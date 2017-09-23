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 Политика Украины
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Все про:арест (10410) залог (309) Салий (24) Овчаренко (20)

 Суд арестовал на 60 дней экс-судью Овчаренко, предлагавшую $300 тыс. Холодницкому, с альтернативой залога в 5 млн грн. ФОТО

Печерский суд взял под стражу бывшую судью Кировского суда г. Днепр с альтернативой залога в 5 млн грн.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Овчаренко заявила, что у нее нет денег на внесение залога. По ее словам, после увольнения она осталась без средств к существованию. На пенсию по возрасту она выходит только через год.

Также Овчаренко не смогла объяснить откуда в кабинете главы САП появились 50 тысяx долларов США. Она утверждает, что это Холодницкий требовал взятку, а у нее не было таких денег.

Суд арестовал на 60 дней экс-судью Овчаренко, предлагавшую $300 тыс. Холодницкому, с альтернативой залога в 5 млн грн 01Суд арестовал на 60 дней экс-судью Овчаренко, предлагавшую $300 тыс. Холодницкому, с альтернативой залога в 5 млн грн 02

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Как известно, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этой суммы - 50 тысяч долларов.
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Хоч і жінка, але не жаль її аніскілечки, бо саме такі судді, "неупереджені, чесні, порядні та непідкупні" опустили систем у українського судочинства нижче дна. Гірше українських судів та суддів немає нічого.
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Также Овчаренко не смогла объяснить откуда в кабинете главы САП появились 50 тысяx долларов США. Она утверждает, что это Холодницкий требовал взятку, а у нее не было таких денег.

Потому-что надо больше "работать"! Были бы деньги и на взятку и на залог.
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да там родственников трухануть так бабок не на один залог хватит+нычка по любому есть
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По ее словам, после увольнения она осталась без средств к существованию...... Хунта ты что творишь? сука в мантии жалуется жить ей не на что!!!!
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Интересно, откуда она взяла $300 тысяч на взятку?
Или для нее это не средства?
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какое, мля, "одухотворенное" ебло(!) у этой судьи...
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Ти на штепу подивися з новим браслетов, вся аж сяє від тюремних "тортур".
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Ой ,, а что это она держит в руке .??
А как же ....-

Суд арестовал на 60 дней экс-судью Овчаренко, предлагавшую $300 тыс. Холодницкому, с альтернативой залога в 5 млн грн - Цензор.НЕТ 4052.
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так потому и взяли на гособеспечение...считай спасли.
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Ну конечно нет денег... ибо все она "бедная" что нажила "непосильным" трудом отдала на взятку... и сверху еще куртки замшевые-три штуки.. магнитофон импортный-три штуки...
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Какие нах залоги? Нужно определить статьи УК, по которым никакого залога - сидеть на или под шконкой и ждать ! А то спистят куеву тучу бабла и из него же залоги вносят, а как внесут - ищи - свещи этих 32расов, шапито , мля!
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бідне ствріння))), воно всі гроші кинуло на хабар!!!
в мене аж сльози на очі набігли!
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по корупційним статтям треба відміняти ці застави
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Всю шайку-лейку пора менять...Досрочные выборы ВСЕХ ветвей власти, вкл. шоколадную, менять нужно...На крови майдановцев, очередное ворьё бал правит,страна в пропасть катится. Лидер бедности в Европе.Такого, даже при бандитской власти Януковича, небыло..
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"порох" только вертикаль выстроил, а вы сразу менять, менять...
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Че то я не пОнял..... взятка у этой рожи 7,8 лимона, а залог от судьи (корпоротивнй дух) 5,0 лимона....
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Ха! В том, что она не сядет - она даже не сомневается - жалуется, что уволили - хочет восстановления - дачу взятки она в принципе не считает преступлением - для нее это норма.
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серьезно было бы размотать весь этот клубок гадюк, что отравляют страну..а так понты как всегда?
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«НАША РЯБА» незаконно переправляет на территорию Крыма продукцию.Закрашивает «піклуючись»,чтобы не было проблем
http://pochekun.net/editor2/468/ ..
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Хочу спросить у всех чиновников, вот какого хуя вы народ злите? Да, у вас есть деньги, которые вы типа честно заработали или украли, но давно, но не забывайте, что вы работаете чиновниками в беднейшей стране Европы.
Берите свои деньги, шлюх и кокс и пиздуйте веселиться на яхтах в океане, чтоб ни один папарацци не видел. У человека, который живёт на 100 долларов в месяц, европейских ценностей в голове почти нет. У него ценность одна - где взять еще 100 долларов, чтобы ребенку одежду купить. А глядя на ваши кортежи, поместья и свадьбы, у него вообще одна мысль - отобрать и поделить.
До революции доводит не бедность и не коррупция. А классовое неравенство. Вы что там совсем охуели? Забыли батон?
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навіщо бабцю на "кічу" відправили? там з неї будуть знущатися та застосовувати тортури.
і, не дай Боже, піддавати сексуальним домаганням....
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Суд арестовал на 60 дней экс-судью Овчаренко, предлагавшую $300 тыс. Холодницкому, с альтернативой залога в 5 млн грн - Цензор.НЕТ 4807Natalie Sedletska добавила 2 новых фото - с Mykhailo Tkach.21 ч · Киев · "Чи я не маю права запросити на свято своїх друзів?", - обурюється Юрій Луценко.На фото - Андрій Деркач, народний депутат.
Колишній регіонал.В 90-ті навчався у Вищій школі КДБ в Росії (зараз - Академія ФСБ).Очолюючи державний Енергоатом, утримував наші українські АЕС на голці залежності від ядерного палива російської корпорації "ТВЕЛ". Казково збагатився.Один з гарантів інтересів Російської православної церкви в Україні.
Голосував за диктаторські закони 16 січня під час Революції.Можна скільки завгодно задаватись питанням - чому такі люди, як Андрій Деркач, не втрапляють в поле зору правоохоронців?А можна просто один раз побачити, як він пізно ввечері розслаблено залишає святкування весілля сина Генерального прокурора України Юрія Луценка.P.S.: Це лише один з багатьох прикладів, чому сюжет про весілля сина генерального прокурора - це суспільно важлива інформація, публікація якої переважає над його правом на приватне життя.Сюжет тут: https://youtu.be/Xa_Da_i8bAM .Суд арестовал на 60 дней экс-судью Овчаренко, предлагавшую $300 тыс. Холодницкому, с альтернативой залога в 5 млн грн - Цензор.НЕТ 9731..
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Суд арестовал на 60 дней экс-судью Овчаренко, предлагавшую $300 тыс.

Та да. За дискредитацию судейской системы. Надо бвло 3 лимона, как Насиров , может быть и пронесло....
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Сам я по натуре человек добрый, но всё чаще во мне просыпается палач.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал на 60 дней экс-судью Овчаренко, предлагавшую $300 тыс. Холодницкому, с альтернативой залога в 5 млн грн. ФОТО
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