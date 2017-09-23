"Российский пранкер пытался выдать себя за Турчинова, - пресс-служба СНБО"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Вчера от имени Турчинова российский пранкер пытался связаться со Специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, но был разоблачен американским дипломатом.
В последнее время подобные провокации со стороны пранкеров, которые работают под крышей российских спецслужб, участились. Их цель - попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене.
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Миротворцы ООН сделают возможным проведение местных выборов на Донбассе, - Волкер(87)
Турчинов: Пример Ника Вуйчича очень важен для наших тяжелораненых воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(52)
Украина и Грузия пока не готовы к вступлению в НАТО, - Волкер(48)
На Донбассе нет гражданской войны, никто не будет вести переговоры с боевиками, - Волкер(779)
Запад постарается дожать Путина и заставить уйти с Донбасса и Сирии, а потом и Кремля – Заводюк(0)
Волкер планирует встретиться с Сурковым в октябре и обсудить вопросы безопасности и территориальной целостности Украины(59)
Даже если Россия выполнит Минские соглашения, санкции из-за Крыма останутся в силе, - Волкер(120)
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«Подобно тому, как русские по природе жестокосердны и как бы рождены для рабства, их и приходится держать постоянно под жестоким и суровым ярмом и принуждением и постоянно принуждать к работе, прибегая к побоям и бичам. Никакого недовольства они при этом не выказывают, так как положение их требует подобного с ними обхождения и они к нему привыкли. Молодые люди и подростки иными днями сходятся, принимаются друг за друга и упражняются в битье, чтобы превратить его в привычку, являющуюся второй натурой, и потом легче переносить побои… Рабами и крепостными являются все они. Обычай и нрав их таков, что перед иным человеком они унижаются, проявляют свою рабскую душу, земно кланяются знатным людям, низко нагибая голову - вплоть до самой земли и бросаясь даже к ногам их; в обычае их также благодарить за побои и наказание… Вследствие рабства и грубой суровой жизни русские тем более охотно идут на войну и действуют в ней. Русские рабы стойко выдерживают у своих господ и начальников войска, и если у них оказываются хорошие испытанные иностранцы-полковники и вожди (в чем у этих людей недостаток), то они доказывают большое мужество и смелость». - Адам Олеарий, немецкий путешественник (1603 - 1671 гг.)
«Разговоры московской аристократии низменные, простецкие, гадкие культурному человеку. Главная тема их разговоров и юмора это очернение других, сплетни и наговоры и дикарская похвальба. Врут московины с невероятной бесстыдством и наглостью: нисколько не смущаются, когда поймаете их на лжи. В переговорах с иностранцами московские министры принимают всевозможных мыслимых и немыслимых способов, чтобы обмануть их. Всем известны факты они бесстыдно извращают. Московские торговцы и ремесленники невероятно нечестные. Воров и мошенников полно на каждой улице в Москве, и они ходят безнаказанно». - Австрийский посол Августин Мейерберг, 1654 г. Augustin Freiherr von Meyerberg und seine Reise nach Russland by Friedrich von Adelung, Augustin Mayer (freiherr von Mayerberg.)
«... московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые, без принуждения не сделают ничего даже себе. Взяточничество и произвол начальников не имеет границ. Священники малограмотных и такие же дикие, как и мужики. Книг никто не имеет никаких. Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов... Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...» - Хорватский научный, религиозный и политический деятель Юрай Крижанич (Jurij Kriżanicz). Historia de Sibiria Jurij Kriżanicz, 1680.
«Коварны они чрезвычайно, склонны к хитрости и обману. Купцы сами признаются, что по утрам молят бога, чтобы он послал им как можно больше покупателей-иностранцев, которых им гораздо легче обманывать. Ремесла у них в основном те же, что и в других странах, но изделия грубые и неотесанные. У заказчика за работу просят вперед деньги, но работу не отдают без больших трудностей и хитростей». - Иржи Давид, 1686 год.
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Вован и Лексус разыграли украинских судей, разбиравших дело Саакашвили:
https://youtu.be/wiwqwEJGWzI
Судья Мостиского районного суда Львовской области Билоус Юрий Богданович. Рассматривает административное дело Саакашвили о незаконном пересечении границы. Звонок от имени депутата Верховной Рады Александра Грановского (Блок Порошенко, комитет по вопросам правовой политики и правосудия). Пранкеры - Мы решили проверить действительно ли судьи, в чьей компетенции находятся дела на Михаила Саакашивили и его сторонников, независимы от Администрации Порошенко и действуют самостоятельно, а не по указке сверху.
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Волкер как раз по паралельной линии разговаривал с Турчиновым.. а тут здрасте - еще одно
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Александра Лукашенко разыграл по телефону известный телефонный провокатор Вован, представившись сыном беглого украинского президента Виктора Януковича.
По данным источника "Белорусского партизана" в администрации президента Беларуси, адъютант президента наказан, руководитель правительственной связи (вертушки) - тоже, передает Цензор.НЕТ.
Лукашенко потребовал в течение недели поймать телефонного шутника и отправить "на заготовку кормов". В противном случае туда отправится глава КГБ и глава администрации.
Источник: https://censor.net.ua/n290383
https://censor.net.ua/news/290383/lukashenko_prikazal_spetsslujbam_poyimat_psevdoyanukovicha_i_zaslat_ego_na_zagotovku_kormov_smi
Источник: https://censor.net.ua/n290383
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Адреса електронної поштової скриньки Апарату РНБО України для надсилання електронних звернень громадян: gromada@rnbo.gov.ua.
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Они просто совко-ватные пародисты!
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Китай ввів заборону на експорт газового конденсату та скрапленого природного газу, а також на імпорт текстилю з Північної Кореї. Також з 1 жовтня вводяться обмеження на експорт нафтопродуктів в КНДР. Чергова кремлівська "многоходовочка", розрахована на розбіжності між США і Китаєм накрилася мідним тазом
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https://www.youtube.com/watch?v=7hRacfJzE3o
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Так это российский пранкер Крым сдал?
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А Волкер молодец, раскусил пидара.
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