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Все про:взрыв (4358) Донецк (7476) покушение (724)

 В оккупированном Донецке взорвали машину "министра доходов и сборов ДНР"

Машина "министра доходов и сборов" террористической организации "ДНР" Александра Тимофеева была подорвана сегодня в оккупированном Донецке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информагенству сепаратистов "ДАН" сообщили в пресс-службе "миндоходов ДНР".

"Сегодня был подорван автомобиль министра (Александра Тимофеева, прозвище Ташкент. - Ред.). Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем, - сказала собеседница агентства. - С министром только что разговаривала, он жив здоров".

Однако, по информации СМИ, Ташкент (который метил на место главаря "ДНР" Александра Захарченко) находится в тяжелом состоянии.


В оккупированном Донецке взорвали машину министра доходов и сборов ДНР 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пьяный "министр МЧС "ДНР" Кострубицкий в оккупированном Донецке пытался "отжать" катер, который россиянин привез из Уренгоя, - пропагандист Долгов. ВИДЕО
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Ничего, в следующий раз покатается в лифте по городу.
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Догадываюсь, какого цвета шлепанцы найдут рядом.
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Угадали с первого раза! Я потрясен!

Небось, и чьи визитки найдут угадаете меньше, чем из трех раз?
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в полку, соблюдающих режим перемирия, прибыло
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К сожалению, разбил бивак по дороге и еще не доприбыл.
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А что это за реклама в Юзовке? Сузуки... Фиат...
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Вряд ли. Они даже на войну не явились с РФ и Беларусью, хоть те и понесли утраты.
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Взрыв в Донецке: "Ташкент" в критическом состоянии



"Министр доходов и сборов" группировки "ДНР" пострадал в результате взрывов в центре оккупированного Донецка. На данный момент он находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщают российские пропагандистские информресурсы, передает "Трибун".
В частности издание "РИА Новости" пишет, что на данный момент Тимофеев находится в критическом состоянии.
Напомним, ранее появилась информация о том, что "Ташкент" метит на место главаря "ДНР". В частности об этом писал основатель НВФ "Восток" Александр Ходаковский...ще не здохло додихае
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Жив и здоров это закопанный земле? Я читал что он в тяжелом состоянии. Ну и х0й с ним...
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Щось Зорян зі Шкіряком дали маху, чи це спеціально зроблено щоб помучився трохи і в лікарні здох?
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Так машина взорвана или сам ублюдок в ней?
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ну значит, скоро в киеве кто то полетает...
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Громко звучит да новость ниочем. Просто замочили очередного обдроченца. Завтра под магазином найдут нового алкаша и поставят якобы министром.
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Русафобия!Эта же агалтелая русафобия! Низабудемнипрастим! Дедываивали!
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Надо с пониманием относиться - на кого то ведь надо списать
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Да нах. он нам нужен...
Говорят что он хотел купить место Захарченко,
а тому кто то настучал...

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Да и х..й с ним, похоже на очередной передел власти захаром.
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Кому, как не "министру доходов и сборов", знать, кто и как финансировал дыныру. И сколько куда тратилось, и куда всё подевалось... С таким "багажом знаний" долго не живут. Хуйло подтирает за собой...
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машина не лифт и не шмель, а в целом кто это, я конечно стараюсь развиватся но зачем вы мне засрали мозг, теперь я знаю что в днр есть министры
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А также, вы обратили внимание, что у таких министров- Группа Риска повыше, чем в ЕС, например.
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Да, в Киеве, Одессе, Днепре и др. украинских городах, к сожалению, взрывают чаще. И не так бестолково...
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петро може тільки попереджувальний постріл зі свого організма зробить.
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Так что же это; минсдох не сдох. Не порядок в стране лугандонии.
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Жив-здоров в критическом, сцуко, состоянии, вот же ,млять, формулировочка! Прямо мастера, мать их, художественного слова!( С министром только что разговаривала, он жив здоров".Источник:https://censor.net.ua/n456523),( На данный момент он находится в тяжелом состоянии.)
Об этом сообщают российские пропагандистские информресурсы, передает "Трибун".
"ташкент", не томи, быстренько перестань подавать признаки жизни, там тебя уже давно заждались твои дружки ,посанчики-опущенцы :мобилкин , лифтёр и ХЗ кто ещё. Гоу-гоу, цигель-цигель!
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Новости Донецкой Народной Республики » Новости » В Донецке совершили покушение на министра доходов и сборов ДНР

В Донецке совершили покушение на министра доходов и сборов ДНР

23 сентябрь 2017 10:38
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Было два взрыва, совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Тимофеева. Он в критическом состоянии
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Очередной Народный Герой Дебилороссии готовится к Богу на суд .
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А откуда в Донецке такие машины? Это с русского сайта с информацией о взрыве, думают они там на наши просто надписи прифотошопили. Или я не прав? Тогда вопрос остается.

В оккупированном Донецке взорвали машину "министра доходов и сборов ДНР" - Цензор.НЕТ 9010
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Не было у МВД в 2013 таких машин. Это новенькая, еще блестит.
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Так это ж наша территория, просто оккупирована немножко. Что не есть поводом не поставлять туда машинки.
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были уже в 2014 такие незнаб откуда но были ....иак в автосалонах донецка было всего полно на выбор хоть бентли хоть майбахи
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В оккупированном Донецке взорвали машину "министра доходов и сборов ДНР" - Цензор.НЕТ 8035Асобый путь всех подхуйлятников и ведет он под откос
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Как то пох что там происходит. Вот плотницкий всех своих конкурентов подорвал или замочил от этого суть "лнр" не изменилась, в "днр" тоже свои разборки видимо.
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А кто фото Зоряна со Шкиряком вывешивает? Пора уже.
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был тут у нас такой,урри, ну, мы его на бочку с порохом посадили и думаем,пущай полетает
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Банальные вбросы и симуляции мне так каж. Или местные разборки а так нах этот чел нужен на эго место очередь из таких же.
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Почему местные -- я вчера сказал на форуме что ДРГ Украины плохо работают в Донецке , беру свои слова обратно . Предатели Украины в Донецке должны не спать -- они постоянно должны думать когда их взорвут . А как они хотели Иуды жить в украинском Донецке ?
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Прикольно, братва которая раньше банальным рэкетом занималась назвалась Министерством доходов и сборов!
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зорян і шкиряк вже в дорозі,не встигли ,жаль
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ИСТОЧНИКИ: ДЛЯ ВЗОРВАННОГО «МИНИСТРА ДНР» ТИМОФЕЕВА ЖДУТ ВРАЧЕЙ ИЗ РОСТОВА
Министр «доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают источники «Новостей Донбасса» в группировке «ДНР».

По их информации, для оказания помощи Тимофееву вызваны врачи из российского Ростова-на-Дону. Отмечается, что состояние здоровья «министра» не позволяет доставить его в Россию.

В то же время в «Минидоходов ДНР» сообщили, что Тимофеев «жив здоров».

«С министром только что разговаривала, он жив здоров», - заявили в пресс-службе, передает ДАН.Жив здоров ----- но довести в Ростов не завонявшимся боятся !!! Все понятно теперь .
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машину жалко,пригодилась бы нашим когда зайдут...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированном Донецке взорвали машину "министра доходов и сборов ДНР"
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