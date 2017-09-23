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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Германия (2973) Донбасс (16162) нормандская четверка (439)

 Германия не изменит позицию по Украине после выборов, - представитель немецкого МИД Пешке

пешке

После парламентских выборов в Германии немецкая внешняя политика в отношении Украины сохранится, в частности, в рамках "Нормандского формата" и в сфере поддержки реформ.

Такое мнение высказал уполномоченный по странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Андреас Пешке в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы, конечно, и дальше готовы продолжать нашу работу в "Нормандском формате". И если посмотреть на то, что сказали главные немецкие политики, то можно с уверенностью сказать, что наша работа в переговорном процессе будет продолжена. Как и наша поддержка Украины в области экономики и реформ", - сказал дипломат.

Пешке также уточнил, что традиционно в немецкой внешней политике существует преемственность главных векторов.

"В Германии традиционно существует некая преемственность внешней политики, такая последовательность есть даже у разных партий. По моему мнению, эта последовательность главных направлений нашей внешней политики во многом сохранится и после выборов. В вопросе же Украины… мы, конечно, и дальше готовы продолжать нашу работу в "Нормандском формате", - добавил Пешке

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Тут все топят за своих кандидатов . Хто за Порошенко , хто за Тимошенко , хто за Саакашвили , ну и так далее ... А мой кандидат - баллистическая ракета , буду за нее топить
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второе название древней катапульты-это баллиста .ну а присобачить туде пару ракеток-это как пальцы об асфальт
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Вы боитесь и россии и потерять выгоду от торговли в ней. Определитесь. А то как бы 45-й года не стал реальностью
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Кто за то, чтобы снять санкции, пусть отдает кусок своей территории и такой же кусок своего гос-ва под войну.
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Германия не изменит позицию по Украине после выборов..
Т.е. как была озабоченность... или глубокая озабоченность так и останется...
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продолжат строить Сев.Поток2, укреплять расею поставками Сименс и, по просьбе Раиси, блокировать поставки сименса Украине.
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преемственность в работе с газпрёмом конечно существует
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У вас позиция одна - стоять раком перед парашей,тож ваши лучшие бизнес-партнеры.
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Вот это плохо, что не изменит. Позиция то с комсомольским душком
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"В Германии традиционно существует некая преемственность внешней политики, такая последовательность есть даже у разных партий. По моему мнению, эта последовательность главных направлений нашей внешней политики во многом сохранится и после выборов. немецкую преемственность рашисту, во внешней политике хорошо демонстрирует отрезанный украинский Донбасс,грузинская Осетия,молдавское Преднистровье,украинский Крым.Simens.особенно Шредер и не исключенно что и Меркель....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания не изменит позицию по Украине после выборов, - представитель немецкого МИД Пешке
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