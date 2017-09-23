 Порошенко: В канадском Эдмонтоне, где проживают 330 тыс. украинцев, откроется новое генконсульство

Об этом он сказал на совместном с Трюдо брифинге в Торонто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
"Мы также обсудили дальнейшее усиление наших контактов в плане дипломатии. В частности, мы договорились открыть генеральное консульство в Эдмонтоне", - сказал он.
Порошенко добавил, что там проживает 330 тыс. украинцев.
Кроме того, он сообщил, что Украина готова работать с Канадой по вопросу введения безвизового режима.
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Це на якому нарєчії написано? Бггг.
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