозить конфликт....ситуацию там не исправить в силу туповато-ватного местного населения.....хочется им так жить,пускай живут,только на шее у пуйла
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HermitAlex, сплоченность нации и желание бороться за свою свободу не зависят от того, какие барыги у власти или не барыги.
Народ сам все видит, и сам решает, что когда делать или не делать.
Уважение тебе, что ты защищал нас на фронте.
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Потому что США уже один раз наи... обманули с Будапештом, второй раз заведомо кидать даже им неудобно.... Пусть Франция и Германия впрягаются, которые,кстати, антиукраински настроены...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер: Участие США в "нормандском формате" нецелесообразно
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