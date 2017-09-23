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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Райс (50) соглашение (1057) Минск (1150) Донбасс (16161)

 Минский формат уже давно неэффективен, - Кондолиза Райс

райс

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Минский формат урегулирования ситуации на Донбассе перестал быть эффективным.

Об этом она заявила в интервью изданию "Новое Время", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Минский формат показал, что уже давно работает неэффективно. Сегодня США и страны Европейского союза ищут решения, которые улучшат Минские соглашения, наполнят их реальной значимостью", - сказала Райс.

Она отметила, что важно искать механизмы, способные стабилизировать ситуацию, но важно также не терять политических перспектив.

"Мы должны сделать шаг назад и понять, что является необходимыми элементами для стабильности на востоке Украины", - считает дипломат.

Кондолиза Райс добавила, что ее опыт подобных ситуаций в других частях мира говорит о том, что украинское правительство уже сегодня должно думать о том, как улучшить жизнь людей на оккупированных территориях и в зоне боевых действий для того, чтобы эти люди чувствовали себя частью украинского государства.

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Агент кремля - это человек у которого рейтинг в районе 5% и он продолжает рулить страной
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Кондолиза Райс

не раскачивай будку...пэтя строил,а ты ломаешь...
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це українська патріотка а мертветчук з кучмом злодії
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Кучма и Мертвенчук полномочные представители Президента Барыги на переговорах в Минске.
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Кому как... Шакаладники бабло косят, маманегарюй...
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украинское правительство уже сегодня должно думать о том, как улучшить жизнь людей на оккупированных территориях



да??
платим пенсии, за воду и свет...
а теперь можем начать зарплату "трактористам и шахтерам" начислять и отправлять за границу на лечение?
надо что-то думать, действительно!
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это дежурные фразы. а что она должна сказать - всех построить, всех выгнать, заморить голодом? - это же конец любой карьеры. а раз территория Украины, значит думать должно украинское правительство. выгоду с торговлишки оно извлекать научилось - пусть поделится.
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согласен.
дежурные фразы.
обтекаемые и двухсмысленные... короче дипломатические
а последняя Ваша фраза - аплодирую стоя!
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да она плохо представляет где Украина находится, не то что бы шарить в договоренностей Украины с сепарами!
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"Мы должны сделать шаг назад и понять, что является необходимыми элементами для стабильности на востоке Украины" - вот это правильно, умничка. если по-простому, без дипломатической вуали - а послать нафиг все эти "мiнськi домовленностi" вместе с "домовляльщиками".
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Нам помогают решить вопрос "Как не стать федерацией": США, Германия (федерация), Франция (унитарное государство с отдельными автономиями).
Они знают как?
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Барыга знает,как товарооборот с Кацапией поднимать,и рошеном торговать.
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Что она лезет со своими советами?.. Тут лучше знают, что эффективно, а что нет))
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Точно.....мы уже четвертый год наблюдаем эту "эффективность".
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То что минский формат провальный это факт, а вот то что украинское правительство должно "заботиться и улучшить жизнь людей на окупированных территориях"????? это как они там трубку мира выкурили с канаплёй? На окупированной территории это проблема окупанта и тех кто звал пуйла, они себя точно украинцами не чувствуют и не чувствовали никогда.
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Пётр ляксеич, так получается, что ваш мирный план это фигня?
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Як брати узагальненого українця, в цілому, то він ще такий інфантильний... Нема свого власного вектору, думки, цілі. Як той школяр, якого питають - ким хочеш бути. То пожежником, то комонавтом, то лікарем, кожен рік якісь різні вподобання... Не дивно, що такою незрілою нацією, що втратила коріння, вертять, як хочуть, всі, хто не попадя... Хоча б вже няньку собі обрали нормальну, а то все москалія та москалія, вічно п'яна і дурна...
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Война с парашей неизбежна.Они привыкли так жить.Теперь вопрос .Мемарандум не выполнен.С чистой совестью восстанавливаем ядерное оружие.Где взять деньги ,вопрос смешной))
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Для цього потрібна влада НАЦІОНАЛЬНОЇ направленості думок, ідеї, цілі, і дій.

А у нас такої влади ще не було...
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Первая реформа.Развесить сою по каштанам.Судей туда же.Пока эти чмыри не поймут,что они просто менеджеры в Украину ,ничего не поменяеться.
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взяла и соевого безальтернативца обгадила на ровном месте...
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Марчук: Может ли кум Путина Медведчук отстаивать интересы Украины? Надо спросить Петра Алексеевича. Хотя я догадываюсь, почему он сделал такой выбор
http://gordonua.com/publications/marchuk-mozhet-li-kum-putina-medvedchuk-otstaivat-interesy-ukrainy-nado-sprosit-petra-alekseevicha-hotja-ja-dogadyvajus-pochemu-on-sdelal-takoj-vybor-204464.html
..............
Марчук: Президент Порошенко призначив Медведчука у ТКГ винятково з прагматичних міркувань.
http://uainfo.org/blognews/1502447000-marchuk-prezident-poroshenko-priznachiv-medvedchuka-u-tkg.html

.............
"Це не війна, а розстріл": Жданов назвав причину втрат ВСУ на Донбасі
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/tse-ne-vijna-a-rozstril-zhdanov-nazvav-prichinu-vtrat-vsu-na-donbasi.htm
..............
В СБУ вважають Медведчука найбільш ефективним комунікатором і готові надавати йому необхідні преференції.
http://gazeta.ua/articles/politics/_v-sbu-vvazhayut-medvedchuka-najbilsh-efektivnim-komunikatorom-i-gotovi-nadavati-jomu-neobhidni-preferenciyi/736424

Минский формат уже давно неэффективен, - Кондолиза Райс - Цензор.НЕТ 2257
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Мармеладному Джо на это начхать, у него свой гешефт, безальтернативный...
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Ну... Такое мужественное лицо на фоне бренда политсилы "Солидарность"
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МАФІЯ ніколи не витягне Україну з під сраки москаля...

НІКОЛИ... Вся мафія зав'язана на москальскому імперіалізмі.

Дивно, що такий простий факт, як фабрики, і не тільки цукеркові, в москальській імперії, не став для українця зупиняючим фактором при обиранні собі керманича, НАВІТЬ ПРИ НАПАДІ МОСКАЛІЇ НА УКРАЇНУ... Хоча... Звичка бути маломоскалією (малоросією), мабуть сильніше за здоровий глузд....
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Как улучшить жизнь этих homo soveticus?! Дать им много воровать, что плохо лежит и запретить много трудиться, то есть осуществить их мечту "о сытой советской действительности" :D

Минский формат уже давно неэффективен, - Кондолиза Райс - Цензор.НЕТ 3238
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Так і хочеться виразитись неполіткоректно стосовно цієї афроамериканки...
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Ні-ні, не потрібно висловлюватись неполіткоректно на адресу "афроамериканки". Краще вилижи дупу у Путіна...
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Воно,звісно,можна було б почати полемізувати на цю тему,але для такого бидла,як ви,слово "полеміка"мало що значить.Тому дискутувати не буду,а скажу по простому,неполіткоректно-пішов на йух.Разом зі своїм #уйлом!
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В нем даже смысла не было. Это просто формальная утешалка для наивных
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