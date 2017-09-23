 Воспитательница из "Виктории" не обучалась пожарной безопасности и не проходила инструктаж, - Найем. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал на своей странице в Facebook депутат от БПП Мустафа Найем.
"В январе 2017 года, когда был подписан приказ о назначении Натальи ответственной за пожарную безопасность, ей было 22 года. Согласно этому приказу, девушка должна была отвечать за соблюдение общих требований законодательства о пожарной безопасности в комплексе "Виктория". Наталья никогда не имела дела с пожарной безопасностью, не обучалась этому, не проходила никакого инструктажа и не является специалистом в технических вопросах.
А теперь вчитайтесь что конкретно должна была предпринять 22-х летняя воспитательница, не занимающая руководящих должностей и не имеющая никакого опыта ни в технических вопросах, ни в вопросах пожарной безопасности. Ответственность за все это была возложена на нее в одностороннем порядке", - написал нардеп и опубликовал перечень возложенных на Янчик задач.
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Ну не Труха ж виноват?
Он торговый партнер,он нифчемнэувыноват,по умолчанию!
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Исландия - территория холодных ветров и невероятно живописных пейзажей, промозглых зим и потрясающих горячих источников. А еще эта страна славится своими красивыми девушками, которых в последнее время стало намного больше, чем мужчин. Эта ситуация серьезно повлияла на демографию, вызвав настоящий кризис!
Правительство Исландии долго думало над возникшей проблемой и нашло решение - теперь иммигрантам, решившим прибыть в царство амазонок и взять одну из них в жены, причитается вознаграждение. Мужчины получат не только красавицу-супругу, но и ежемесячные денежные компенсации в размере 5000 евро в придачу. Заманчиво, не правда ли?
Конечно, на такое соблазнительное предложение могли бы откликнуться и местные мужчины, но деньгами их точно не заманишь, так как средняя зарплата жителя Исландии составляет 10 800 евро!
А вот приезжим такое предложение может показаться более чем заманчивым, ведь власти решили не останавливаться на денежных компенсациях. По данной программе подразумевается еще и автоматическое получение гражданства. Так что, мужчины, дерзайте и начинайте искать свое счастье в Исландии! Источник: interesno.cc
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чи це місцева поліція має таки ноу-хау))
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але від активістів маю останню новину - деревина, що використовувалась для побудови згорілого корпусу, була просочена не пожежебезпечною рідиною, а оліфою.
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Как это в нормальной стране
И как это в ненормальной
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а у нас судово-пенсійну рехформу приймати треба і хуйло може напасти!!!
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Відносно пожежної інспекції - буквально за декілька тижнів до трагедії інспектора ДСНС склали розгромний акт про порушення пожежної безпеки по табору "Вікторія" і передали його до Київської райадміністрації. Адміністрація його успішно поховала у своїх надрах.
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Иеремия 5 глава
15 Не делайте неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великому; по правде суди ближнего твоего.
Левит 19 глава 17 Не различайте лиц на суде; как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд - дело Божие; а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его".
Второзаконие 1 глава
12 Ибо Я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши: вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных».
Амос 5 глава
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Сейчас им то же самое преподавать нужно.
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він юридично нікчемний якщо особа, відповідальна за пожежну безпеку, не пройшла відповідного навчання.
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Михей 7 глава - Библия:
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Ей сейчас нужно доказать, была ли она ознакомлена с письменным распоряжением директора (если такое было вообще), проводился ли с ней соответствующий инструктаж, была ли у нее должностная инструкция.
Думаю что нормальным одесситам нужно скинуться и нанять девушке хорошего адвоката.
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Второзаконие 27 глава - Библия:
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LOL, а як же ви ввели в експлуатацію табір без цієї системи???
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