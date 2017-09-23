 Порошенко: Украина подаст заявку на проведение Invictus Games

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", о б этом находясь с визитом в Торонто, где в этом году проходит состязание, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Я твердо убежден, что в ближайшее время нам удастся провести эти фантастические соревнования в городе Киеве, ведь он имеет для этого все возможности", - сказал Порошенко.
По его словам, подать заявку на следующий год Украина уже не успеет, но в будущем это будет возможно.
"Уверен, что в ближайшее время "Игры непокоренных" будут в Киеве, и я приглашаю премьер-министра Трюдо быть вместе с нами и сопровождать их", - отметил Президент.
Он добавил, что во время общения с Джастином Трюдо, они оба выразили "огромное восхищение силой тела и духа наших участников Invictus Games, которые сегодня впервые принимают участие в этих соревнованиях".
Напомним, Invictus Games - международные спортивные соревнования среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга, основанные британским принцем Гарри в 2014 году.
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