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 Воспитательница из "Виктории" не обучалась пожарной безопасности и не проходила инструктаж, - Найем. ФОТО

пожар детский виктория лагерь

Наталья Янчик, которая работала воспитательницей в лагере "Виктория" и была назначена ответственной за пожарную безопасность, никогда не обучалась этому, не проходила никакого инструктажа и не является специалистом в технических вопросах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал на своей странице в Facebook депутат от БПП Мустафа Найем.

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"В январе 2017 года, когда был подписан приказ о назначении Натальи ответственной за пожарную безопасность, ей было 22 года. Согласно этому приказу, девушка должна была отвечать за соблюдение общих требований законодательства о пожарной безопасности в комплексе "Виктория". Наталья никогда не имела дела с пожарной безопасностью, не обучалась этому, не проходила никакого инструктажа и не является специалистом в технических вопросах.

А теперь вчитайтесь что конкретно должна была предпринять 22-х летняя воспитательница, не занимающая руководящих должностей и не имеющая никакого опыта ни в технических вопросах, ни в вопросах пожарной безопасности. Ответственность за все это была возложена на нее в одностороннем порядке", - написал нардеп и опубликовал перечень возложенных на Янчик задач.

Воспитательница из Виктории не обучалась пожарной безопасности и не проходила инструктаж, - Найем 01

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Воспитательница из Виктории не обучалась пожарной безопасности и не проходила инструктаж, - Найем 02

Воспитательница из Виктории не обучалась пожарной безопасности и не проходила инструктаж, - Найем 03
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Виновата воспитателка и точка!
Ну не Труха ж виноват?
Он торговый партнер,он нифчемнэувыноват,по умолчанию!
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ПОШЬЮ костюм с отливом и .........
Исландия - территория холодных ветров и невероятно живописных пейзажей, промозглых зим и потрясающих горячих источников. А еще эта страна славится своими красивыми девушками, которых в последнее время стало намного больше, чем мужчин. Эта ситуация серьезно повлияла на демографию, вызвав настоящий кризис!
Правительство Исландии долго думало над возникшей проблемой и нашло решение - теперь иммигрантам, решившим прибыть в царство амазонок и взять одну из них в жены, причитается вознаграждение. Мужчины получат не только красавицу-супругу, но и ежемесячные денежные компенсации в размере 5000 евро в придачу. Заманчиво, не правда ли?
Конечно, на такое соблазнительное предложение могли бы откликнуться и местные мужчины, но деньгами их точно не заманишь, так как средняя зарплата жителя Исландии составляет 10 800 евро!
А вот приезжим такое предложение может показаться более чем заманчивым, ведь власти решили не останавливаться на денежных компенсациях. По данной программе подразумевается еще и автоматическое получение гражданства. Так что, мужчины, дерзайте и начинайте искать свое счастье в Исландии! Источник: interesno.cc
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Систему аля овощ это не е..т.Стрелочник должен быть назначен.Нужен наем другой майдан.
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О безопасности жителей власть почему-то вспомнила лишь после возникновения угрозы для коррумпированных судей, оправдавших сепаратистов, и для подонка Труханова, по вине которого живьем сгорели дети. Регион внезапно стал сложным. Срочно понадобилась ранее невостребованная Нацгвардия. [Дмитрий Суворов: Мы, народ, для этой власти не просто чужие. Больше. Мы - враг]: Посмотри! http://ua24ua.net/dmitriy_suvorov_mi_narod_dlya_etoy_vlasti_ne_prosto_chugie_bolshe_mi_vrag/
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Украли миллионы, сдали объект с грубейшими нарушениями, сигнализация не рабочая, гидрантов не предусмотрели, но виновата воспитательница которая уволилась за месяц до пожара. Эпично я считаю!
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Глеб,эпично еще и то,что этот объект кто-то ПРИНЯЛ по актам.Объект на балансе у города,значит принимал его не замдиректора санатория, а именно этот хер (уж извините,по другому не скажешь) труханов.
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Что это вообще за "воспитательница" 22 лет? Кто такую на работу взял? Почему было решено, что эта студентка может быть воспитательницей?
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я щось підзабув), а дівчину цю взяли під арешт, по прибуттю київських "спеців",
чи це місцева поліція має таки ноу-хау))
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місцева, місцева...
але від активістів маю останню новину - деревина, що використовувалась для побудови згорілого корпусу, була просочена не пожежебезпечною рідиною, а оліфою.
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Список правильный,только это ТЗ на создание системы пожаротушения,которую должна была смонтировать компания подрядчик.Вариантов два,либо деньги тупо украли и никто ничего не делал,либо карманная контора труханова провела все по бумажкам (договра,акты,РН),но в реальности ничего не поставила.Валить на девчонку все глупо,в смертях и пожаре виновата только городская и государственная власть.Вместо реально необходимых стандартов, законы о боевом гопаке принимают.
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да,и что-то мне подсказывает что дадут ей по полной,розенблаты на свободе зато.
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ти цей)) не хитай будку, в Румунії там на пожежі скільки загинуло,
а у нас судово-пенсійну рехформу приймати треба і хуйло може напасти!!!
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ну, будемо чекати, поки ще під сотню сгорить.. і все одно винним буде вихователь, вожатий або дядя Вася алкаш, бо в нас уряд рішучих реорматорів з дуже цікавою освітою та навичками працювати на будь-який посаді
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тема с воспитательницей раскручивается всё больше, но ни слова про труху и бригаду шабашников((
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Ну и че? Коммунизма уже давно нет, а его призрак еще бродит, сука. Что это за ответственный, кто он? С такой формулировкой, никто не застрахован не попасть в сизо.
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Если логически мыслить. Дать на подпись такую бумажку с такой ответственностью воспитательнице это уже ПРЕСТУПЛЕНИЕ. А теперь КТО ей подал на подпись эту бумажку?
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Обычно ответственный за противопожарные меры это самый молодой и бессловесный сотрудник.
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нічого подібного - згідно Кодексу Законів про працю відповідальним за охорону праці на підприємстві (а пожежна безпека - одна з трьох складових охорони праці) є директор (керівник) підприємства (установи) безпосередньо і особисто. Кого б він там не призначав відповідальними за протипожежну безпеку - його провина у разі нещасного випадку з тяжкими наслідками (каліцтво, смертельний випадок) є доведеною по факту його скоєння.
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Ну вот, разрурили ситуацию? разрурили. А теперь вычисляем кто распорядился на эту бумажку и кто ответчает за пож.без-ть и строительство без нее. Вот тогда будет расследование. А так это просто убожество и просто сейчас заматерю...
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А почему бы Ее не сделать крайней? Она сирота, заступится некому, ну не труханова же судить? А Судье плюнуть в морду! капец, в этой стране мы никто и звать нас никак..
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тільки шо на місцевому каналі виступали експерти від групи "2 травня". остання новина - деревина згорілого корпусу була насичена не спеціальною пожежобезпечною речовиною, а банальною оліфою.
Відносно пожежної інспекції - буквально за декілька тижнів до трагедії інспектора ДСНС склали розгромний акт про порушення пожежної безпеки по табору "Вікторія" і передали його до Київської райадміністрації. Адміністрація його успішно поховала у своїх надрах.
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Вот администрация пусть и отвечает. А еще, если строительство было выполнено без пожар. безопасности не по нормам и особенно дет сад, тогда эта постройка просто не имеет право на практику, общественное место итд
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сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру в зле, не разбирают судебных дел, дел сирот; благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда.
Иеремия 5 глава

15 Не делайте неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великому; по правде суди ближнего твоего.
Левит 19 глава 17 Не различайте лиц на суде; как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд - дело Божие; а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его".
Второзаконие 1 глава

12 Ибо Я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши: вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных».
Амос 5 глава
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Ты смотри - за 3 500 лет ничего не изменилось?!
Сейчас им то же самое преподавать нужно.
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Это горсовет Одессы,звучит гимн страны,за исключением некоторых,а вобщем 90% ни одна падла сепарская руку не приложила к сердцу
Воспитательница из "Виктории" не обучалась пожарной безопасности и не проходила инструктаж, - Найем - Цензор.НЕТ 1291

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Власти озабочены поиском "стрелочника"? Перед этим назначив человека, не прошедшего специального курса обучения, "дежурной задницей"? Товарищу помогал сам с этим перепрофилированием, так как имел знакомства в "конторе", занимающейся этим обучением, поэтому знаю... Человек на две недели в областной центр приезжал, на лекции ходил, а потом ещё и экзамены сдавал... (Правда, у него пожароопасность "немножко"повыше - боеприпасы). Не получив документ об окончании этих курсов, человек может быть только ВрИО, и то - недолго... А "за задницу" брать нужно директора, который приказ подписал, а также за то, что не выполнил предписание пожарного инспектора. А также самого инспектора - за то, что не проверил качество противопожарной обработки деревянных конструкций при строительстве здания, а также полноту выполнения его предписания об устранении нарушений противопожарной безопасности...
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Если был приказ - должна быть её подпись в ознакомлении с этим приказом. Она есть?
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а якщо навіть і був?
він юридично нікчемний якщо особа, відповідальна за пожежну безпеку, не пройшла відповідного навчання.
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Это уже вопрос к начальству. А была ее подпись или нет - вопрос к ней.
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Для этого есть соответствующий журнал про прохождение инструктажа. Там есть её подпись?
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3 Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло; начальник требует подарки, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело.
Михей 7 глава - Библия:
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Типичный совковый пионерлагерь - старшая вожатая 22 года, остальные, наверняка, 18 летние студенты, работающие за проживание-еду, едущие на эту работу ради секс-приключений на природе. Нахрена детей отправлять в такие гадюшники?
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Нашли стрелочника,как всегда.А где инспектор госпожнадзора?Где директор лагеря,который в любом случае отвечает за пожбезопасность?Где все те лица,которые ставили подписи о готовности лагеря ?Охренеть!
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Девчонку конечно жаль, тяжело ей будет сейчас отбиваться от своры вышестоящих начальников. Есть одно но - когда на работе соглашаешься на выполнение каких-либо обязанностей, в которых ты ничего не понимаешь, помни, что когда-то оно может плохо кончиться. У нас с совковых времен принято тупо назначать кого-попало (в основном неопытную молодежь) в качестве ответственных за технику безопасности, противопожарную безопасность и т.п. Когда начальник дает тебе такое укаазание, перед тем как согласиться, помни об этом пожаре в одесском детском санатории. Сейчас конечно в период безработицы люди молча соглашаются на любые условия работодателя, но при этом все-таки головой тоже думать нужно.

Ей сейчас нужно доказать, была ли она ознакомлена с письменным распоряжением директора (если такое было вообще), проводился ли с ней соответствующий инструктаж, была ли у нее должностная инструкция.
Думаю что нормальным одесситам нужно скинуться и нанять девушке хорошего адвоката.
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9 "Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову!" И весь народ скажет: "Аминь".
Второзаконие 27 глава - Библия:
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При строительстве такого корпуса из сруба, что-то подсказывает мне, что главные виноватые построили себе тоже баньку/хатынку из того же сруба, но не за свои средства! Стоит посмотреть недвижимое имущество приблежонных к финансированию строительства!
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"Змонтувати систему оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей до 23.09.2017 року"

LOL, а як же ви ввели в експлуатацію табір без цієї системи???

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Деревянные срубы - красиво, конечно. Но без специальной противопожарной пропитки строить нельзя.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоспитательница из "Виктории" не обучалась пожарной безопасности и не проходила инструктаж, - Найем. ФОТО
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