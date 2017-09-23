EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия, За рубежом
  1663  7
Все про:Греция (490) катастрофа (457) самолет (2260) смерть (5289)

 Двое украинцев погибли при крушении самолета в Греции, - СМИ

самолет

Два человека, по предварительной информации - граждане Украины, погибли при падении самолета в Греции.

Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Пилот самолета, упавшего в Харьковской области, скончался в реанимации, - пресс-служба ХГС

Известно, что одномоторный самолет, который вылетел из аэропорта города Александруполис и направлялся в Румынию, потерпел крушение в регионе Родопи на севере страны.

В региональном оперативном центре Восточной Македонии и Фракии сообщили, что "украинцев обнаружили в фюзеляже самолета в ущелье и сейчас спасатели пытаются извлечь тела".

Причины крушения на данный момент неизвестны.

Смотрите также: Землетрясение в Мексике: 248 человек погибли, 3,5 млн остались без электроснабжения, введен режим ЧП
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
путен мстит за мистрали
 показать весь комментарий
Ответить
 
умереть в греции и в украине. есть разница. пусть радуются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинцев погибли при крушении самолета в Греции, - СМИ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти