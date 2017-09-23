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 Политика Украины
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Все про:обстрел (6919) штаб (849) Антитеррористическая операция (17475) перемирие (1032)

 За минувшие сутки зафиксировано 27 обстрелов, ранен один украинский воин, - штаб

штаб ато

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинскими военными. После 18 часов противник продолжил обстрелы украинских позиций на Приморском и Донецком направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

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Так, вечером и ночью боевики трижды открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны и Каменки. Из этого же оружия российские наемники дважды открывали огонь в окрестностях Зайцево и Невельского. Также под обстрелами врага оказались наши опорные пункты вблизи шахты Бутовка и Песков.

На Приморском направлении оккупанты применяли автоматические гранатометы у Водяного, а также пулеметы - в окрестностях Гнутово. Кроме того, под пулеметный огонь террористов попали укрепления сил АТО на подступах к Талаковке и Павлополю.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 27 раз нарушили перемирие. Украинские военные 19 раз жестко отвечали врагу из оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий один наш защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 сентября российские наемники 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За минувшие сутки зафиксировано 27 обстрелов, ранен один украинский воин, - штаб 01
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Кто нибудь ответит за АТО при котором солдат выставляют в виде мишеней и фиксируют сколько их убито и ранено?
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В 23.30 шо-то донеслось, как серия взрывов, вот тока неизвестно- откуда именно? Можэ то со складов этих? Бо оптимистичные заявы о локализации пожара не подтвердились.
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Не знаю, не можу привести жодного прикладу, де б населення цілої країни так поблажливо ставилось до ЗАГАРБНИКА, до своїх вбивць по суті...

ОСОБЛИВО вражає БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ людей, які називають себе "НАЦІОНАЛІСТИ"...
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То прочитай про їх бойові звитяги- майже кожного дня про це тут пишуть.
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артиллерийский выстрел = 130 долларов

---------------

130 х 27 = 3510 долларов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа минувшие сутки зафиксировано 27 обстрелов, ранен один украинский воин, - штаб
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