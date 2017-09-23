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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1002) консульство (364) Порошенко (13905)

 Порошенко: В канадском Эдмонтоне, где проживают 330 тыс. украинцев, откроется новое генконсульство

канада трюдо

Президент Петр Порошенко договорился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо об открытии в Эдмонтоне генерального консульства Украины.

Об этом он сказал на совместном с Трюдо брифинге в Торонто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

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"Мы также обсудили дальнейшее усиление наших контактов в плане дипломатии. В частности, мы договорились открыть генеральное консульство в Эдмонтоне", - сказал он.

Порошенко добавил, что там проживает 330 тыс. украинцев.

Кроме того, он сообщил, что Украина готова работать с Канадой по вопросу введения безвизового режима.

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повезло людям, не участвуют в сейчашней вакханалии!
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"сейчашней"
Це на якому нарєчії написано? Бггг.
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украинцы открывают, кацапов просют на выход. 2 мира, 2 образа жизни-одна за Свободу, другая-за ботокс.
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Спасибо Канаде.Благодаря Украинцам эта страна нам помогает.Еще раз Огромное спасибо.Украина держится.Порох не наш уже президент.Ему Украина дала шанс,но это променяло Украину на бабки.Поддерживайте нас.После Майдана и войны с парашей,даже это убожество не сломает нас
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Как много новостей о визите в Канаду и как мало из США о визите одного и того же президента.
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Ты вообще в курсе ,что в США не визит был? В ООН люди собирались. А теперь открой КАНАДСКИЕ сайты и ЧИТАЙ. Там ПОЛНО инфы о визите НАШЕГО президента. Ты вообще английский понимаешь ,и ли только одно слово AVON можешь латиницей прочитать?
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Пригадую вибори Президента України.Як моя сусідка мене переконувала,що засновнник "ПР" п.порошенко найкращий кандитат на посаду президента,говорячі:Він українській, українець,якій дав всім людям роботу - він дуже багатий і красти не буде.Але вже через 8 місяців таж сама сусідка говорила:А щоб його розірвало,брехуна,ненажеру,все йому мало і тількі вчора вона прогодилась зі мною в тому,що *ригі бувшими небувають*....
Порошенко: В канадском Эдмонтоне, где проживают 330 тыс. украинцев, откроется новое генконсульство - Цензор.НЕТ 9107
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На территории Украины проживает 30 миллионов украинцев, можно им тоже что то открыть кроме ларьков Рошен.
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Форумчане , прошу обратить внимание на сектантку из секты зрады Tatyana Pomolova. Она прибегает к НКВДшным методам строчить доносы на оппонентов. Поменьше отвечайте этому лайну. Иначе будете забанены.
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Гы-гы-гы! А шо, строчить НКВДшные доносы разрешается только сектантам из секты лизунов шоколадной дупы?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: В канадском Эдмонтоне, где проживают 330 тыс. украинцев, откроется новое генконсульство
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