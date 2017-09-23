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 Политика Украины, Общество, Спорт, За рубежом
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 Порошенко: Украина подаст заявку на проведение Invictus Games

игры

Украина планирует выдвинуть Киев кандидатом на проведение международных спортивных соревнований "Игры непокоренных".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", о б этом находясь с визитом в Торонто, где в этом году проходит состязание, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Смотрите также: "Целый год мы закаляли волю и тело, чтобы достойно представить Украину": национальную сборную провели на "Игры Непокоренных" в Торонто. ФОТОрепортаж

"Я твердо убежден, что в ближайшее время нам удастся провести эти фантастические соревнования в городе Киеве, ведь он имеет для этого все возможности", - сказал Порошенко.

По его словам, подать заявку на следующий год Украина уже не успеет, но в будущем это будет возможно.

"Уверен, что в ближайшее время "Игры непокоренных" будут в Киеве, и я приглашаю премьер-министра Трюдо быть вместе с нами и сопровождать их", - отметил Президент.

Он добавил, что во время общения с Джастином Трюдо, они оба выразили "огромное восхищение силой тела и духа наших участников Invictus Games, которые сегодня впервые принимают участие в этих соревнованиях".

Смотрите также: "Главная цель - чтобы ребята присоединялись, вставали с коек и шли в спорт", - украинский участник "Invictus games" Вадим Свириденко. ВИДЕО

Напомним, Invictus Games - международные спортивные соревнования среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга, основанные британским принцем Гарри в 2014 году.
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Что за нах? Почему президент занимается не своими прямыми обязанностями, а дешевыми дворовыми игрушками? За что я ему зарплату плачу? Он бы еще на резиночке попрыгал!
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