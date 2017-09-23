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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3090) Донбасс (16161) гуманитарная помощь (789)

 На оккупированную территорию Донбасса въехали 7 грузовиков с гумпомощью от международных организаций, - Госпогранслужба

гпсу

Миссия Международного Комитета Красного Креста и одна из гуманитарных религиозных организаций направили на оккупированную российско-террористическими войсками территорию Донецкой области почти 40 тонн гигиенических и продуктовых наборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, накануне через КПВВ "Новотроицкое" в направлении неконтролируемой территории последовало 7 грузовых автомобилей с гуманитарными грузами.

"Транспортные средства перевозили почти 40 тонн гигиенических и продуктовых наборов. Груз был направлен от миссии Международного комитета "Красный Крест" и одной из гуманитарных религиозных организаций", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест направил в Донецкую область 190 тонн гумпомощи
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Захарке на цигарки . Об этой гуманитарке большинство "кормильцев" даже не узнают
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Царькам и опричникам привезли матпомощь! До рабов она не дойдет.
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я присутствовала один раз на расфасовке такой гумпомощи. Обычно ее спонсируют богатые предприниматели и фирмы. Не думаю, что именно людям нуждающимся она попадет, судя по наборам ее отберут орки, а это не что инное как спонсиование войны.
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О абдрочинцы с курощипом обрадуюються,а быдлу местному одни кульки остануться.
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И какой же религиозной организацией????
Граждане Украины хотели бы иметь подробную Инфу - какая организация шлёт туда гуманитарку, кто её учредитель и источники прихода средств. Без этой инфы считаю информацию - оскоплённой.
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тоже интересно. Знаю, Щвейцария этим балуется. А вот кто-кто конкретно.....
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"НАША РЯБА" переправляет в Крым в своих фурах продукцию [Керченская переправа. Порт Кавказ (территория РФ)]: Посмотри! http://ua24ua.net/kerchenskaya_pereprava_port_kavkaz_territoriya_rf/
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І трішки гумору в стрічку )
Сидить москальський снайпер та виманює наших криками "Бандеры кому сала?"
Сидить наш кулеметник, дивиться, що хлопців поранено...
Як крикне "Кацапня! Кому горілки?" Підривається, косить мордорів зі словами: "Та на вас бл№дєй патронів не хватить!!!"

На оккупированную территорию Донбасса въехали 7 грузовиков с гумпомощью от международных организаций, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3610
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"международные организации" - это Чечня, Обхезия, Южная Осетрия, Приднестровье, Науру и Российская Педерация.
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так можно лугандону жить и воевать. ЖКХ копеечные да еще их кормят/поят все, кому не лень, не только гудок. Украина пенсии платит, а тут еще и европейские доброхоты подпитывают эту раковую опухоль.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа оккупированную территорию Донбасса въехали 7 грузовиков с гумпомощью от международных организаций, - Госпогранслужба
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