 Трамп готов занять сильную позицию по отношению к РФ, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA заявил Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Я думаю, что президент Трамп готов выстроить сильную позицию. Эта позиция базируется на трех факторах - поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США", - указал дипломат.
В интерпретации Волкера, подобную позицию не следует рассматривать, как антироссийскую.
"Разве что Россия сделает выбор в пользу того, чтобы стать антагонистом Соединенных Штатов. Президент Трамп, собственно, хочет того, о чем и заявлял, - достичь взаимопонимания с Россией. Но для этого сама Россия должна изменить поведение, к которому она уже привыкла", - подчеркивает он.
Волкер, в то же время, указал, что за последние полтора года функционирования предыдущей американской администрации российская власть немного привыкла к тому, что ей многое сходит с рук.
"В ходе последних президентских выборов в США они не скрывали своих ожиданий: новую администрацию возглавит человек, который славится своим мастерством заключать сделки, и с ним можно будет легко договориться. Однако этого не произошло", - констатировал дипломат.
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"Почти 100 стран поддержали предложение ограничить право вето
хуйлав Совбезе ООН"
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https://www.youtube.com/watch?v=6Mg-lhbQQTs
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А если не готов и ты ошибаешься в своих размышлениях?
Какого хера говорить за кого-то да еще в будущем времени???
Вот когда трамп сделает конкретные вещи - будешь рассказывать.
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жирный ушлёпок Пу дрючит Трампа в рот вместе со всеми его авианосными эскадрами, которые зассали даже подплывать к Корее - оказалось что они на "учения в Австралию" на всех парах плыли...
а ты про какое то выяснение...
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А раша еще не антагонист Госдепу... так она ж вас давно называет "пиндосами" и при этом рвет себе пукан похлеще ядерного взрыва...
И после всего этого дядя Сем хочет взаимопонимания...
А вообще более абсурдного высказывания на уровне первых лиц ведущих государств я еще не встречал...
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Главный враг сидит в кремле,и не только враг США,но и всего мира..
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Петру Алексеевичу, любим друзям и торговим партнерам Джавелини не дадут
но вовсе не потому что США жадние или бедние - просто они прагматичние и должни бить уверени в своем партнере
Украине дадут оружие и даже помогут вернуть оккупированние территории, но єто уже другая история и она еще впереди
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я не писал что ДАДУТ! Именно потому, что американцы очень прогматичные, они нам ПРОДАДУТ любое оружие, какое мы попросим, для них не важно Петя или Йуля это сделают. Трамп давно об этом говорил, что Украине можно дать типа ленд-лизы. Ему наши внутренние проблеммы по барабану.
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просто потому что те не били торговими партнерами Петра Алексеевича
"СБУ відновила контакти та співпрацю зі спецслужбами країни-агресора - ФСБ РФ"
https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/2048066342096032
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трамп - ето немножко другого....
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хуйловская фсбшная шайка отгребет по всем фронтам и ни Ассад ни Кимпердир им уже куй помогут
а вот Петру Алекссевичу и кучминским любим друзям пожалуй очень скоро придется вставать на лижи, а там и до холуев дело дойдет
впереди нас ждут очень интересние и веселие времена
- все что не делается, делается к лучшему и каждому воздастся по его заслугам
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Лично я об этом сожалею.
Но Трамп по сути,в настоящее время занимается безопасной для себя лично темой.
Окучиванием американского ВПК.
Как лоббист военно-промышленно комплекса,он очень эффективен.
Две богатейшие страны-Япония и Южная Корея,купят американского оружия,как минимум на триллион долларов.
После этого бизнесового процесса,о Ким Чен Ыне и КНДР все забудут.
Японцы и Южные корейцы опять начнут кормить рисом северян.
Начнется новый цикл.
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А в отношении русозадницы,ничего предпринимать не надо.
Просто надо сделать так,чтобы русозадые Штирлицы,свыклись с мыслью,что Трамп хоть с компроматом,хоть без оного,ни хрена для орды сделать не может.
У него на шее удавка от Конгресса и Сената.
Пусть себе исходят на говно.
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и то сомнительно!
то не стой ноги встал... то еще что-то.. не так пошло!
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поймите меня правильно, я не хочу войны. но я хочу каждые две недели слышать в новостях как усиливаются санкции и как трещит по швам раша. и желательно, чтобы это было вне зависимости собъют они еще один Боинг или нет.
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https://twitter.com/IMARGOMORTIS/status/911362930490445824
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