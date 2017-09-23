 Суд арестовал на 60 дней экс-судью Овчаренко, предлагавшую $300 тыс. Холодницкому, с альтернативой залога в 5 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Овчаренко заявила, что у нее нет денег на внесение залога. По ее словам, после увольнения она осталась без средств к существованию. На пенсию по возрасту она выходит только через год.
Также Овчаренко не смогла объяснить откуда в кабинете главы САП появились 50 тысяx долларов США. Она утверждает, что это Холодницкий требовал взятку, а у нее не было таких денег.
Как известно, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этой суммы - 50 тысяч долларов.
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Потому-что надо больше "работать"! Были бы деньги и на взятку и на залог.
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Или для нее это не средства?
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А как же ....-
.
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в мене аж сльози на очі набігли!
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.. запомните этот твитт
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http://pochekun.net/editor2/468/ ..
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Берите свои деньги, шлюх и кокс и пиздуйте веселиться на яхтах в океане, чтоб ни один папарацци не видел. У человека, который живёт на 100 долларов в месяц, европейских ценностей в голове почти нет. У него ценность одна - где взять еще 100 долларов, чтобы ребенку одежду купить. А глядя на ваши кортежи, поместья и свадьбы, у него вообще одна мысль - отобрать и поделить.
До революции доводит не бедность и не коррупция. А классовое неравенство. Вы что там совсем охуели? Забыли батон?
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і, не дай Боже, піддавати сексуальним домаганням....
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Колишній регіонал.В 90-ті навчався у Вищій школі КДБ в Росії (зараз - Академія ФСБ).Очолюючи державний Енергоатом, утримував наші українські АЕС на голці залежності від ядерного палива російської корпорації "ТВЕЛ". Казково збагатився.Один з гарантів інтересів Російської православної церкви в Україні.
Голосував за диктаторські закони 16 січня під час Революції.Можна скільки завгодно задаватись питанням - чому такі люди, як Андрій Деркач, не втрапляють в поле зору правоохоронців?А можна просто один раз побачити, як він пізно ввечері розслаблено залишає святкування весілля сина Генерального прокурора України Юрія Луценка.P.S.: Це лише один з багатьох прикладів, чому сюжет про весілля сина генерального прокурора - це суспільно важлива інформація, публікація якої переважає над його правом на приватне життя.Сюжет тут: https://youtu.be/Xa_Da_i8bAM ...
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Та да. За дискредитацию судейской системы. Надо бвло 3 лимона, как Насиров , может быть и пронесло....
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