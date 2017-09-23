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Все про:взрыв (4358) Донецк (7476) покушение (724)

 Взрыв в Донецке: глава "миндоходов ДНР" Тимофеев (Ташкент) в тяжелом состоянии, Захарченко усилил охрану, - "Новости Донбасса"

ташкент

Министр "доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев (Ташкент), чей автомобиль был взорван сегодня утром в оккупированном Донецке, находится в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники "Новостей Донбасса" в группировке "ДНР".

По их информации, для оказания помощи Тимофееву вызваны врачи из российского Ростова-на-Дону. Отмечается, что состояние здоровья "министра" не позволяет доставить его в Россию.

Глава террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко (на чье место, по данным СМИ, метил Ташкент) увеличил количество личной охраны после взрыва.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пьяный "министр МЧС "ДНР" Кострубицкий в оккупированном Донецке пытался "отжать" катер, который россиянин привез из Уренгоя, - пропагандист Долгов. ВИДЕО
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Крысы грызутся.. выживает сильнейший.. нам меньше работы !!!
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Только что смотрел лапти 24 это Украинские дрг замутили,лощье перед монитором верит а мозги включить система тв не позволяет что жрут сами себя
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а это что за министр такой, рэкетир что ли, ну да ладно,
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... хотелось бы шоб не сразу...

шоб еще пожил в сознании... без 2-х рук, 2-х ног и одного глаза
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Так он и без головы с 2014г. и ничего, существует.
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срашно мавпі , знаё що захерачат скоро , а охорону збільшив в надіі що без болі здохне
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с целью "помирать так с музыкой". Будет как в египетской гробнице Сдохнет вместе со своей прислугой.
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Кто как хочет, а я затяну заупокойную прям счас. Может, хоть накаркаю.
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"Захарченко усилил охрану" ---- И это только одно корыто взорвали !! А как же ты продавец петухов собрался брать Киев, Лондон, что ты там еще грозился брать ?!?! =)))
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И возьмет!!! Только не помню: фаллос или пенис. Выбор у него не большой.
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Букингемский дворец начали было эвакуировать, но потом узнали, что захерченко переключился на выращивание помидор и облегченно вздохнули.
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Ну да, а то я думала, неужели у МИ6 нету варианта эвакуации, а тут еще и герцогиня Кэтрин ребеночка ждет! Тяжело это - во время войны ребеночка растить!
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Минсдох от мины сдох.
Извините за каламбурчик.
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Суки, скоріш порвіть один одного (я за вас вболіваю)!!!
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спецназ Вейшнории - чистые звери.. то ватолет завалят, то ракету запустят, то министра ДыНыРы подорвут... Предлагаю выбрать Ростов-на-Дону столицей Вейшнории!
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"Отмечается, что состояние здоровья "министра" не позволяет доставить его на расею! " --- 10 литров водочный клизмы ректально этому парню ! =)) через пол часа будет как огурчик =))
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Отмечается, что состояние здоровья "министра" не позволяет доставить его в Россию. Так пускай частями его отправят в разею! Главное, голову отправить в первую очередь.
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От зараз тільки сало доїм і ви побачите, яка у мене буде істерика.
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Да когда еще в следующий раз "Ташкента" шлепнут?
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та ну, от як би вони всі застрілилися), ооо, то би був привід!!!
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только вчера в новостях проскочило что захараст увеличил охрану теперь етим занимаются 2500 человек
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Куромаршал дятел,оно не знает простой истинны,никакой телохранитель пусть их и десять тысяч будет не защити, если по серьезному решат убрать, серьезные дяди
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Не напомните, какой там счёт по взрывам между дятлами и серьёзными дядями?
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Последнего из серьезных хлопнули Машерова, все остальное шмызь, все могло бы пойти по другому.
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Та мы уже тяжелое состояние Плотницкого - Жабы помним
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Пока на контракте был жена тоже охрану усилила: купила где-то наклейку и на дверь присобачила "Объект под охраной". Думает, что помогает... Ну и Захер пусть думает.
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Ашош, нехай думають-гадають, а може і правда.
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Чувакам этим не позавидуешь ,то-ли их мясники из ФСБ ухандокают,то-ли конкуренты бандиты,то ли спецслужбы Украины ! Единственный вариант выживания для них,это сдача в плен и тюрьма ...
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Меня окружали милые симпатичные люди, медленно сжимая кольцо.
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Еще один "будет приходить мёртвым к украинцам", как куро@б обещал. Скоро и сам двинется в путь.😄
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Насалик потерял друга и торгового партнера,капец углю из Пенсильвании.
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Теперь будет ходить в черной вуали, промокая уголки глаз платочком.
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Теперь будет ходить в черной вуали, промокая уголки глаз платочком.
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Всё правильно в комментариях, только одна мелкая ошибочка: не миндоходов, а минграбежа
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Да асрать на сепарную мразь - сдыхают и хорошо. Жаль что это работа не щеколадного сбу,но у нас же мырный план и альтернативы нет - жити по-новому,по-рошеновски.
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Лапотные начинают операцию под кодовым названием "Уходя гасите всех".
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"По их информации, для оказания помощи Тимофееву вызваны врачи из российского Ростова-на-Дону" - под видом, что они не доверяют местным врачам, орки просто ждут, что пока врачи из ростова дойдут пешком, этот ташкент успеет того...
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Захарченко усилил охрану.... не поможет,он обречен.
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Я вам чєсно скажу - єто бьіла украигская ДРГ, всє бьіли в футболках с трізубом, надпісью "Слава Україні", парашутом за спиною і двумя рабамі на цепочке.
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не впечатляет ...
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бабе-дуре нахамить виртуально и всех рассеян убить в реале две совершенно разные вещи ... я бы на вас не поставил, если дело дойдет до включенных инстинктов по обе стороны ...
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У нас есть хорошая пословица "копеечка к копеечке, москалик до москалика", а в реале от каждого зависит, сколько кацапов кто заберет с собой, просто упускаете нюанс, речь идет о россиянах в Украине, на своей скреполаптии пусть живут .
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...учите свою женщину щи варить, уважаемый...
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лише дві неточності ,які знайшов у тексті

*** если для виживания нужно будет убить всех россиян -не сомневайтесь,ми приложим все усилия,чтоби их убить.

***
Ви маньяк.
Конечно нет.
НО если убить всех россиян- вопрос виживания,то как то все равно,как меня назовут..
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ватаны опровергают ранение, правда здорового министра не показывают
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Зорян і Шкіряк, хитро посміхаючись, випили не чокаясь...))
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лежат 2 червяка на рельсах и спорят:
- тебя первого задавят
- нет,тебя
- тебя
- тебя
- тебяяяяяааа
- я же говорил что
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лежат 2 червяка на рельсах и спорят:
- тебя первого задавят
- нет,тебя
- тебя
- тебя
- тебяяяяяааа
- я же говорил что тебяяяяааа
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Неихочет курощуп на коцерт ансамбля им.Александрова.....хотя билет уже в кармане
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрыв в Донецке: глава "миндоходов ДНР" Тимофеев (Ташкент) в тяжелом состоянии, Захарченко усилил охрану, - "Новости Донбасса"
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