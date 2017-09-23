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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3278) Турчинов (3328) пранкеры (18) Волкер Курт (82)

 Российский пранкер пытался выдать себя за Турчинова, - пресс-служба СНБО

снбо

Российский пранкер, который пытался выдать себя за Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, потерпел неудачу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Вчера от имени Турчинова российский пранкер пытался связаться со Специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, но был разоблачен американским дипломатом.

В последнее время подобные провокации со стороны пранкеров, которые работают под крышей российских спецслужб, участились. Их цель - попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дождь "подмочил" боеспособность российской армии, - Турчинов
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Волкер умный мужик сразу раскусил недопранкера ФСБ. Открыто атаковать Украину у Рабссосии кишка тонка, а вот разную подлость учинить, обмануть и обворовать у рабссиян заложено на геном уровне про что отмечали путешественники и купцы еще 500-400 лет назад.

«Подобно тому, как русские по природе жестокосердны и как бы рождены для рабства, их и приходится держать постоянно под жестоким и суровым ярмом и принуждением и постоянно принуждать к работе, прибегая к побоям и бичам. Никакого недовольства они при этом не выказывают, так как положение их требует подобного с ними обхождения и они к нему привыкли. Молодые люди и подростки иными днями сходятся, принимаются друг за друга и упражняются в битье, чтобы превратить его в привычку, являющуюся второй натурой, и потом легче переносить побои… Рабами и крепостными являются все они. Обычай и нрав их таков, что перед иным человеком они унижаются, проявляют свою рабскую душу, земно кланяются знатным людям, низко нагибая голову - вплоть до самой земли и бросаясь даже к ногам их; в обычае их также благодарить за побои и наказание… Вследствие рабства и грубой суровой жизни русские тем более охотно идут на войну и действуют в ней. Русские рабы стойко выдерживают у своих господ и начальников войска, и если у них оказываются хорошие испытанные иностранцы-полковники и вожди (в чем у этих людей недостаток), то они доказывают большое мужество и смелость». - Адам Олеарий, немецкий путешественник (1603 - 1671 гг.)
«Разговоры московской аристократии низменные, простецкие, гадкие культурному человеку. Главная тема их разговоров и юмора это очернение других, сплетни и наговоры и дикарская похвальба. Врут московины с невероятной бесстыдством и наглостью: нисколько не смущаются, когда поймаете их на лжи. В переговорах с иностранцами московские министры принимают всевозможных мыслимых и немыслимых способов, чтобы обмануть их. Всем известны факты они бесстыдно извращают. Московские торговцы и ремесленники невероятно нечестные. Воров и мошенников полно на каждой улице в Москве, и они ходят безнаказанно». - Австрийский посол Августин Мейерберг, 1654 г. Augustin Freiherr von Meyerberg und seine Reise nach Russland by Friedrich von Adelung, Augustin Mayer (freiherr von Mayerberg.)
«... московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые, без принуждения не сделают ничего даже себе. Взяточничество и произвол начальников не имеет границ. Священники малограмотных и такие же дикие, как и мужики. Книг никто не имеет никаких. Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов... Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...» - Хорватский научный, религиозный и политический деятель Юрай Крижанич (Jurij Kriżanicz). Historia de Sibiria Jurij Kriżanicz, 1680.

«Коварны они чрезвычайно, склонны к хитрости и обману. Купцы сами признаются, что по утрам молят бога, чтобы он послал им как можно больше покупателей-иностранцев, которых им гораздо легче обманывать. Ремесла у них в основном те же, что и в других странах, но изделия грубые и неотесанные. У заказчика за работу просят вперед деньги, но работу не отдают без больших трудностей и хитростей». - Иржи Давид, 1686 год.
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Педофил из последних сил пытается нагадить Украине
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Какая масква, оно с мухосранска, перевод в маскву ещё надо заслужить!))
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Кровавой пасторальности в голоске не хватило, вот и спалился.
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Тогда почему Волкер стал нести какой-то бред про выборы?
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Пропустил контрольную запятую, после слова "Здрасьте".
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А этих разыграли:

Вован и Лексус разыграли украинских судей, разбиравших дело Саакашвили:

https://youtu.be/wiwqwEJGWzI

Судья Мостиского районного суда Львовской области Билоус Юрий Богданович. Рассматривает административное дело Саакашвили о незаконном пересечении границы. Звонок от имени депутата Верховной Рады Александра Грановского (Блок Порошенко, комитет по вопросам правовой политики и правосудия). Пранкеры - Мы решили проверить действительно ли судьи, в чьей компетенции находятся дела на Михаила Саакашивили и его сторонников, независимы от Администрации Порошенко и действуют самостоятельно, а не по указке сверху.
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Это лишний раз говорит о том, как кацапы опекают Саакашвили.
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Ну как же еще можно пастыря попиарить если не с помощью кацапоидов,сеня там еще в сирии не начал воевать на стороне повстанцев
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Вроде пока нет )) говорят решил добираться в Сирию своим ходом и задерживается вырезая русссские города по дороге ))))
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ну да!
Волкер как раз по паралельной линии разговаривал с Турчиновым.. а тут здрасте - еще одно
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они удачно себя выдали за депутата рады , шестерки порошенко для контактов с судьями
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чего то у тебя в фамилии нехарактерное оканье...замени о на а
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Просто если задуматься, то каждый такой пранк это как минимум повод поднять вопрос о чьём-то служебном не соответствии или халатности. Поясню - я вот при всём желании в гугле и телефонных справочниках не смогу найти телефон Курта Волкера, Турчинова, Пороха или еще кого то. Т.е. кто-то, где-то как минимум сливает инфу.
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В сети есть телефоны большинства депутатов Рады, Турчинова и Яценюка (возможно старый). Нужно просто искать правильно. Или они по твоему должны гуглится по запросу: "мобильный телефон Порошенко"?
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А подскажите телефон Лукашенко, позвоним, поговорим.

Александра Лукашенко разыграл по телефону известный телефонный провокатор Вован, представившись сыном беглого украинского президента Виктора Януковича.
По данным источника "Белорусского партизана" в администрации президента Беларуси, адъютант президента наказан, руководитель правительственной связи (вертушки) - тоже, передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко потребовал в течение недели поймать телефонного шутника и отправить "на заготовку кормов". В противном случае туда отправится глава КГБ и глава администрации.

Источник: https://censor.net.ua/n290383
https://censor.net.ua/news/290383/lukashenko_prikazal_spetsslujbam_poyimat_psevdoyanukovicha_i_zaslat_ego_na_zagotovku_kormov_smi

Источник: https://censor.net.ua/n290383
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Российский пранкер пытался выдать себя за Турчинова, - пресс-служба СНБО - Цензор.НЕТ 4437
Адреса електронної поштової скриньки Апарату РНБО України для надсилання електронних звернень громадян: gromada@rnbo.gov.ua.
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Русосвинья, ты лучше фото своей тухлятины мордовской вставь. И рыло недомерка плешивого)))
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Волкер видно знал,что Турчинов не мог звонить без разрешения.
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А Пукина они не разыгрывают? Позвонили б голосом Медведева и попросили бы денег для Крыма!
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создать такое монументальное выражение ряхи сможет не только лишь каждый
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Ты прав, Ху*лёнок, твоему недомерку это не подсилу. Лишняя хромосома клинит.
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Какой же это "пранкер", это гбист обыкновенный.
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Для всех чинуш, если сомневаетесь в абоненте, требуйте произнести, кто такой Пукин и по ответу станет ясно пранкер или нет!
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та один Навароссію хотів створити, зараз не знає як живим лишитись, щоб судьбу хусейна і кадафі не повторити
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После провала, наверное в фсб разжалуют и вернут на старую должность - звонить и минировать метро/вокзалы в Украине!
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А что, неужели нет специальных каналов связи для ответственных лиц? Или каждый может позвонить в госдеп и сказать:" Хеллоу, май нейм из Туршчинов"?
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И вот еще, почему пародисты называют так себя не скрепно - пранкеры?
Они просто совко-ватные пародисты!
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они не пародисты или пранкеры, они - штатные офицеры ФСБ.
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З 1 жовтня Китай в рамках виконання резолюції Радбезу ООН вводить обмеження на поставки нафти в КНДР. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства комерції КНР.
Китай ввів заборону на експорт газового конденсату та скрапленого природного газу, а також на імпорт текстилю з Північної Кореї. Також з 1 жовтня вводяться обмеження на експорт нафтопродуктів в КНДР. Чергова кремлівська "многоходовочка", розрахована на розбіжності між США і Китаєм накрилася мідним тазом
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Международные дипломатические звонки начинаются песней пукин -х@йло, сранкеры гебнявые не знают!
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почему этой гопотской секте пуйла, не отрубят интернет и международную моб связь?
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"Российский пранкер пытался выдать себя за Турчинова, - пресс-служба СНБО"
Так это российский пранкер Крым сдал?
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А может он не захотел говорить с дурчиновым, сославшись на пранкеров
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Если кто не в курсе этот "пранкер" какой-то там родственник Суркова. Можете почитать, кому интересно.
А Волкер молодец, раскусил пидара.
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ФСБ обеспечивает дозвон для этих ебл#нов. Неужели нельзя заблокировать все способы дозвона до украинских гос-органов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский пранкер пытался выдать себя за Турчинова, - пресс-служба СНБО
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