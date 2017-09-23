"Венгрия просит ООН провести расследование из-за украинского закона об образовании".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Укринформ", об этом он сказал с трибуны генассамблеи ООН.
"Этот закон гораздо больше сокращает права (на использование языка меньшинств - ред.), запрещает детям до 10 лет получать образование на родном языке", - заявил Сийярто.
По словам венгерского министра, закон "нарушает конвенцию ООН и международные нормы" и способен создать опасный прецедент, если ООН будет хранить молчание.
"Мы настойчиво призываем высокого комиссара ООН по правам человека начать расследование в связи с принятым законом в Украине и использовать все средства для прекращения нарушений прав меньшинств этим новым законом", - подчеркнул Сийярто.
Напоминаем, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования.
В частности, закон предусматривает переходный период для детей, поступивших на обучение до 1 сентября 2018. С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.
С 5 класса дети национальных меньшинств начнут обучаться на государственном языке, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинств относится к языкам Европейского Союза, также возможно преподавание на нем одной или нескольких дисциплин.
Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятия этого закона.
2858 145
В проекте бюджета-2018 на образование предусмотрели 218 млрд грн, - Данилюк(19)
Президент Румынии Йоханнис отменил визит в Украину из-за нового закона "Об образовании"(498)
Президент Болгарии Радев обсудил с Порошенко вопрос изучения болгарского языка в Украине(95)
Парламент Румынии единогласно принял декларацию о защите прав нацменьшинств в Украине(181)
Российские бандформирования издохнут естественным путём(0)
Парламент Венгрии единогласно осудил украинский закон об образовании, - Magyar Nemzet(346)
Нацсовет за полгода оштрафовал 15 радиостанций на почти 634 тыс. грн за нарушение языковых квот, - Артеменко(4)
Источник: https://censor.net.ua/n456514
Ну вот нафига так гнать ?!
Ответить
Ответить
А тут соседушки почему-то считают, что украинский бюджет должен готовить будущих мадьярских и прочих граждан.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
поди поспорь...
Ответить
Ответить
Проголосуют "против" и тю-тю.
Ответить
Ответить
Ответить
"реформу" образования взялись безграмотные, но жадные люди...Угадайте
результат...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А ввести гуманитарных миротворцев еще не требует?
Ответить
Ответить
Ответить
У нас уже все проблемы решены?
Сколько же предателей на снабжении у кремля,а СБУ ловит пьяного землекопа...
Ответить
С Польшей перессоримся из-за истории..
С Румынией, Венгрией, Болгарией... из-за дурацкого закона...
Зато всем кукиш скрутим...
Хіба розум є?...
Ответить
Ответить
Ответить
(чиновников) не могут и не должны исходить какие-либо запреты на использование
в образовании любого языка...
Ответить
Ответить
Ответить
В школьной прграмме с первого класа обучение только на государственном языке (изключение на територии Крыма в автономии Крымских татар - там татарскйи + государственный) и языки нацменьшивств, так называемые воскресные школы, где вся учёба на языке нацменьшинств и за счёт родителей - вот и крикунам можно спросить, да вы что, вы не поддэрживаите своии школы нацменьшивст.
Ответить
Ответить
Украина совсем обнаглела - собралась украинизировать Украину!!!
понимаете откуда рожки торчат у Министр иностранных дел Венгрии или по чьим шпаргалка вещает?
Ответить
невенгров, сука, замочили"... Да пусть попыхают. У них выборы на носу. Должны же они на чем-то пиариться? Тем более, что закон любую проверку пройдет без проблем, так как знание госязыка обязательно для любой страны мира и только в Украине было возможным этот язык не изучать совсем или как факультативный. Просто "нихрена себе, сказал я себе", как это мило!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- з якого будуна ці йоббики повилазили із своїми претензіями? ("відмінив візит" - то МЗС України вже висловило "занепокоєння та стурбованість" - того досить, нехай сидить у своїй Угорщині)
- про скільки шкіл в Угорщині відомо, де навчають українською мовою? (У попередні століття українців в Угорщині було значно більше, але вони зазнали майже цілковитої асиміляції. - це від того, що Угорщина дуже печеться про нацменшини у себе вдома?)
- до чого місцеві йоббики у коментарях пхають до закону про освіту безвіз та асоціацію з ЕС? (у такому візірці ЕС як Німеччина хіба нема закону по викладання виключно німецькою та підтверджені знання німецької мови іммігрантами на рівні не меньше як В2? це все зветься "інтерграція іноземців", і ніхто ще не закидав німцям про "пересралися з усіми сусідами" та "давайте закриємо кордони Німеччини з ЕС")
Фаціт: хочеш жити за кордоном, то вчи мову тієї країни, а не вихваляй свою "руськагаварящую чєлюсть" (у контексті статті "угорську неповоротну щелепу")
Ответить
Ответить
Израиль ничего не просит.
За годы возрождения в Днепропетровской еврейской общине создана развитая структура еврейских образовательных учреждений, от дошкольных до высших учебных заведений. Патроном всей образовательной системы Днепропетровской еврейской общины является член попечительского совета общины Виктор Михайлович Пинчук.
На сайте есть кнопка Пожертвования - "Каждая гривна, каждый доллар имеют значение. С Вашей помощью мы спасем жизни и согреем дома людей, которые уже потеряли надежду на человеческую взаимопомощь". Венгры в Венгрии, венграм в Украине не желают пожертвовать, чтобы было ещё лучше чем у евреев?
У евреев в Украине свои садики, школы, колледжи, ВУЗы, академия и проблем с поступлением туда для них нет. Влияние министерства образования Украины на них не распространяется. Обучают еврейские преподаватели, по еврейским программам.
"Хотите, чтобы ваш ребенок посещал еврейский детский сад, школу, ВУЗ?
Приглашаем вас подобрать учебное заведение на интерактивной карте "Евреи Украины".
Ваш выбор находится здесь"
У евреев в Украине даже своя Служба 910 есть. - «Служба 910» работает круглосуточно и во все дни года, включая Шабат и еврейские праздники, ибо ее деятельность является «пикуах нефеш».
Ответить