 Миротворцы ООН сделают возможным проведение местных выборов на Донбассе, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA заявил Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
По его словам, проведение выборов невозможно, пока Украина не получит необходимого доступа к территории.
"Это одна из причин торможения Минского процесса: с одной стороны, существует договоренность провести выборы, с другой - при нынешних условиях их проведение нереально. Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится инструмент безопасности, средство физического контроля территории. При таких условиях, при условиях эффективного международного мониторинга, организация местных выборов возможна", - указал дипломат.
По словам спецпредставителя, для проведения выборов необходимо решить ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса: четко определить, кто имеет право проголосовать, как вернуть внутренне перемещенных лиц и дать им возможность участвовать в выборах.
"И, наверное, это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосование, это должна быть серия выборов", - допустил Волкер.
По мнению дипломата, помощь миротворцев в обеспечении безопасности позволит рассчитывать на то, что российские войска уйдут с Донбасса.
"Следовательно, появятся пространство и время для осуществления необходимых политических шагов. А это, в свою очередь, позволит добраться до конца Минских соглашений", - подчеркнул он.
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Точно, но чем позже, тем лучше.
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номерная, ты специально дурой прикидываешься что не пишеш "кацапы" или "россияне"?
эти "русские"?
или эти "русские"?
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вторгся в Римскую республику, Римский сенат объявил слово "мир" вне
закона. Всякий, кто призывал к миру с оккупантом, объявлялся предателем и
врагом римского народа.
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Серия выборов это как???
Проголосовали не в "тему"... выборы по новой...
Посчитали не так... по новой...
Мля это ж как закон о "выборах" нужно прописать что бы все срослось????
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"худой мир", который якобы лучше "доброй ссоры", за который
ратуют путинско-порошенковские холуи, ведет либо к рабству, либо к гибели тех,
кто на такой "мир" соглашается...
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Первый «мирный план» кандидата в президенты Украины Порошенко позволил ему, цинично обманув 54% избирателей, стать президентом в первом туре.
Второй «мирный план» - т.н. Минские договоренности - позволил ему три года морочить голову украинскому народу и наживаться на войне.
Третий «мирный план» Порошенко - миротворцы ООН на Донбассе - призван посеять ложные надежды у избирателей и помочь ему избраться президентом Украины на второй срок.
Разговоры о миротворческой миссии ООН будут тянуться до выборов 2019 года в надежде, что народ не разберется, что это не мир, а замораживание конфликта на десятилетия, и проголосует за Порошенко.
Миротворческая миссия ООН на Донбассе на самом деле выгодна только лично Порошенко.
Он откровенно не справился с обязанностями Верховного главнокомандующего и мечтает на весь срок своего пребывания у власти переложить проблему на ООН.
Это позволит ему царствовать, не отвлекаясь от дележа украинской земли и собственности.
Такими печальными соображениями только что поделился в Фейсбуке экс-нардеп Андрей Сенченко.
Увы, он абсолютно прав. Все три «мирные плана Порошенко» - фейковые. Как и многое другое, что он говорит и делает…
Напомню, два дня назад Андрей Сенченко заявил, что Порошенко ради личной наживы целенаправленно уничтожает Украину. Это тоже справедливая оценка…
https://goo.gl/LURfmZ
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"Минские соглашения", о которых продолжаются заклинания, - это что?
Изменения Конституции Украины в угоду
сепаратистам?
Проведение особых выборов на Донбассе?
Предоставление Донбассу "особого
статуса"?
Амнистия и приглашение во власть террористов?...
Что?...
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а если шойгу подкомить и постричь под ына - различит кто?
аленей не давать - там рефлекс.....
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Еще один истинный строитель "русского мира"...
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"проблемы Крыма", нет "проблемы Донбасса". Есть
аннексия территории Украины соседним государством и его агрессия под прикрытием
местных уголовников...Решение,
на которое может соглашаться действительно украинское руководство, - полное и
безоговорочное восстановление суверенитета Украины на всей международно-признанной
ее территории...Только
это...
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С кем соглашаться, если никто этого не предлагает?
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Даже не сомневайтесь!!!
А сейчас: все казламордые и их пособники - за поребрик, наш контроль над границей, механизм выплаты репераций хуйлом, закон о поражении в правах на всей территории, что была оккупированной...
А потом уже и выборы не за горами...как же ж без них!?
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