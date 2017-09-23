 Пожар на военных складах в Донецкой области полностью ликвидирован, - ГСЧС

Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
"В 5.47 23 сентября пожар ликвидирован", - говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекалось 270 человек и 61 ед. техники, из них от ГСЧС - 116 чел. личного состава и 20 ед. техники, Национальной полиции - 90 чел. и 20 ед. техники, Вооруженных сил Украины - 30 чел. и 3 ед. техники, Национальной гвардии и местных органов - 40 чел. и 10 ед. техники, Министерства здравоохранения - 24 чел. и 8 ед. техники.
В ГСЧС подчеркнули, что на месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с замглавы Донецкой военно-гражданской администрации Ремским В.В., и оперативная группа ГСЧС Украины, которую возглавляет и.о. начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области Мигрин А.С.
Ранее в Нацполиции сообщили, что на складах в Донецкой области произошла детонация боеприпасов в районе села Малоянисоль.
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Пожар на складе боеприпасов под Мариуполем пока полностью не локализован, - прокурор сил АТО Цицак(19)
ЧП на армейских складах под Мариуполем произошло из-за поджога неизвестными близлежащего поля, - Оперативное командование "Юг"(82)
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«По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.(с) Так что о стихии речи не идет. И выводы делать преждевременно. А вот какие будут оргвыводы, мы скоро узнаем, надеюсь.
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Такое бывает, когда за Балаклею не расстрелян ни один рошеновский пидор.
Вчера ты на коленях просил у Трампа оружие против рф, сегодня взорвал свой очередной склад с оружием. П и Д -Последовательность и Долбоебизм
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Кто оплатить ущерб ?
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Офицеры украли и сдали в металлолом танковый двигатель 28-й мехбригады
Cьогодні о 9:03 368.media
Военная прокуратура Южного региона расследует кражу танкового двигателя из расположения 28-й мехбригады. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч.3 ст.410 УК.
Следователи установили, что 25 августа майор вместе с прапорщиком из 38-го зенитного ракетного полка украли двигатель из поселка Черноморское.
Оказалось, что начальник инженерной службы полка украл двигатель 5-ТДФ, который находился в учебном тренажере Т-64 на территории парка боевых машин. Они вместе с прапорщиком погрузили его на личный автомобиль Mersedes-Benz Vito и вывезли на пункт приема металлолома. Выручка составила всего чуть более 1,3 тыс. гривен.
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ЯКІ НАХ.Р ДЖАВЕЛІНИ ХТО ВАМ ДАСТЬ ТА ВОНИ НАВІТЬ ДО ПЕРЕДОВОЇ НЕ ДОЇДУТЬ????????????
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