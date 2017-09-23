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 Политика Украины
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 Миротворцы ООН сделают возможным проведение местных выборов на Донбассе, - Волкер

волкер

Введение на Донбасс миротворческой миссии Организации Объединенных Наций позволит обеспечить условия для проведения на оккупированных Россией территориях местных выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA заявил Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, проведение выборов невозможно, пока Украина не получит необходимого доступа к территории.

"Это одна из причин торможения Минского процесса: с одной стороны, существует договоренность провести выборы, с другой - при нынешних условиях их проведение нереально. Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится инструмент безопасности, средство физического контроля территории. При таких условиях, при условиях эффективного международного мониторинга, организация местных выборов возможна", - указал дипломат.

По словам спецпредставителя, для проведения выборов необходимо решить ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса: четко определить, кто имеет право проголосовать, как вернуть внутренне перемещенных лиц и дать им возможность участвовать в выборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп готов занять сильную позицию по отношению к РФ, - Волкер

"И, наверное, это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосование, это должна быть серия выборов", - допустил Волкер.

По мнению дипломата, помощь миротворцев в обеспечении безопасности позволит рассчитывать на то, что российские войска уйдут с Донбасса.

"Следовательно, появятся пространство и время для осуществления необходимых политических шагов. А это, в свою очередь, позволит добраться до конца Минских соглашений", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жебривский: Донецкий областной совет нужно избирать после деоккупации всей территории


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Видимо Порошенко укусил Волкера, и теперь тот гонит тот же бред про Минск,выборы и миротворцев.
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А что он не так сказал? По моему всё логично!
Или Ваш комментарий основан только на заголовке статьи?
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Что логично? Оказывается, нам не мир нужен и убрать какцапов со страны, а выборы, чтобы это дерьмо даунбаское легализовать и оно в том числе в ВР сидело, и без того напичканой придурками и коррупционерами.
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Право на участие выбора есть у ВСЕХ граждан Украины. Рано или поздно выборы по украинскому законодательситву должны пройти и на этой территории.
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"По мнению дипломата, помощь миротворцев в обеспечении безопасности позволит рассчитывать на то, что российские войска уйдут с Донбасса" - вот когда российские войска уйдут с Донбасса, тогда и можно будет поговорить. Для начала только ПОГОВОРИТЬ. И не о выборах, а о том, как вымести поганой метлой всю вату к чертям собачим.
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Кто будет голосовать? Кто референдумы проводил? Пошел ты нахуй пидорас ольгинско-шоколадный.
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Проблема решается просто - путем лишения прав на участие в выборах всех, кто воевал/прислуживал/агитировал на стороне кацапляндии. Все проще пареной репы. А тогда и выборы можно провести. Лет через 20.
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"Рано или поздно..."
Точно, но чем позже, тем лучше.
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Ключевое слово - ГРАЖДАН.Можно ли назвать людей гражданами Украины,если они:1.Ненавидят само слово Украина,украинский язык,украинский флаг.2.Призвали на землю Украины армию соседнего государства , поддерживают ее и помогают ей(прямо или косвенно)убивать украинских солдат.3.Открыто,на так называемом "референдуме" заявили,что они граждане "днр",а не Украины,и т.д. и т.п.?
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Ну, и кого эти бибизяны выберут? А потом это будет "власть", с которой нужно будет говорить.........хотя соевый офшорник и с орками лугандонскими и сейчас "говорит"!
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это должна быть громадная работа по возвращению людей к украинскому мышлению, восприятию Украины как Отчизны и пониманию ответственности за ее мир и стабильность. Только все же сначала русские должны уйти и граница закрыться.
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какие нахер "русские"?
номерная, ты специально дурой прикидываешься что не пишеш "кацапы" или "россияне"?
эти "русские"?
Миротворцы ООН сделают возможным проведение местных выборов на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 1856

или эти "русские"?

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Когда Ганнибал
вторгся в Римскую республику, Римский сенат объявил слово "мир" вне
закона. Всякий, кто призывал к миру с оккупантом, объявлялся предателем и
врагом римского народа.
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два года бессмысленных обстрелов Донецка хероями повлияют на результаты выборов! шучу, не будут они участвовать в выборах
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"И, наверное, это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосование, это должна быть серия выборов"....

Серия выборов это как???
Проголосовали не в "тему"... выборы по новой...
Посчитали не так... по новой...
Мля это ж как закон о "выборах" нужно прописать что бы все срослось????
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Какие выборы? Там разминирование на десяток лет. И не только территории, а и мозги местной вате. А там и десятка лет мало.
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Тобто питання взяття кордону під контроль вже нікого на Заході не цікавить. "миротворці" потрібні щоб безпечно провести вибори та інтегрувати сепаратистів у українську владу. Злодій та брехун порошенко про це домовився під час своїх поїздок?
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Без амнистии никакой миротворческой миссии не будет. Украина должна пойти на уступки или всё так и будет продолжаться. Тут даже Вангой быть не надо.
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Твои предложения? Нападать на сепаров, положа при этом тысячи жизней украинских солдат? Я с хреном в жопе посмотрю, что из этого выйдет.
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Самое забавное- сразу после подписания этого Минска-2, вот тут, на Цензоре, были нормальные комментарии, о том- что этот сраный Минск-2 невыполним! Прошло более 2-х лет... Что мы видим? А то, что он реально не выполним. И вот тогда, все, находящиеся в тупике, начали разрабатывать эту хрень, с миротворцами... Опять же, прекрасно понимая- эта миссия невыполнима! Но, мы тут ещё покомментируем. На годик- хватит.
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Ну так для этого и затевается этот балаган: ввести миротворцев, бытренько провести выборы в лугандоне якобы под контролем ОБСЕ миротворцы якобы обеспечивают безопасность, ордынцы снимают камуфляж и переодеваются во фраки и требуют особого статуса от Украины и амнистии согласно минским соглашениям. Как только выборы проведут такие страны как Германия начнут снимать с рашки санкции постепенно о чём говорил Габриэль.
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Да, и это большая опасность. Могу также представить что за срань выберет местная вата. Как будто и без них срани в Раде мало.
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Ключевое слово здесь ЕСЛИ. Учитывая беззубость ООН, то ЕСЛИ еще под огромным знаком вопроса.
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Ніяких виборів до того часу,поки педерація не забереться к ..беніной матері з території України.
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Англия, после захвата Фолклендских островов, только через тридцать лет провела там выборы.
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Так называемый
"худой мир", который якобы лучше "доброй ссоры", за который
ратуют путинско-порошенковские холуи, ведет либо к рабству, либо к гибели тех,
кто на такой "мир" соглашается...
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Чекаємо того момента як ордло з успіхом стане автономією в складі України.а плотва з захєром будуть сидіти у ВР
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ТРИ МИРНЫХ ПЛАНА ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО

Первый «мирный план» кандидата в президенты Украины Порошенко позволил ему, цинично обманув 54% избирателей, стать президентом в первом туре.
Второй «мирный план» - т.н. Минские договоренности - позволил ему три года морочить голову украинскому народу и наживаться на войне.
Третий «мирный план» Порошенко - миротворцы ООН на Донбассе - призван посеять ложные надежды у избирателей и помочь ему избраться президентом Украины на второй срок.
Разговоры о миротворческой миссии ООН будут тянуться до выборов 2019 года в надежде, что народ не разберется, что это не мир, а замораживание конфликта на десятилетия, и проголосует за Порошенко.
Миротворческая миссия ООН на Донбассе на самом деле выгодна только лично Порошенко.
Он откровенно не справился с обязанностями Верховного главнокомандующего и мечтает на весь срок своего пребывания у власти переложить проблему на ООН.
Это позволит ему царствовать, не отвлекаясь от дележа украинской земли и собственности.
Такими печальными соображениями только что поделился в Фейсбуке экс-нардеп Андрей Сенченко.
Увы, он абсолютно прав. Все три «мирные плана Порошенко» - фейковые. Как и многое другое, что он говорит и делает…
Напомню, два дня назад Андрей Сенченко заявил, что Порошенко ради личной наживы целенаправленно уничтожает Украину. Это тоже справедливая оценка…
https://goo.gl/LURfmZ
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так вот для чего запели про миротворцев..
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"Минские соглашения", о которых продолжаются заклинания, - это что?
Изменения Конституции Украины в угоду
сепаратистам?
Проведение особых выборов на Донбассе?
Предоставление Донбассу "особого
статуса"?
Амнистия и приглашение во власть террористов?...

Что?...
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Волкер отравился хуйло-рошеновским шоколадом. Печально...
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Вони вже проводили вибори в своїй Лугандонії. Нехай там проводять що хочуть по своїм лугандонським панятіям, але до нас лугандонці відношення не мають.
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Х...ло выведет свои фашисткие ainzac подраздиления ну а потом выборы
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Я прям представила, как какой-нибудь кандидат с украинской партии едет туда и проводит предвыборные митинги.
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Какие могут в ближайшее время быть выборы?? Кого эти оставшиеся даунбасские рабы могут навыбирать? Им кнут нужен и военная администрация на года! Вякнул чтото про рузькемирхуйловведи - получи тут же дрыном по хребту! Рабы разве доллжны что то или кого то выбирать?
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ассамблея-говорильня закончилась уже? Где прочитать про приверженность и декларации?
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интересно,
а если шойгу подкомить и постричь под ына - различит кто?

аленей не давать - там рефлекс.....
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"серия выборов" Волкер немекает на досрочные призидентские и парламентские? Теоретически Порох может расчитывать на ватные голоса плюс мертвые души, но это Пэте не поможет!
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Так само колись думали, що і овочу це не допоможе, поки охіндовскій у ЦВК, брехливий, злодій порошенко буде президентом.
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а вот под какой расклад отпускают сепаров, типо штепы, потом отпустят ефремова, другие просто бегают на свободе и ждут, пока их выберут уставшие от злочинной влады те же дебилы на оккупированных территориях, а переселенцы как были лишены избирательного права, так и остались...
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А в Донецке кажись- уже началась предвыборная компания... С фейрверком. Какого-то министра ихнего- тавой. Кликуха- "Ташкент"...
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Кликуха- "Ташкент"...

Еще один истинный строитель "русского мира"...
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Вот это номер. Так кремлядь всех купит и проведет выборы для себя. Точно хотят слить территорию под голубыми касками и миротворческим путем.
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с одним условием, что миротворцы должны быть по всей захваченой территории! И после выборов передать ее нашей армии. Крым не исключение!!!
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Нет
"проблемы Крыма", нет "проблемы Донбасса". Есть
аннексия территории Украины соседним государством и его агрессия под прикрытием
местных уголовников...Решение,
на которое может соглашаться действительно украинское руководство, - полное и
безоговорочное восстановление суверенитета Украины на всей международно-признанной
ее территории...Только
это...
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"...на которое может соглашаться действительно украинское руководство"

С кем соглашаться, если никто этого не предлагает?
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Конечно-конечно! Лет через 10 мы там проведем выборы!
Даже не сомневайтесь!!!
А сейчас: все казламордые и их пособники - за поребрик, наш контроль над границей, механизм выплаты репераций хуйлом, закон о поражении в правах на всей территории, что была оккупированной...
А потом уже и выборы не за горами...как же ж без них!?
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Надо бы побольше рассказывать жителям лугандонии о зверствах "хунты", концлагерях для них. Пусть УЖЕ бегут в россию.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиротворцы ООН сделают возможным проведение местных выборов на Донбассе, - Волкер
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