 Для укрепления украино-канадских отношений будет создана Стратегическая комиссия на высшем уровне, - Порошенко

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с представителями СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Я рад, что наше партнерство опирается на прочные основы конкретных и взаимовыгодных результатов. Сегодняшняя встреча подтверждает это ", - отметил Петр Порошенко.
Глава Украинского государства отметил, что во время встречи с Премьер-министром Канады состоялась продуктивная дискуссия по широкому кругу вопросов, где Украина и Канада сотрудничают как действительно особые партнеры.
"Я сказал премьер-министру в самом начале нашей встречи, что нет механизма, который отражает интенсивность нашего партнерства и его стратегический характер. Поэтому я предложил создать Стратегическую комиссию на высшем уровне", - сообщил Президент и выразил надежду, что канадская сторона примет это предложение во внимание.
По словам Петра Порошенко, в этом году отмечались очень значительные достижения, которые сближают наши страны. Он напомнил, что в прошлом месяце вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной.
"Соглашение открывает новую главу в нашем торгово-экономическом сотрудничестве. Но также открывает двери для нашего бизнеса", - отметил Президент.
Глава Украинского государства сообщил, что в ходе его рабочего визита в Канаду запланирована встреча с канадским бизнесом, во время которой он сосредоточится на очень многообещающих перспективах Украины.
Петр Порошенко поблагодарил Премьер-министра Трюдо за гостеприимство и отметил, что в этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами.
Он также отметил, что Украина гордится тем, что может разделить с канадским народом замечательную дату - 150-летие основания Канады. "По этому случаю я хотел бы пожелать людям Канады мира и процветания, а также успехов канадском руководству в обеспечении еще большего процветания и безопасности этой великой страны", - сказал Петр Порошенко.
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Две красавы-петрушки в ночных колпачках....
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Обменялись колпаками
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Трюдо премьер и будет петь песни пете как и подобает дипломату...
Иного он не зазлужил...
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Канадці важко дають візи не лише українцям.
Я теж писала (з того, що знайомі розказують про своїх знайомих): треба бути прозорим !!! Без муток, навіть натяків на брехню. Наші не всі зайчики.
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Sep. 22nd, 2017 at 12:04 PM
Эта неделя была весьма насыщенная событиями и буквально бурлила. Во многом это бурление обуславливали два событиям, к которым было приковано пристальное внимание мировых СМИ, а именно: Генассамблея ООН и учения "Запад-2017".
Как известно, на Генассамблею ООН, в Нью-Йорк, прибыл президент Украины Петр Порошенко. За время своего пребывания в штатах он успел совершить целый ряд важных и знаковых встреч. В частности, встретится с инвесторами, посетил Военную академию "Вест-Пойнт", провёл встречи с президентами Финляндии, Польши, Австрии, Словакии, Президентом Европейского Совета, Болгарии и Франции. Принял участие в Саммите Совета безопасности ООН, выступил с трибуны Генассамблеи ООН, после чего встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом.
Ничего не забыл? Ах да, ещё вчера была поведена встреча с представителями бизнеса США и Генеральным секретарём ООН. Вот теперь, похоже, всё. Насыщенно, не правда ли? А, что у нашего гибридного соседа?
А гибридный сосед всю неделю не высовывал носа за российские границы. По сути, даже грандиозные учения "Запад-2017" были завершены без участия тандема президентов двух братских государств, Беларуси и России, каждый в своём углу, в гордом одиночестве.
Само по себе весьма странным стало то, что президент РФ не воспользовался возможностью и не посетил Генассамблею ООН, дабы в очередной раз засветиться на международной арене, что в первую очередь сыграло бы на руку именно российской пропаганде, которая ещё месяц вещала бы о том, как президент-собиратель камней пожал в коридоре руку, выходившему из туалета Дональду Трампу. Но этого не случилось. Не случилось ничего, ни триумфального закрытия учений, ни блеска скрепного светилы в Нью-Йорке
Быть может, Путин устал? А может хуже, лидер великой сверхдержавы боится мероприятий, на которых он уже давно не звезда, получает места за столом на отшибе, а кроме того, ещё и может пересечься в коридоре не с Дональдом Трампом, а с президентом совсем другой страны, который год подряд нагибающей идею "русского мира".
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