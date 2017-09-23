EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  1123  22
Все про:боеприпасы (1305) пожар (3630) Донецкая область (4684)

 Пожар на военных складах в Донецкой области полностью ликвидирован, - ГСЧС

боеприпасы склад

По состоянию на утро субботы пожар на складах боеприпасов в районе с. Малоянисоль (Никольского района Донецкой области) ликвидирован.

Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: ЧП на армейских складах под Мариуполем произошло из-за поджога неизвестными близлежащего поля, - Оперативное командование "Юг"

"В 5.47 23 сентября пожар ликвидирован", - говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекалось 270 человек и 61 ед. техники, из них от ГСЧС - 116 чел. личного состава и 20 ед. техники, Национальной полиции - 90 чел. и 20 ед. техники, Вооруженных сил Украины - 30 чел. и 3 ед. техники, Национальной гвардии и местных органов - 40 чел. и 10 ед. техники, Министерства здравоохранения - 24 чел. и 8 ед. техники.

В ГСЧС подчеркнули, что на месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с замглавы Донецкой военно-гражданской администрации Ремским В.В., и оперативная группа ГСЧС Украины, которую возглавляет и.о. начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области Мигрин А.С.

Ранее в Нацполиции сообщили, что на складах в Донецкой области произошла детонация боеприпасов в районе села Малоянисоль.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Воспитательница из лагеря "Виктория" виновата?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
злой крот - нет..., вообще никто - травка сухая загорелась.., ну и бабахнуло... Стихия...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, тут такое:
«По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.(с) Так что о стихии речи не идет. И выводы делать преждевременно. А вот какие будут оргвыводы, мы скоро узнаем, надеюсь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пожар на военных складах в Донецкой области полностью ликвидирован, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6452Вiльний‏ @NoFated 14 ч.14 часов назад
Такое бывает, когда за Балаклею не расстрелян ни один рошеновский пидор.

Вчера ты на коленях просил у Трампа оружие против рф, сегодня взорвал свой очередной склад с оружием. П и Д -Последовательность и Долбоебизм

Пожар на военных складах в Донецкой области полностью ликвидирован, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7235
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё может быть. ;-(Тот кошмар тихо-тихо похерен, судя по всему. Так там с жертвами таки было! А здесь полегче.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как говорится--Спасибо Боже что взял деньгами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На цей раз, можливо винуватцем буде суха трава, яка в змові з кремлем спалила військові склади.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Траву выкосить и обпахать вокруг складов военная смекалка еще не придумала?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А теперь эти события надо рассмотреть в Раде . Если загорелась трава , то вопрос- а хенералы не в курсе , что бурьян вокруг базы и внутри косить надо? Кто то уже прижмет яйки в стране безграмотным хозяйственникам?
Кто оплатить ущерб ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
збиток оплатять громадяни України, брехлива, панамська свиня зі своїми посіпаками у погонах, залишиться в стороні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно называть вещи своими именами.Боекомплект потерян безвозвратно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тогда в Украине появятся Еврейские Добробаты,во главе с Вальцманами,Гройсманами и прочими Зильберштейнами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як каже Полторак - Усё по стандартам НАТО.)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все пропито проеденно,и в дело произведенно)) От ревизии может спасти только пожар.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Пожар на военных складах в Донецкой области полностью ликвидирован"- перевожу: "Все сгорело до тла и все взорвалось"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тут таке
Офицеры украли и сдали в металлолом танковый двигатель 28-й мехбригады
Cьогодні о 9:03 368.media
Военная прокуратура Южного региона расследует кражу танкового двигателя из расположения 28-й мехбригады. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч.3 ст.410 УК.
Следователи установили, что 25 августа майор вместе с прапорщиком из 38-го зенитного ракетного полка украли двигатель из поселка Черноморское.
Оказалось, что начальник инженерной службы полка украл двигатель 5-ТДФ, который находился в учебном тренажере Т-64 на территории парка боевых машин. Они вместе с прапорщиком погрузили его на личный автомобиль Mersedes-Benz Vito и вывезли на пункт приема металлолома. Выручка составила всего чуть более 1,3 тыс. гривен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
СКІЛЬКИ ЩЕ ПОТРІБНО ЩОБ ЗГОРІЛО СКЛАДІВ ДЛЯ ТОГО ЩОБ НАШІ "СКАЗОЧНИЄ ДОЛБО.БИ" НАВЧИЛИСЬ ЗБЕРІГАТИ ОЗБРОЄННЯ???????????
ЯКІ НАХ.Р ДЖАВЕЛІНИ ХТО ВАМ ДАСТЬ ТА ВОНИ НАВІТЬ ДО ПЕРЕДОВОЇ НЕ ДОЇДУТЬ????????????
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар на военных складах в Донецкой области полностью ликвидирован, - ГСЧС
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти