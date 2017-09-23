 Погибшие в Греции украинцы - жители Ривненской области, - консул

Эту информацию подтвердил "Громадскому радио" глава консульства Украины в Солониках Александр Воронин, сообщает Цензор.НЕТ





Консул сообщил, что погибшие - жители Ривненской области. По его словам, установлена связь с сыном погибших, начата процедура репатриации их тел в Украину.



