 "В украинской ситуации точно есть большой потенциал для миротворцев", - Трюдо

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение после встречи с Президентом Украины выразил Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"В украинской ситуации точно есть большой потенциал для миротворцев. Мы с нетерпением ожидаем дискуссии в течение следующих недель и месяцев о том, как достичь деэскалации этой ситуации, прекратить насилие и дать возможность людям жить мирной и безопасной жизнью с соблюдением принципов международного права, которые Россия нарушила своими незаконными действиями", - сказал Трюдо.
Он добавил, что Канада активно пересматривает свою роль в миротворчестве и ищет способы быть максимально полезной миру. "Канада глубоко верит в систему миротворчества ООН. Мы пообещали увеличить нашу роль в миротворчестве и сейчас ищем, как принести наибольшую пользу", - отметил премьер-министр.
В свою очередь Президент Украины подтвердил, что в беседе с главой правительства Канады вопросы миротворческой миссии в Украине поднимались. "Мы обсудили миротворческие операции с учетом уникального опыта Канады, которая участвует в них уже много лет", - отметил Порошенко.
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Поавали знаем!
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Неужели мошенник не виноват?
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то й миротворців не треба буде --- менш чим за рік все владнається!!!
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https://www.scoopnest.com/ru/user/leprasorium/910937506060828673-nacionalnoe-dostoyanie-kanady-premer-ministr-dzhastin-tryudo-chast-2
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А якщо вони цього не бажають? Шо тоді?
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