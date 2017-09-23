 Нацсовет по ТВ требует от итальянского канала убрать карту с "российским" Крымом

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, информирует Цензор.НЕТ.
"Регуляторный орган обратился письмом к телекомпании World Fashion Channel Europa S. R. L., осуществляющей ретрансляцию иностранной программы World Fashion Channel, юрисдикции Италии, сообщив о выявленных нарушениях действующего законодательства в части территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
В Нацсовете отмечают, что такие действия итальянских телевизионщиков нарушают часть первую статьи 28 Закона Украины "Об информации" и часть первую статьи 7 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, поскольку направлены на разжигание розни и посягательство на территориальную целостность Украины.
Национальный совет напоминает, что по украинскому законодательству насильственная аннексия Крыма не признается украинским государством, а также не признается Генеральной ассамблеей ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ и противоречит решению Венецианской комиссии.
Согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", территория Крымского полуострова вследствие российской оккупации считается временно оккупированной территорией.
"В случае игнорирования требований украинского законодательства, руководствуясь частью второй статьи 24 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, Национальный совет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программы World Fashion Channel на территории Украины", - отметили в пресс-службе.
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Многолетняя
мечта севастопольцев о соединении двух разделенных водой частей
Севастополя может осуществиться: во время общения с новоизбранными
губернаторами президент РФ Владимир Путин попросил главу Севастополя
Дмитрия Овсянникова предоставить проект тоннеля под Севастопольской
бухтой.
При этом губернатор сказал президенту, что этот вопрос
проговаривался с вице-премьером Дмитрием Козаком и уже началась
подготовка к реализации проекта, стоимость которого, по предварительным
расчетам, может составить не менее пяти миллиардов рублей.
«Подобный
проект обсуждался еще при Советском Союзе, где-то в 60-х годах, и даже
были какие-то предпроектные наработки. Но тогда не решились его строить.
Много говорили о том, что надо построить мост. Но тоже дальше слов не
пошло», - рассказал член Севастопольского отделения ОНФ Олег Николаев,
уточнив, что для такого масштабного строительства Севастополю нужна
федеральная помощь.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=f8ahFPqwnko
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«Крымская волна»: видео со стройки нового терминала международного аэропорта Симферополя
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2. ну найдут - ну и что?
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