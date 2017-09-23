 В оккупированном Донецке взорвали машину "министра доходов и сборов ДНР"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информагенству сепаратистов "ДАН" сообщили в пресс-службе "миндоходов ДНР".
"Сегодня был подорван автомобиль министра (Александра Тимофеева, прозвище Ташкент. - Ред.). Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем, - сказала собеседница агентства. - С министром только что разговаривала, он жив здоров".
Однако, по информации СМИ, Ташкент (который метил на место главаря "ДНР" Александра Захарченко) находится в тяжелом состоянии.
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Небось, и чьи визитки найдут угадаете меньше, чем из трех раз?
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"Министр доходов и сборов" группировки "ДНР" пострадал в результате взрывов в центре оккупированного Донецка. На данный момент он находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщают российские пропагандистские информресурсы, передает "Трибун".
В частности издание "РИА Новости" пишет, что на данный момент Тимофеев находится в критическом состоянии.
Напомним, ранее появилась информация о том, что "Ташкент" метит на место главаря "ДНР". В частности об этом писал основатель НВФ "Восток" Александр Ходаковский...ще не здохло додихае
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Говорят что он хотел купить место Захарченко,
а тому кто то настучал...
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Об этом сообщают российские пропагандистские информресурсы, передает "Трибун".
"ташкент", не томи, быстренько перестань подавать признаки жизни, там тебя уже давно заждались твои дружки ,посанчики-опущенцы :мобилкин , лифтёр и ХЗ кто ещё. Гоу-гоу, цигель-цигель!
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В Донецке совершили покушение на министра доходов и сборов ДНР
23 сентябрь 2017 10:38
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Слава Бандере!
Хунта рулит!
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Министр «доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают источники «Новостей Донбасса» в группировке «ДНР».
По их информации, для оказания помощи Тимофееву вызваны врачи из российского Ростова-на-Дону. Отмечается, что состояние здоровья «министра» не позволяет доставить его в Россию.
В то же время в «Минидоходов ДНР» сообщили, что Тимофеев «жив здоров».
«С министром только что разговаривала, он жив здоров», - заявили в пресс-службе, передает ДАН.Жив здоров ----- но довести в Ростов не завонявшимся боятся !!! Все понятно теперь .
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