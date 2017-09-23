 На оккупированную территорию Донбасса въехали 7 грузовиков с гумпомощью от международных организаций, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы Украины.
Как отмечается, накануне через КПВВ "Новотроицкое" в направлении неконтролируемой территории последовало 7 грузовых автомобилей с гуманитарными грузами.
"Транспортные средства перевозили почти 40 тонн гигиенических и продуктовых наборов. Груз был направлен от миссии Международного комитета "Красный Крест" и одной из гуманитарных религиозных организаций", - сказано в сообщении.
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Граждане Украины хотели бы иметь подробную Инфу - какая организация шлёт туда гуманитарку, кто её учредитель и источники прихода средств. Без этой инфы считаю информацию - оскоплённой.
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Сидить москальський снайпер та виманює наших криками "Бандеры кому сала?"
Сидить наш кулеметник, дивиться, що хлопців поранено...
Як крикне "Кацапня! Кому горілки?" Підривається, косить мордорів зі словами: "Та на вас бл№дєй патронів не хватить!!!"
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