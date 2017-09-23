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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (473) Порошенко (13906) Трюдо Джастин (75)

 "В украинской ситуации точно есть большой потенциал для миротворцев", - Трюдо

канада трюдо

Миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на Донбассе имела бы большие шансы на прекращение насилия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение после встречи с Президентом Украины выразил Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"В украинской ситуации точно есть большой потенциал для миротворцев. Мы с нетерпением ожидаем дискуссии в течение следующих недель и месяцев о том, как достичь деэскалации этой ситуации, прекратить насилие и дать возможность людям жить мирной и безопасной жизнью с соблюдением принципов международного права, которые Россия нарушила своими незаконными действиями", - сказал Трюдо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Германии Габриэль призвал генсека ООН заняться вопросом миротворцев для Донбасса

Он добавил, что Канада активно пересматривает свою роль в миротворчестве и ищет способы быть максимально полезной миру. "Канада глубоко верит в систему миротворчества ООН. Мы пообещали увеличить нашу роль в миротворчестве и сейчас ищем, как принести наибольшую пользу", - отметил премьер-министр.

В свою очередь Президент Украины подтвердил, что в беседе с главой правительства Канады вопросы миротворческой миссии в Украине поднимались. "Мы обсудили миротворческие операции с учетом уникального опыта Канады, которая участвует в них уже много лет", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо согласие России в Совбезе ООН, - Порошенко
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тока вот потенции шота не видать,одни щоколадные понты
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В Будапештском меморандуме,тоже был громадный потенциал!
Поавали знаем!
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вижу потенциал в обогащении урана и своей ядерной бомбе
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Идея хорошая, но, увы, будем там, где Иран и КНДР... Без штанов, но, зато со своей атомной бомбой...
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Когда мошенник обманул жертву, то в этом, получается есть только вина жертвы?
Неужели мошенник не виноват?
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як що на кацапів справжні санкції накладете - а це заборона купівлі в них нафти/газу,
то й миротворців не треба буде --- менш чим за рік все владнається!!!
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Вечером 22 сентября, около 22.00, на пересечении Обсерваторной и Кудрявской улиц, избили девушку. Инцидент случился возле бювета. Об этом Информатору рассказал друг потерпевшей Назар Приходько - брат певицы Анастасии Приходько.Девушка по имени Алина услышала возле своего дома, как трое мужчин кричали «Слава ЛНР». Не задумываясь, пострадавшая ответила «Слава Украине». Двое напали на нее и нанесли удары в глаз и голову. Девушка упала.На крики выбежал из дому муж Алины Евгений. Против троих в одиночку справится не смог и также получил удары в горло и голову. Нападавшим удалось скрыться.Потерпевшие в полицию обращаться не стали. По словам Назара, Евгений узнал одного из нападавших и уверен, что он живет в их же микрорайоне. Утром 23 сентября в 11.00 планируют собраться с друзьями, соседями и общественными активистами и найти обидчиков.«Мы будем спрашивать людей на всех улицах: на Кудрявской, Обсерваторной, Кудрявском спуске, Несторовском переулке и других, которые рядом. Скорее всего это переселенец и кто-то что-то должен о нем знать», - сообщил Назар.."В украинской ситуации точно есть большой потенциал для миротворцев", - Трюдо - Цензор.НЕТ 9896.
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Но в общем-то суд Линча эволюционировал в суд присяжных.
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что тут сказать.. скорее всего "друзей, соседей и общественных активистов" посадят, а вот дыровцев рошеновский суд отпустит, как сделал это в Одессе
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То, что машинку могли банально сп#здить, как-то трудно догадаться.
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"дать возможность людям жить мирной и безопасной жизнью"
А якщо вони цього не бажають? Шо тоді?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В украинской ситуации точно есть большой потенциал для миротворцев", - Трюдо
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