 Взрыв в Донецке: глава "миндоходов ДНР" Тимофеев (Ташкент) в тяжелом состоянии, Захарченко усилил охрану, - "Новости Донбасса"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники "Новостей Донбасса" в группировке "ДНР".
По их информации, для оказания помощи Тимофееву вызваны врачи из российского Ростова-на-Дону. Отмечается, что состояние здоровья "министра" не позволяет доставить его в Россию.
Глава террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко (на чье место, по данным СМИ, метил Ташкент) увеличил количество личной охраны после взрыва.
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В оккупированном Донецке взорвали машину "министра доходов и сборов ДНР"(89)
Неизвестные бросили гранату в окно жилого дома в Одессе, - Нацполиция. ФОТО(22)
Из-за пожара на территории армейского склада одной из в/ч в Донецкой области идет эвакуация личного состава, - Минобороны(45)
Детонация боеприпасов произошла на складах в Донецкой области, - Нацполиция. ФОТО(45)
В центре оккупированного Луганска взорвали еще один памятник сепаратистов(0)
На базе террористов взорвался склад с боеприпасами, - спикер АТО(39)
Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 71 взрыв(7)
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шоб еще пожил в сознании... без 2-х рук, 2-х ног и одного глаза
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Извините за каламбурчик.
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*** если для виживания нужно будет убить всех россиян -не сомневайтесь,ми приложим все усилия,чтоби их убить.
***
Ви маньяк.
Конечно нет.
НО если убить всех россиян- вопрос виживания,то как то все равно,как меня назовут..
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- тебя первого задавят
- нет,тебя
- тебя
- тебя
- тебяяяяяааа
- я же говорил что
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- тебя первого задавят
- нет,тебя
- тебя
- тебя
- тебяяяяяааа
- я же говорил что тебяяяяааа
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