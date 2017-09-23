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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Италия (858) Крым (20742) Нацсовет_ТРВ (348) телевидение (460) карта (107)

 Нацсовет по ТВ требует от итальянского канала убрать карту с "российским" Крымом

нацрада

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился к итальянской телекомпании World Fashion Channel Europa S. R. L. с требованием принять все возможные меры относительно прекращения распространения размещенной на сайте недостоверной информации в части территориальной принадлежности Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, информирует Цензор.НЕТ.

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"Регуляторный орган обратился письмом к телекомпании World Fashion Channel Europa S. R. L., осуществляющей ретрансляцию иностранной программы World Fashion Channel, юрисдикции Италии, сообщив о выявленных нарушениях действующего законодательства в части территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

В Нацсовете отмечают, что такие действия итальянских телевизионщиков нарушают часть первую статьи 28 Закона Украины "Об информации" и часть первую статьи 7 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, поскольку направлены на разжигание розни и посягательство на территориальную целостность Украины.

Национальный совет напоминает, что по украинскому законодательству насильственная аннексия Крыма не признается украинским государством, а также не признается Генеральной ассамблеей ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ и противоречит решению Венецианской комиссии.

Согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", территория Крымского полуострова вследствие российской оккупации считается временно оккупированной территорией.

"В случае игнорирования требований украинского законодательства, руководствуясь частью второй статьи 24 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, Национальный совет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программы World Fashion Channel на территории Украины", - отметили в пресс-службе.

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В европе давно признали крым за хуйлом.Это есть факт
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А еще Сицилия и Сардиния независимые государства
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Нужно принимать во внимание действия ,а не слова)))Оценил вашу иронию.
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Посмотрим на их действия, когда север Италии богатый решит отделиться от бедного юга.
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Согласен с вами полностью.Они сдадутся и примут как факт.Европа всю свою историю была импотентом.От этого куча проблем.
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вот-вот, PADANIA LIBERA! давайте предложим им вариант новой карты Италии (шутка)
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Ну, так они же и действуют))) Там штепку отпустили, там сепаров оправали)))
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а пускай сами крымчане решат!
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вы там в своей патриотической паранойи еще не стали отождествлять себя единым целым с хозяевами?
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Вслед за мостом в Крыму запускают еще один грандиозный проект, на который не решились в СССР

Многолетняя
мечта севастопольцев о соединении двух разделенных водой частей
Севастополя может осуществиться: во время общения с новоизбранными
губернаторами президент РФ Владимир Путин попросил главу Севастополя
Дмитрия Овсянникова предоставить проект тоннеля под Севастопольской
бухтой.

При этом губернатор сказал президенту, что этот вопрос
проговаривался с вице-премьером Дмитрием Козаком и уже началась
подготовка к реализации проекта, стоимость которого, по предварительным
расчетам, может составить не менее пяти миллиардов рублей.

«Подобный
проект обсуждался еще при Советском Союзе, где-то в 60-х годах, и даже
были какие-то предпроектные наработки. Но тогда не решились его строить.
Много говорили о том, что надо построить мост. Но тоже дальше слов не
пошло», - рассказал член Севастопольского отделения ОНФ Олег Николаев,
уточнив, что для такого масштабного строительства Севастополю нужна
федеральная помощь.
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ага... савушкинское... еще мост на Луну обсуждается. В Крыму через год-полтора питьевой воды не будет... А ты тут бла-бла-бла из своей методички впариваешь
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«Крымская волна»: видео со стройки нового терминала международного аэропорта Симферополя

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=f8ahFPqwnko
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Сначала газ воду в деревни ваши проведите, халупы, подпертые 4 колами, чтоб не рухнули, уберите, причем даже не в деревне, а в городе. А то в любом областном центре достаточно из центра города выйти, чтобы наткнуться на нужники в огородах. Строители вы сранные...
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https://youtu.be/f8ahFPqwnko

«Крымская волна»: видео со стройки нового терминала международного аэропорта Симферополя
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Тонель в мегаполисе логично,но тонель в вымирающем раенном центре-это полнейший дебилизм.
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Не,немного не так,есть проект моста за 1914 год,по-моему немецких инженеров,там очень неустойчивые грунты, а они нашли наиболее крепкие участки. При совке не строили мост потому что по берегам стояли военные корабли и части ВМФ да и портофлот с чего-то жить должен был.Тоннель под бухтой есть,очень старый времен первой обороны, не думаю что оккупанты его откроют даже после ремонта.
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Наконец-то адекватная правовая оценка. Удивляет другое. Что, никто не понимает, что это просто параша ведет такую системную закулисную игру, что это планомерно происходит подкуп руководящих лиц в разных СМИ, разных стран? Такие мелкие и глупые пакости. Потому что это ни на что не влияет, ни на санкции, ни на общественное мнение, ни на позицию ЕС и США. Просто тупое кацапское шуршание по закулисью. Просто найдите конкретное лицо, которое этим занимается... Возможно это тот же жирный ублюдок, который отвечает за разжигание ситуации в отношениях Украины и Польши.
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1. кто будет искать
2. ну найдут - ну и что?
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Тонель в анус они могуть хорошо построить))))
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Это )(уйлопский канал, зарегистрированный в Италии,так что, ничего удивительного.
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А зачем бла-бла? Разве нет оснований для подачи заявы в европейский суд?
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наверное за три года ни разу не нашлось оснований,случай то не первый.
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почему на этом канале https://wfc.tv/, раз он транслируется в Украине, нет перевода на Украинский?
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Там у модельному бізнесі багато свинособак. Тому і мапа така з'явилася. Зараз через Google віднайду літній скандал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет по ТВ требует от итальянского канала убрать карту с "российским" Крымом
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