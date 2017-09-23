 Германия не изменит позицию по Украине после выборов, - представитель немецкого МИД Пешке

Такое мнение высказал уполномоченный по странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Андреас Пешке в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы, конечно, и дальше готовы продолжать нашу работу в "Нормандском формате". И если посмотреть на то, что сказали главные немецкие политики, то можно с уверенностью сказать, что наша работа в переговорном процессе будет продолжена. Как и наша поддержка Украины в области экономики и реформ", - сказал дипломат.
Пешке также уточнил, что традиционно в немецкой внешней политике существует преемственность главных векторов.
"В Германии традиционно существует некая преемственность внешней политики, такая последовательность есть даже у разных партий. По моему мнению, эта последовательность главных направлений нашей внешней политики во многом сохранится и после выборов. В вопросе же Украины… мы, конечно, и дальше готовы продолжать нашу работу в "Нормандском формате", - добавил Пешке
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Т.е. как была озабоченность... или глубокая озабоченность так и останется...
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