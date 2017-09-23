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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (453) образование (1650) ООН (2280) язык (3535)

 Венгрия просит ООН провести расследование из-за украинского закона об образовании

сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к верховному комиссару ООН по правам человека провести расследование из-за украинского закона об образовании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Укринформ", об этом он сказал с трибуны генассамблеи ООН.

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"Этот закон гораздо больше сокращает права (на использование языка меньшинств - ред.), запрещает детям до 10 лет получать образование на родном языке", - заявил Сийярто.

По словам венгерского министра, закон "нарушает конвенцию ООН и международные нормы" и способен создать опасный прецедент, если ООН будет хранить молчание.

"Мы настойчиво призываем высокого комиссара ООН по правам человека начать расследование в связи с принятым законом в Украине и использовать все средства для прекращения нарушений прав меньшинств этим новым законом", - подчеркнул Сийярто.

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Напоминаем, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования.

В частности, закон предусматривает переходный период для детей, поступивших на обучение до 1 сентября 2018. С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.

С 5 класса дети национальных меньшинств начнут обучаться на государственном языке, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинств относится к языкам Европейского Союза, также возможно преподавание на нем одной или нескольких дисциплин.

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Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятия этого закона.
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запрещает детям до 10 лет получать образование на родном языке", -, пишет.
Источник: https://censor.net.ua/n456514

Ну вот нафига так гнать ?!
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Интересно послушать, что Петер Сийярто может сказать об обучении в Венгрии на украинском языке.
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Не, это можно, но только частным образом и за свой счет, а не за счет мадьярского бюджета.
А тут соседушки почему-то считают, что украинский бюджет должен готовить будущих мадьярских и прочих граждан.
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А если россия захочет открыть и финансировать свои школы в Украине? Тоже разрешишь?
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Конечно, только баш на баш, украинская школа в РФ на русскую школу в Украине.
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Украина будет финансировать такие школы? За чей счет?
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как говорят у нас в индии петухи кукарекают утром.
поди поспорь...
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Пора подымать вопрос об исключении Венгрии из ЕС в связи с отсутствием украинских школ в стране и ущемлением меньшинств.
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При вступлении в ЕС Венгрия в том числе будет решать, принимать или нет.
Проголосуют "против" и тю-тю.
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як то "що тю-тю"? піде вчити угорську мову, як рузький нацмен
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За
"реформу" образования взялись безграмотные, но жадные люди...Угадайте
результат...
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В части украинскоой мовы в сфере образования эти "безграмотные, но жадные" совершенно правы. Не ндравицца - на историческую родину! Хотя где она у тех мадьяров - за Уралом в Ханты-мансийском округе педерации?
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Северная Буковина была захвачена сталинской военщиной у Румынии в 1945 году.
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Венгрия просит ООН провести расследование ...

А ввести гуманитарных миротворцев еще не требует?
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Та они уже там, и неплохо финансируют всяких йййобббиков.
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уебаны, вот уж повезло так повезло москали и цигане окружили, хоть поляки есть и те полугандоны, венгры они такие у румын хоть дракула есть а у них только беженцы из ресурсов, я уже и забыл что такая страна есть спасибо что напомнили
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И кому это надо,так подставить Украину?
У нас уже все проблемы решены?
Сколько же предателей на снабжении у кремля,а СБУ ловит пьяного землекопа...
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С Россией война...
С Польшей перессоримся из-за истории..
С Румынией, Венгрией, Болгарией... из-за дурацкого закона...
Зато всем кукиш скрутим...
Хіба розум є?...
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Иди стелись под всех, чтобы никого не обидеть, провокатор.
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Не було б війни, якби на цих територіях була українська мова. А так дозволили на своїй землі хазяйнувати русні, насаджувати свою мову, свої міфи вплоть до тотальної ненависті до самої України - от і отримуйте. Ви ж дозволяли русні це робити, шоб вона не образилась, вижебратьйа, да? Мало?
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От государства
(чиновников) не могут и не должны исходить какие-либо запреты на использование
в образовании любого языка...
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Используй, кацап! Но за свой счет не в государственных школах и не в государственных офисах.
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Так россии только это и надо, что бы разрешили. Представляешь какая там будет пропаганда?
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ну естественно что будет все протестовать - приняли ослабленный закон, вот и получаите, кстати, да есть где возрозить и кремлины уж точно будет подстрикать на протесты. А если не шли б на поводу рыгам и не приняли смячение, то не каких протестов.
В школьной прграмме с первого класа обучение только на государственном языке (изключение на територии Крыма в автономии Крымских татар - там татарскйи + государственный) и языки нацменьшивств, так называемые воскресные школы, где вся учёба на языке нацменьшинств и за счёт родителей - вот и крикунам можно спросить, да вы что, вы не поддэрживаите своии школы нацменьшивст.
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именно так и есть в Европе, только частные школы с кармана родителей. Интересно а сами то венгры в Украине, что говорят, а то только министры из за границы......
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лаврушку наслушались? он как-то шедеврально сказал (не дословно)
Украина совсем обнаглела - собралась украинизировать Украину!!!
понимаете откуда рожки торчат у Министр иностранных дел Венгрии или по чьим шпаргалка вещает?
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"Убили невенгров, сука, замочили"... Да пусть попыхают. У них выборы на носу. Должны же они на чем-то пиариться? Тем более, что закон любую проверку пройдет без проблем, так как знание госязыка обязательно для любой страны мира и только в Украине было возможным этот язык не изучать совсем или как факультативный. Просто "нихрена себе, сказал я себе", как это мило!!!
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Та йобіки ніколи й не були нашими друзями. Якщо іноді вимушено й підтримували Україну, то лише через тиск ЄС.
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я не знаю, когда он обратился, но одна инфа перечеркивает другую, не успеваешь за хронологией смотреть. Ведь было уже здесь, что вопросы обсудились и решились.
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ООН, терміново розслідуйте, чого це угорці до 10 років не мають можливості вивчати українську мову? Це ж злочин проти людяності!
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хоч один мадяр написав, що його притискають?про що розмова?
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А не пішов би цей міністр на ...хутір,метеликів ловити...
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Не знаю ни одной турецкой школы в Германии,а их ,турков,здесь миллионы.
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Разница в том, что турки в Германии - это эмигранты, а венгры - такие же жители Украины, как, например, украинцы. И живут здесь задолго до того, как государство стало именоваться Украиной.
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я так бачу, що наша барижна влада та плагіатщиця Гриневич роблять все можливе для створення поблем з країнами Єросоюзу
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Угорщина, Румыния,- во как подвыв начался,"указивки" со всех сторон....Пускай воют, эти страны всегда на подтанцовках у сильнейших были, стерпят, никуда не денутся. Украина прежде всего для себя должна делать,а мир пускай "постоит".
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Йобіки мадьярські, ніхто не забороняє вивчати мадьярську! Але чим хитрожопіший громадянин України мадьярської етніки за громадянина України української етніки? Тут був у нас Каліснічєнко, так унього діягноз - тупіє від української. Ви також?
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В Миротворец их всех нужно внести и не пускать в Украину.Где там Антоха,почему молчит.
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от дивлюся на статтю та дивуюся. завжди країна (тобто влада) вирішувала питання освіти, а не якийсь закордонний міністр.

- з якого будуна ці йоббики повилазили із своїми претензіями? ("відмінив візит" - то МЗС України вже висловило "занепокоєння та стурбованість" - того досить, нехай сидить у своїй Угорщині)
- про скільки шкіл в Угорщині відомо, де навчають українською мовою? (У попередні століття українців в Угорщині було значно більше, але вони зазнали майже цілковитої асиміляції. - це від того, що Угорщина дуже печеться про нацменшини у себе вдома?)
- до чого місцеві йоббики у коментарях пхають до закону про освіту безвіз та асоціацію з ЕС? (у такому візірці ЕС як Німеччина хіба нема закону по викладання виключно німецькою та підтверджені знання німецької мови іммігрантами на рівні не меньше як В2? це все зветься "інтерграція іноземців", і ніхто ще не закидав німцям про "пересралися з усіми сусідами" та "давайте закриємо кордони Німеччини з ЕС")

Фаціт: хочеш жити за кордоном, то вчи мову тієї країни, а не вихваляй свою "руськагаварящую чєлюсть" (у контексті статті "угорську неповоротну щелепу")
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Что-то знакомое... "Защита рюскоязычного населения..." Не?
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"Венгрия просит ООН провести расследование из-за украинского закона об образовании".
Израиль ничего не просит.
За годы возрождения в Днепропетровской еврейской общине создана развитая структура еврейских образовательных учреждений, от дошкольных до высших учебных заведений. Патроном всей образовательной системы Днепропетровской еврейской общины является член попечительского совета общины Виктор Михайлович Пинчук.
На сайте есть кнопка Пожертвования - "Каждая гривна, каждый доллар имеют значение. С Вашей помощью мы спасем жизни и согреем дома людей, которые уже потеряли надежду на человеческую взаимопомощь". Венгры в Венгрии, венграм в Украине не желают пожертвовать, чтобы было ещё лучше чем у евреев?
У евреев в Украине свои садики, школы, колледжи, ВУЗы, академия и проблем с поступлением туда для них нет. Влияние министерства образования Украины на них не распространяется. Обучают еврейские преподаватели, по еврейским программам.

"Хотите, чтобы ваш ребенок посещал еврейский детский сад, школу, ВУЗ?
Приглашаем вас подобрать учебное заведение на интерактивной карте "Евреи Украины".
Ваш выбор находится здесь"
У евреев в Украине даже своя Служба 910 есть. - «Служба 910» работает круглосуточно и во все дни года, включая Шабат и еврейские праздники, ибо ее деятельность является «пикуах нефеш».
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