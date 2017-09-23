 Погибшие в Греции украинцы - жители Ривненской области, - консул

Эту информацию подтвердил "Громадскому радио" глава консульства Украины в Солониках Александр Воронин, сообщает Цензор.НЕТ.
Консул сообщил, что погибшие - жители Ривненской области. По его словам, установлена связь с сыном погибших, начата процедура репатриации их тел в Украину.
Напомним, вчера в Греции в авиакатастрофе погибли двое граждан Украины. Частный самолет вылетел из аэропорта города Александруполис и направлялся в Румынию.
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Для информации - получить лицензию 4600 евро и три месяца обучения. У меня такая
Дает возможность летать по всей Европе
Аренда одномоторного самолета 55-150 евро в час
Это иногда дешевле чем покататься на лыжах в Карпатах
И еще раз - заткнись, люди погибли
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