 Минский формат уже давно неэффективен, - Кондолиза Райс

Об этом она заявила в интервью изданию "Новое Время", сообщает Цензор.НЕТ.
"Минский формат показал, что уже давно работает неэффективно. Сегодня США и страны Европейского союза ищут решения, которые улучшат Минские соглашения, наполнят их реальной значимостью", - сказала Райс.
Она отметила, что важно искать механизмы, способные стабилизировать ситуацию, но важно также не терять политических перспектив.
"Мы должны сделать шаг назад и понять, что является необходимыми элементами для стабильности на востоке Украины", - считает дипломат.
Кондолиза Райс добавила, что ее опыт подобных ситуаций в других частях мира говорит о том, что украинское правительство уже сегодня должно думать о том, как улучшить жизнь людей на оккупированных территориях и в зоне боевых действий для того, чтобы эти люди чувствовали себя частью украинского государства.
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не раскачивай будку...пэтя строил,а ты ломаешь...
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да??
платим пенсии, за воду и свет...
а теперь можем начать зарплату "трактористам и шахтерам" начислять и отправлять за границу на лечение?
надо что-то думать, действительно!
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дежурные фразы.
обтекаемые и двухсмысленные... короче дипломатические
а последняя Ваша фраза - аплодирую стоя!
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Они знают как?
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А у нас такої влади ще не було...
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http://gordonua.com/publications/marchuk-mozhet-li-kum-putina-medvedchuk-otstaivat-interesy-ukrainy-nado-sprosit-petra-alekseevicha-hotja-ja-dogadyvajus-pochemu-on-sdelal-takoj-vybor-204464.html
..............
Марчук: Президент Порошенко призначив Медведчука у ТКГ винятково з прагматичних міркувань.
http://uainfo.org/blognews/1502447000-marchuk-prezident-poroshenko-priznachiv-medvedchuka-u-tkg.html
.............
"Це не війна, а розстріл": Жданов назвав причину втрат ВСУ на Донбасі
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/tse-ne-vijna-a-rozstril-zhdanov-nazvav-prichinu-vtrat-vsu-na-donbasi.htm
..............
В СБУ вважають Медведчука найбільш ефективним комунікатором і готові надавати йому необхідні преференції.
http://gazeta.ua/articles/politics/_v-sbu-vvazhayut-medvedchuka-najbilsh-efektivnim-komunikatorom-i-gotovi-nadavati-jomu-neobhidni-preferenciyi/736424
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НІКОЛИ... Вся мафія зав'язана на москальскому імперіалізмі.
Дивно, що такий простий факт, як фабрики, і не тільки цукеркові, в москальській імперії, не став для українця зупиняючим фактором при обиранні собі керманича, НАВІТЬ ПРИ НАПАДІ МОСКАЛІЇ НА УКРАЇНУ... Хоча... Звичка бути маломоскалією (малоросією), мабуть сильніше за здоровий глузд....
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