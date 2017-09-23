 Двое украинцев погибли при крушении самолета в Греции, - СМИ

Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей, информирует Цензор.НЕТ.
Известно, что одномоторный самолет, который вылетел из аэропорта города Александруполис и направлялся в Румынию, потерпел крушение в регионе Родопи на севере страны.
В региональном оперативном центре Восточной Македонии и Фракии сообщили, что "украинцев обнаружили в фюзеляже самолета в ущелье и сейчас спасатели пытаются извлечь тела".
Причины крушения на данный момент неизвестны.
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