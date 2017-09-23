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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:США (13467) Трамп (1394) Волкер Курт (80)

 Трамп готов занять сильную позицию по отношению к РФ, - Волкер

волкер

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов выстроить сильную позицию в отношениях с Российской Федерацией, опираясь на общие принципы безопасности и защиту американских национальных интересов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA заявил Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Я думаю, что президент Трамп готов выстроить сильную позицию. Эта позиция базируется на трех факторах - поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США", - указал дипломат.

В интерпретации Волкера, подобную позицию не следует рассматривать, как антироссийскую.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Трамп сказал, что США готовы поддержать Украину в сфере военно-технического сотрудничества", - Порошенко

"Разве что Россия сделает выбор в пользу того, чтобы стать антагонистом Соединенных Штатов. Президент Трамп, собственно, хочет того, о чем и заявлял, - достичь взаимопонимания с Россией. Но для этого сама Россия должна изменить поведение, к которому она уже привыкла", - подчеркивает он.

Волкер, в то же время, указал, что за последние полтора года функционирования предыдущей американской администрации российская власть немного привыкла к тому, что ей многое сходит с рук.

"В ходе последних президентских выборов в США они не скрывали своих ожиданий: новую администрацию возглавит человек, который славится своим мастерством заключать сделки, и с ним можно будет легко договориться. Однако этого не произошло", - констатировал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе нет гражданской войны, никто не будет вести переговоры с боевиками, - Волкер
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Ох и долго же за кацапами гоняется северная лисичка
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предлагаю для доказательств серьезного отношения к ситуации, каждой из сторон скинуть по пару атомных бомб на свинорейх!
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не забыай, что свиньями в мире называют русских..усёк, свинья
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Лед тронулся, господа присяжние и заседатели
"Почти 100 стран поддержали предложение ограничить право вето хуйла в Совбезе ООН"
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"Я думаю...", " готов занять позицию"...
А если не готов и ты ошибаешься в своих размышлениях?
Какого хера говорить за кого-то да еще в будущем времени???
Вот когда трамп сделает конкретные вещи - будешь рассказывать.
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Сильная позиция это как? Очень большая озабоченность!?
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Это то же самое, что и Мощный Сигнал. Эту хрень нам всегда впаривают, когда сказать нечего.
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Это когда слова исходят от наших брехунов. Когда же говорят такие люди как Волкер, они отвечают за свои слова.
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Трампу щас некогда , он с ЫНом выясняет кто из них умнее.
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не видел я никакого выяснения...

жирный ушлёпок Пу дрючит Трампа в рот вместе со всеми его авианосными эскадрами, которые зассали даже подплывать к Корее - оказалось что они на "учения в Австралию" на всех парах плыли... Трамп готов занять сильную позицию по отношению к РФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 7129

а ты про какое то выяснение...
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"Разве что Россия сделает выбор в пользу того, чтобы стать антагонистом Соединенных Штатов. Президент Трамп, собственно, хочет того, о чем и заявлял, - достичь взаимопонимания с Россией. Но для этого сама Россия должна изменить поведение, к которому она уже привыкла"

А раша еще не антагонист Госдепу... так она ж вас давно называет "пиндосами" и при этом рвет себе пукан похлеще ядерного взрыва...
И после всего этого дядя Сем хочет взаимопонимания...
А вообще более абсурдного высказывания на уровне первых лиц ведущих государств я еще не встречал...
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Трамп понимает,что корейский щенок гавкает по методичке кремлевской собаки..
Главный враг сидит в кремле,и не только враг США,но и всего мира..
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Позиція США проти Росії - це проблеми Росії, а не України
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"Трамп готов занять сильную позицию" -это все абстракция и теория. Сегодня готов))) Завтра не готов. После завтра "Трамп готов занять сильную позицию"- раком. Так что...Клоуны они такие
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Не приятно познакомится. Я с такими не общаюсь. С яйцелизами трампа парашонки и срутина
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Вы тут лучше тролляки дальше молитесь трампу или срутину. парашанке вообще ноги облизывайте пока они есть. Потому что царей не станет и вы никому не будете нужны. Шлакоблоки)))
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Паходу, казламордых будут бить по наглой коцабской морде, не ??? :D Бггг
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Надо полагать, что речь идет о поставке Украине летального оружия и перспективе НАТО
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вовсе нет
Петру Алексеевичу, любим друзям и торговим партнерам Джавелини не дадут
но вовсе не потому что США жадние или бедние - просто они прагматичние и должни бить уверени в своем партнере
Украине дадут оружие и даже помогут вернуть оккупированние территории, но єто уже другая история и она еще впереди
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"...Джавелини не дадут "

я не писал что ДАДУТ! Именно потому, что американцы очень прогматичные, они нам ПРОДАДУТ любое оружие, какое мы попросим, для них не важно Петя или Йуля это сделают. Трамп давно об этом говорил, что Украине можно дать типа ленд-лизы. Ему наши внутренние проблеммы по барабану.
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американци в Афганистане моджахедам "Стингери" не прадавали и даже в кредит не давали
просто потому что те не били торговими партнерами Петра Алексеевича
"СБУ відновила контакти та співпрацю зі спецслужбами країни-агресора - ФСБ РФ"

https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/2048066342096032
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если ты помнишь, то Маждехежы были повстанцами совковому режиму и по своему определению не могли ничего покупть. Неудачное сравнение.
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в нашем случае больше подходит Израиль, окруженный врагами. США им продают что угодно и не важно кто там у власти.
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Продают????????? Ты уверен? Поинтересуйся, какую финансовую ПОМОЩЬ Израилю оказывают Штаты каждый год. На их фоне 500 лямов Украине -- слезы. Не верят в Вашингтоне барыге, вот и весь сказ!
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мартышка не слон - трамп - не президент.
трамп - ето немножко другого....
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республиканци не из тех ребят кто много говорит, обещает, но мало делают - они знают свое дело, кто их враг и как с ним бороться - єто не обамовские балаболи и пустомели
хуйловская фсбшная шайка отгребет по всем фронтам и ни Ассад ни Кимпердир им уже куй помогут
а вот Петру Алекссевичу и кучминским любим друзям пожалуй очень скоро придется вставать на лижи, а там и до холуев дело дойдет
впереди нас ждут очень интересние и веселие времена
- все что не делается, делается к лучшему и каждому воздастся по его заслугам
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нефть и рубль с приходом республиканца Трампа:


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То что у Петухина есть на Трампа убойный компромат,сомнений нет.
Лично я об этом сожалею.
Но Трамп по сути,в настоящее время занимается безопасной для себя лично темой.
Окучиванием американского ВПК.
Как лоббист военно-промышленно комплекса,он очень эффективен.
Две богатейшие страны-Япония и Южная Корея,купят американского оружия,как минимум на триллион долларов.
После этого бизнесового процесса,о Ким Чен Ыне и КНДР все забудут.
Японцы и Южные корейцы опять начнут кормить рисом северян.
Начнется новый цикл.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
А в отношении русозадницы,ничего предпринимать не надо.
Просто надо сделать так,чтобы русозадые Штирлицы,свыклись с мыслью,что Трамп хоть с компроматом,хоть без оного,ни хрена для орды сделать не может.
У него на шее удавка от Конгресса и Сената.
Пусть себе исходят на говно.
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Это все не факт конечно. Но закрутить очередную войнушку со стороны трамп-путин с целью- продажа оружия они могут. Что они постоянно и демонстрирует. Как-то слышал амер. генерала. Который сказал что оружие не может лежать его нужно применять .По моему после таких заяв все ясно. Тем более когда амер. военкой сильно откатывается бюджет США. Там цифры ужосающие
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к чему он готов, может знать только Трамп?
и то сомнительно!
то не стой ноги встал... то еще что-то.. не так пошло!
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а может хватит трепаться? лично мне плевать на что там Донни готов чтобы избежать расследования и импичмента. дела где, гаранты?

поймите меня правильно, я не хочу войны. но я хочу каждые две недели слышать в новостях как усиливаются санкции и как трещит по швам раша. и желательно, чтобы это было вне зависимости собъют они еще один Боинг или нет.
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Все правильно. Речь должна идти только о фактах и о реальном, материальном результате. А будет не будет, может не может это спам для приезжих
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Сильные позиция США--это бесконтактный бой.Везде надгрызли, покусали, наобещали и не одного дела до конца не сделали. Ах да, на остров Гренаду напали. А теперь вот корейский толстун за пятки кусает Трампа. А когда вот так за пятки--позиция уже не очень устойчива, твердости может на кацапию и не хватить. Вот Рейган молодец, поиграл в звездные войны с сссром тот обанкротился и распался.
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Сильная позиция, это когда от всего одного закона ихнего Сената, вся Европа не может построить Севпоток для паРаши!
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С этими потоками дела темные. Вряд ли мы с вами так уж осведомлены в этом. Не думаю что бы Европа боялась США, если надо, они зубы показать сумеют.
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тут и думать не нужно. Факт остается фактом. Димон уже воет по этому поводу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп готов занять сильную позицию по отношению к РФ, - Волкер
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