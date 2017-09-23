 За минувшие сутки зафиксировано 27 обстрелов, ранен один украинский воин, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, вечером и ночью боевики трижды открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны и Каменки. Из этого же оружия российские наемники дважды открывали огонь в окрестностях Зайцево и Невельского. Также под обстрелами врага оказались наши опорные пункты вблизи шахты Бутовка и Песков.
На Приморском направлении оккупанты применяли автоматические гранатометы у Водяного, а также пулеметы - в окрестностях Гнутово. Кроме того, под пулеметный огонь террористов попали укрепления сил АТО на подступах к Талаковке и Павлополю.
На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.
"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 27 раз нарушили перемирие. Украинские военные 19 раз жестко отвечали врагу из оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий один наш защитник получил ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, 21 сентября российские наемники 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
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ОСОБЛИВО вражає БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ людей, які називають себе "НАЦІОНАЛІСТИ"...
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